Нет смысла отрицать вероятность перехода Родри в мадридский «Реал». Потому давайте перейдем к более важному вопросу – А он вообще нужен?

Ответит на это статистика.

Сравнивая с конкурентами по позиции, очевидно, что Родри точно даст качество в передачах и на подстраховках. Но не в оборонительной игре.

Так Родри нужен?