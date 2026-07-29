Бителло: «Не стал фанатом борща, не смог бы есть каждый день. Водку никогда не пробовал – не люблю алкоголь, пью очень редко»

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, что никогда в жизни не пробовал водку.
– Полюбил русскую кухню?
– Я пробовал борщ и несколько других блюд местной кухни. Но не скажу, что стал фанатом. Точно не смог бы есть это каждый день. Мне все же больше нравится международная кухня. Еда, которая есть у нас на базе, или то, что готовлю дома. Например, я лучше приготовлю пасту или какой-нибудь салат.
– Водку пробовал?
– Нет, никогда. Вообще не люблю алкоголь и не пью его. В целом алкогольные напитки пробовал, но пью очень редко. Я не фанат вина, пива или еще чего-то. Но не осуждаю футболистов, у которых другое отношение к этому. Главное – знать меру, – сказал бразилец.
Бителло: «Выключаю телефон и приставку за несколько часов до сна, есть специальные очки, как у Холанда. Чем больше буду так делать, тем дольше отыграю»
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