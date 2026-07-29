Испания – фаворит ЧМ-2030 по версии ESPN. Франция – 2-я, Португалия – 4-я, Аргентина – 7-я, Италия – 12-я

Испания рассматривается ESPN как главный фаворит ЧМ-2030.

ESPN составил рейтинг команд, претендующих на победу на чемпионате мира 2030 года.

В подготовке списка поучаствовали 19 журналистов. Им предлагалось перечислить 15 сборных, первая из которых – будущий чемпион, пятнадцатая – команда, способная удивить, но не входящая в число явных претендентов.

В итоговый рейтинг вошли:

1. Испания (15 журналистов поставили ее на 1-е место).

2. Франция (4 первых места).

3. Англия.

4. Португалия.

5. Бразилия.

6. Марокко.

7. Аргентина.

8. Германия.

9. Норвегия.

10. Нидерланды.

11. Бельгия.

12. Италия.

13. Колумбия.

14. Япония.

15. Мексика.