Денкова и Ставиский поставили произвольную программу Бойковой и Козловскому

Денкова и Ставиский поставили произвольную для Бойковой и Козловского.
Албена Денкова и Максим Ставиский стали постановщиками произвольной программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
«Спасибо Албене и Максиму за профессиональную работу над нашей новой произвольной программой.
Ждем момента, когда сможем продемонстрировать наш новый проект на льду», – написал Козловский в соцсети.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Козловского
Мне очень понравилась программа этого сезона от Албены и Максима у ребят, думаю, и эта будет отличная😊
Очень интересно, что получилось. О!ни же ставили программу Полине Тихоновой в одиночном ещё- такая шикарная программа была!
И мы дождёмся этого момента, чтобы увидеть новую постановку ПП. Удачи и успеха БК !
А вот это очень интересно. Эти две пары совпадаюют по темпераменту.
По терпераменту не знаю,а по характеру Албена больше на Анастасию Мишину похожа.
Хорошо, что пара БК продолжила сотрудничество с Денковой и Стависким .Будем интересно увидеть программу этого сезона.
Интересно, будем ждать... Хоть бы на музыку намекнули...
Мы тоже очень ждём.
Хорошая новость! Прекрасные постановщики Максим и Албена! Удачи и успешных прокатов Саше и Дмитрию в новом сезоне!
Мне очень нравятся постановки Албены Денковой и Максима Ставиского, рад сотрудничеству с ребятами.
Успехов этой паре, хороших программ
