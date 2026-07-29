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  4. Испания – фаворит ЧМ-2030 по версии ESPN. Франция – 2-я, Португалия – 4-я, Аргентина – 7-я, Италия – 12-я

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Испания – фаворит ЧМ-2030 по версии ESPN. Франция – 2-я, Португалия – 4-я, Аргентина – 7-я, Италия – 12-я
Испания рассматривается ESPN как главный фаворит ЧМ-2030.

ESPN составил рейтинг команд, претендующих на победу на чемпионате мира 2030 года.

В подготовке списка поучаствовали 19 журналистов. Им предлагалось перечислить 15 сборных, первая из которых – будущий чемпион, пятнадцатая – команда, способная удивить, но не входящая в число явных претендентов.

В итоговый рейтинг вошли:

1. Испания (15 журналистов поставили ее на 1-е место).

2. Франция (4 первых места).

3. Англия.

4. Португалия.

5. Бразилия.

6. Марокко.

7. Аргентина.

8. Германия.

9. Норвегия.

10. Нидерланды.

11. Бельгия.

12. Италия.

13. Колумбия.

14. Япония.

15. Мексика.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11945 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
рейтинги
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
ESPN
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Японии по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Италии по футболу

Комментарии

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Кто фаворит ЧМ-2110? Я волнуюсь.
ОтветArnoNeputevy
Кто фаворит ЧМ-2110? Я волнуюсь.
Так это только через двадцать чемпионатов мира. К тому времени Месси и Роналду уже не будут играть, скорее всего.
Рейтинг ради рейтинга, а точнее ради хайпа. Могли бы мы в 2022 предположить, что испанцы возьмут сперва Евро, а потом и ЧМ? Или в 2002 после триумфа Бразилии спрогнозировать победу Италии? К тому же за последние полвека никому не удавалось два ЧМ подряд взять
ОтветAristokrat_13
Рейтинг ради рейтинга, а точнее ради хайпа. Могли бы мы в 2022 предположить, что испанцы возьмут сперва Евро, а потом и ЧМ? Или в 2002 после триумфа Бразилии спрогнозировать победу Италии? К тому же за последние полвека никому не удавалось два ЧМ подряд взять
Победа Аргентины подряд в трех турнирах была ещё менее прогнозируемой
ОтветXavIniesta2008-2015
Победа Аргентины подряд в трех турнирах была ещё менее прогнозируемой
Если учитывать Финалиссиму, то это четвертый турнир подряд.
Удивляет несгибаемая Вера в Португалию . Им до полуфинала хотябы добраться
ОтветСерхио Огурцов
Удивляет несгибаемая Вера в Португалию . Им до полуфинала хотябы добраться
Физрука уже уволили. После чистки состава смогут претендовать на доминацию во всëм мире
Ответeugenetelichko
Физрука уже уволили. После чистки состава смогут претендовать на доминацию во всëм мире
Какая чистка, если Рон своего тренера притащил?
Италия??? А Боснию с Македонией отстранили что ли?
ОтветХаскерс
Италия??? А Боснию с Македонией отстранили что ли?
Без Герцоговины не осилят и США
Портки поднялись, потому что старой клячи не будет в сборной.
ОтветZoidberg3
Портки поднялись, потому что старой клячи не будет в сборной.
ну логично)и Аргентина поэтому на 7 месте,потому что Месси не будет
ОтветZoidberg3
Портки поднялись, потому что старой клячи не будет в сборной.
Кто сказал, что его не будет?)
Сейчас бы фаворитов за 4 года до турнира искать
Ответpeople people
Сейчас бы фаворитов за 4 года до турнира искать
Где старушка Англия аххх
Бред, за 4 года многое может измениться. Какие к черту рейтинги
Ответltkmaby
Бред, за 4 года многое может измениться. Какие к черту рейтинги
Но ставки уже принимаются 😂
О.. Португалия поползла вверх после "отпевания" Авейру в сборной.. Логично.. Так же логично, что арги пошли вниз без Месси.. Всё логично.. 😄
ОтветВасилий Ибрaгимбекович
О.. Португалия поползла вверх после "отпевания" Авейру в сборной.. Логично.. Так же логично, что арги пошли вниз без Месси.. Всё логично.. 😄
да там и с Месси так себе - перед ЧМ 2022 как раз где-то по стоимости состава и были седьмые
Сенсация, чудо и тащунство от Лео тянули Аргентину очень долго
ОтветИлья Укустов
да там и с Месси так себе - перед ЧМ 2022 как раз где-то по стоимости состава и были седьмые Сенсация, чудо и тащунство от Лео тянули Аргентину очень долго
Причём тут стоимость игроков??. Или арги на ЧМ - 22 стоили дороже всех?.. 🤭
Италии ещё отбор надо пройти
Марокко выше Аргентины, даже если не будет Месси, это приколюха редкостная
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