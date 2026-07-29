Жерар Пике: «Месси доказал, что он лучший в истории. Он довел Аргентину до финала ЧМ, забив много голов. Уверен, он гордится тем, чего добился»
Жерар Пике: Месси – лучший в истории.
Жерар Пике похвалил Лионеля Месси за игру на ЧМ-2026.
«Проиграть финал чемпионата мира – это очень тяжело. Месси в очередной раз доказал, что он лучший игрок в истории. Он забил много голов и помог своей стране дойти до финала.
Ему не удалось выиграть титул, но я уверен, что он по-настоящему гордится тем, чего добился», – сказал экс-защитник «Барселоны».
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11946 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
И десяти лет не прошло, как они макали его лицом в Марадону: мы только его признаём! ты не играешь за нас, как за Барселону! ещё и гимн на поет, глядите!
А сейчас что?.. Теперь они боготворят его. Даже проигранный финал не помешал им выразить ему признательность, когда они выкрикивали его имя с трибун
Ну и ещё Роналду недавно с командой выиграли у этой сб. Испании финал Лиги Наций. Насколько это товарищеский турнир(как любит принижать его скт из за того, что там выигрывал Роналду), можно оценить по игрокам сб. Испании после фин. свистка.
Что не нравится скт? Нажми сой вяленький минус )
З.ы, почитайте что еще Де Ла Фуэнте говорил о ЛН
З.з.с.когда вам не отвечают, это не значит, что нечего, это значит лень. Не у всех есть время и силы на разговоры со стенками.