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Рюдигер ущипнул Морату во время дерби📸 Новые методы у обороны «Реала»?

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У обороны «Реала» свои методы, и они действуют. Во время вчерашнего полуфинала Суперкубка Испании, прошедшего в Эр-Рияде, «Мадрид» одолел «Атлетико» в дополнительное время (5:3).

По ходу встречи болельщики обратили внимание на один спорный эпизод – Антонио Рюдигер решил использовать нестандартный прием, чтобы остановить Альваро Морату, ущипнув его за сосок. Футболист «Атлетико» был явно недоволен, но наказания немцу от арбитра не последовало.

Мнения болельщиков в комментариях в Х об этом эпизоде тоже разделились:

💬«А его не должны были удалить за такое? Для этого же есть VAR…».

💬«Этот парень сумасшедший».

💬«Кто-нибудь, дайте Рюдигеру контакт психолога».

💬«Рюдигер посмотрел все видео с Пепе».

💬«Так Руди перевел часы на дополнительное время».

💬«Мадрид» играет по своим правилам».

💬«Он исполняет жест «Мичел и Вальдеррама 2.0».

9 комментариев
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Не, ну если кто и мог невзначай потрогать игрока Атлетико (!) за сисечку, то только Рюдигер)
А если серьёзно - Катерина, заканчивайте набрасывать. О каких "остановить Морату" речь, если на момент этого комично-дурацкого эпизода мяч находился вне игры?
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Подкатывает, не иначе! ))
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Все правильно сделал, потроллил мальчика который "с детства" мечтал играть за Атлетико). Ох уж эти посты про остановить Морату).
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Я смотрел момент по телевизору и Мората был в футболке, я точно не могу сказать крутил он ему соски или нет, но точно знаю, будь ему больно, он провел бы на газоне не меньше 10 минут. Ибо мы все знаем как он любит ныть и падать
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Накрутил Морату
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Фанаты Атлетико такие, будут говорить, что этот эпизод, когда мяч уже давно был вне игры, решил исход матча. И если бы Рюдигер не ущипнул Морату, сбив тому прицел, настрой на игру и т.д, Атлетико бы выиграл. А так тут явная красная карточка, прямая и дисквалификация Рюдигера матчей на 10. Он же мог страшную травму нанести Рате Морате, тот мог карьеру закончить, после такой то травмы
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Ответ Никола Тесла
ВАР это для Лудогорца, для Реала - что было, то прошло.
естественно, зачем смотреть потенциальную атаку на вратаря с потенциальной отменой гола. и зачем смотреть спорный момент с потенциальным пенальти на Родриго. Зачем все это, когда нужно было смотреть как Рюдигер Морату щипал, так?
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Ответ Артём Поддубный
естественно, зачем смотреть потенциальную атаку на вратаря с потенциальной отменой гола. и зачем смотреть спорный момент с потенциальным пенальти на Родриго. Зачем все это, когда нужно было смотреть как Рюдигер Морату щипал, так?
В моем понимании, смотреть нужно все и пенальти и щипание. Щипание это минимум желтая, а вообще это неспортивное поведение. За это какие там штрафы?!)
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