Испания – фаворит ЧМ-2030 по версии ESPN. Франция – 2-я, Португалия – 4-я, Аргентина – 7-я, Италия – 12-я
Испания рассматривается ESPN как главный фаворит ЧМ-2030.
ESPN составил рейтинг команд, претендующих на победу на чемпионате мира 2030 года.
В подготовке списка поучаствовали 19 журналистов. Им предлагалось перечислить 15 сборных, первая из которых – будущий чемпион, пятнадцатая – команда, способная удивить, но не входящая в число явных претендентов.
В итоговый рейтинг вошли:
1. Испания (15 журналистов поставили ее на 1-е место).
2. Франция (4 первых места).
3. Англия.
4. Португалия.
5. Бразилия.
6. Марокко.
7. Аргентина.
8. Германия.
9. Норвегия.
10. Нидерланды.
11. Бельгия.
12. Италия.
13. Колумбия.
14. Япония.
15. Мексика.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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