«Реал» жаждет Родри. А он точно лучше нынешних игроков? 🙄
Нет смысла отрицать вероятность перехода Родри в мадридский «Реал». Потому давайте перейдем к более важному вопросу – А он вообще нужен?
Ответит на это статистика.
Сравнивая с конкурентами по позиции, очевидно, что Родри точно даст качество в передачах и на подстраховках. Но не в оборонительной игре.
Так Родри нужен?
Чугунову настолько тяжело, что аж в формулировках сквозит) Если бы переходил в Барсу, уже были бы вопли а-ля "вау, в лучший клуб мира переходит лучший хав мира")