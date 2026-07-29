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  4. Алдервейрелд о «Тоттенхэме»: «Нет того уровня, что был у нас. Мы почти всегда попадали в топ-4 и играли за эмблему. Сейчас читаешь о Ромеро, которой получает красные или отсутствует»

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Алдервейрелд о «Тоттенхэме»: «Нет того уровня, что был у нас. Мы почти всегда попадали в топ-4 и играли за эмблему. Сейчас читаешь о Ромеро, которой получает красные или отсутствует»
Алдервейрелд: «Тоттенхэм» не обладает тем же уровнем, мы делали все клуба.

Бывший защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд считает, что клуб «уже не соответствует уровню» по сравнению с его периодом там.

Алдервейрелд признал, что завоевывать трофей – это «хорошо», но он не может игнорировать тревожные выступления, которые неоднократно приводили к угрозе вылета «Тоттенхэма» из АПЛ.

«Шпоры не могут повторить сезон-2025/26. С другой стороны, вы видите, что команда испытывает трудности, и у нее уже нет того уровня, который был у нас.

Я думаю, что, когда я пришел, мы попадали в четверку лучших почти каждый сезон. Мы боролись за титул. К сожалению, мы его не выиграли, но я думаю, что были и непростые времена, потому что мы покинули «Уайт Харт Лейн», перешли на «Уэмбли», а затем на новый стадион. Но все же мы хорошо себя проявили. Последние два года приносят боль, и я вижу разницу.

Они совершили хорошие трансферы. Думаю, эти игроки доказали свою состоятельность в Премьер-лиге, потому что это именно то, что нужно. Нельзя допустить такого сезона, как прошлый.

Я не провожу каждый день с этой команде, и мне легко так говорить извне. Но, по моим ощущениям, в мое время все очень гордились тем, что играют за эмблему клуба. Мы очень много работали. Мы делали все для клуба, и иногда мне этого не хватает.

Порой слышишь что-то, читаешь что-то о капитане [Ромеро], которого нет на месте. Потом он получает красную карточку, и кажется, что он по-настоящему не включен в процесс.

Со стороны легко судить, но в мое время все было совершенно по-другому», – сказал Алдервейрелд, выступавший за клуб с 2015 по 2021 год.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
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Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
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психология
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Комментарии

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Тоттенхэм Почеттино с Алли, Кейном, Моурой, Эриксеном, Вертонгеном, Трипьером, Роузом - одна из лучших команд 2010-х гг. Одно удовольствие было смотреть и на игру, и на общий прогресс команды!
ОтветFIORENTINA1926
Тоттенхэм Почеттино с Алли, Кейном, Моурой, Эриксеном, Вертонгеном, Трипьером, Роузом - одна из лучших команд 2010-х гг. Одно удовольствие было смотреть и на игру, и на общий прогресс команды!
Как ты мог забыть Сон Хын Мина?)
ОтветFIORENTINA1926
Тоттенхэм Почеттино с Алли, Кейном, Моурой, Эриксеном, Вертонгеном, Трипьером, Роузом - одна из лучших команд 2010-х гг. Одно удовольствие было смотреть и на игру, и на общий прогресс команды!
Дембеле..?
Ну зачем Алдервейрелд сравнивает те времена и ту команду с сегодняшней ситуацией? Тогда были Леви, Почеттино, Кейн, Сон, Дембеле, то была команда топ-уровня. Сейчас пришли совершенно новые люди, идёт болезненная перестройка, из той команды уж не осталось никого, может кроме Дэвиса. Сейчас надо усердно работать, чтобы вернуться на прежний уровень, а не жить прошлыми воспоминаниями. Но вот с таким конченным персонажем как Ромеро далеко не уедешь, что-то его впарить никому не могут. Наверное в других клубах тоже не дураки сидят и ждут когда этот неликвид совсем за копейки будут отдавать.
Любимый персонаж ГСО.
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