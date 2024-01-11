Рюдигер ущипнул Морату во время дерби📸 Новые методы у обороны «Реала»?

У обороны «Реала» свои методы, и они действуют. Во время вчерашнего полуфинала Суперкубка Испании, прошедшего в Эр-Рияде, «Мадрид» одолел «Атлетико» в дополнительное время (5:3).

По ходу встречи болельщики обратили внимание на один спорный эпизод – Антонио Рюдигер решил использовать нестандартный прием, чтобы остановить Альваро Морату, ущипнув его за сосок. Футболист «Атлетико» был явно недоволен, но наказания немцу от арбитра не последовало.

Мнения болельщиков в комментариях в Х об этом эпизоде тоже разделились:

💬«А его не должны были удалить за такое? Для этого же есть VAR…».

💬«Этот парень сумасшедший».

💬«Кто-нибудь, дайте Рюдигеру контакт психолога».

💬«Рюдигер посмотрел все видео с Пепе».

💬«Так Руди перевел часы на дополнительное время».

💬«Мадрид» играет по своим правилам».

💬«Он исполняет жест «Мичел и Вальдеррама 2.0».