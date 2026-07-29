Жерар Пике: «Месси доказал, что он лучший в истории. Он довел Аргентину до финала ЧМ, забив много голов. Уверен, он гордится тем, чего добился»

Жерар Пике: Месси – лучший в истории.

Жерар Пике похвалил Лионеля Месси за игру на ЧМ-2026 .

«Проиграть финал чемпионата мира – это очень тяжело. Месси в очередной раз доказал, что он лучший игрок в истории. Он забил много голов и помог своей стране дойти до финала.

Ему не удалось выиграть титул, но я уверен, что он по-настоящему гордится тем, чего добился», – сказал экс-защитник «Барселоны».