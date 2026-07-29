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  4. Жерар Пике: «Месси доказал, что он лучший в истории. Он довел Аргентину до финала ЧМ, забив много голов. Уверен, он гордится тем, чего добился»

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Жерар Пике: «Месси доказал, что он лучший в истории. Он довел Аргентину до финала ЧМ, забив много голов. Уверен, он гордится тем, чего добился»
Жерар Пике: Месси – лучший в истории.

Жерар Пике похвалил Лионеля Месси за игру на ЧМ-2026.

«Проиграть финал чемпионата мира – это очень тяжело. Месси в очередной раз доказал, что он лучший игрок в истории. Он забил много голов и помог своей стране дойти до финала.

Ему не удалось выиграть титул, но я уверен, что он по-настоящему гордится тем, чего добился», – сказал экс-защитник «Барселоны».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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Комментарии

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Главная победа для Месси – это то, что он прошел через неприятие своих же соотечественников.
И десяти лет не прошло, как они макали его лицом в Марадону: мы только его признаём! ты не играешь за нас, как за Барселону! ещё и гимн на поет, глядите!
А сейчас что?.. Теперь они боготворят его. Даже проигранный финал не помешал им выразить ему признательность, когда они выкрикивали его имя с трибун
ОтветLionel Andres Messi 10
Главная победа для Месси – это то, что он прошел через неприятие своих же соотечественников. И десяти лет не прошло, как они макали его лицом в Марадону: мы только его признаём! ты не играешь за нас, как за Барселону! ещё и гимн на поет, глядите! А сейчас что?.. Теперь они боготворят его. Даже проигранный финал не помешал им выразить ему признательность, когда они выкрикивали его имя с трибун
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ОтветФутбольный человек
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Главная победа Месси – то, что он своей игрой создал у хейтеров шизофреническую теорию "фифабоя". Пенальти, непоказанные красные карточки, совсем уж безумный подсчет количества фолов на желтую – все, чтобы сместить фокус внимания с гениальной игры футболиста.
специалисты по Пеле подьехали. игру Пеле даже их отцы не видели но "эксперты" знают что он играл лучше Месси
Ответчеловек-муравей человек-физрук
специалисты по Пеле подьехали. игру Пеле даже их отцы не видели но "эксперты" знают что он играл лучше Месси
Уверен, если изменить цвет формы на записях ЧМ-70 и дать им посмотреть те матчи, они ни за что не догадаются, что смотрели на игру Пеле. Они просто не понимают, о чём говорят, не понимают, насколько изменился футбол с тех пор.
Ответчеловек-муравей человек-физрук
специалисты по Пеле подьехали. игру Пеле даже их отцы не видели но "эксперты" знают что он играл лучше Месси
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Казалось бы, Месси давно уже показал, во что играет, имея безупречную тактику и понимание игры. После 35 игроки обычно чем-то новым уже не удивляют, но он не остановился и показал себя ещё с новой стороны. В 2022 году - как лидер именно в ментальном плане, готовый чуть ли не подраться с оппонентами. А на ЧМ в 2026 году - как ветеран, изменивший представления о том, как можно играть в 39 и на равных соперничать с лучшими игроками мира на их пике.
ОтветС дивана виднее
Казалось бы, Месси давно уже показал, во что играет, имея безупречную тактику и понимание игры. После 35 игроки обычно чем-то новым уже не удивляют, но он не остановился и показал себя ещё с новой стороны. В 2022 году - как лидер именно в ментальном плане, готовый чуть ли не подраться с оппонентами. А на ЧМ в 2026 году - как ветеран, изменивший представления о том, как можно играть в 39 и на равных соперничать с лучшими игроками мира на их пике.
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Роналдуфилам нечего сказать про кумира от слова совсем, кроме его "я вернулся..".. 😂.. Приходиться хейтить Месси.. А до этого их подвёл план Б в лице Мбаппе.. Приходилось "болеть" за Ямаля.. 😄.. ЧМ для Месси удался.. Во всех отношениях.. ☝️🙋
ОтветВасилий Ибрaгимбекович
Роналдуфилам нечего сказать про кумира от слова совсем, кроме его "я вернулся..".. 😂.. Приходиться хейтить Месси.. А до этого их подвёл план Б в лице Мбаппе.. Приходилось "болеть" за Ямаля.. 😄.. ЧМ для Месси удался.. Во всех отношениях.. ☝️🙋
Почему нечего? Оба вылетели от Испании. Роналду нанес ударов в створ Испании на два больше чем вся сб. Аргентины. Остальное Египет, Алжир и лирика.

Ну и ещё Роналду недавно с командой выиграли у этой сб. Испании финал Лиги Наций. Насколько это товарищеский турнир(как любит принижать его скт из за того, что там выигрывал Роналду), можно оценить по игрокам сб. Испании после фин. свистка.

Что не нравится скт? Нажми сой вяленький минус )

З.ы, почитайте что еще Де Ла Фуэнте говорил о ЛН

З.з.с.когда вам не отвечают, это не значит, что нечего, это значит лень. Не у всех есть время и силы на разговоры со стенками.
ОтветBananaMantana
Почему нечего? Оба вылетели от Испании. Роналду нанес ударов в створ Испании на два больше чем вся сб. Аргентины. Остальное Египет, Алжир и лирика. Ну и ещё Роналду недавно с командой выиграли у этой сб. Испании финал Лиги Наций. Насколько это товарищеский турнир(как любит принижать его скт из за того, что там выигрывал Роналду), можно оценить по игрокам сб. Испании после фин. свистка. Что не нравится скт? Нажми сой вяленький минус ) З.ы, почитайте что еще Де Ла Фуэнте говорил о ЛН З.з.с.когда вам не отвечают, это не значит, что нечего, это значит лень. Не у всех есть время и силы на разговоры со стенками.
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Как то буднично отметили лавры элитного проведенного турнира от 39летнего ветерана, лучшего игрока всех времён. Как будто пришел великий король, помахал своим увесистым мечом, всех сразил, но публика уже не та. Ей нужны рыцари в розах и ботоксе, а не в доспехах и бьющихся до конца. Ботоксных глоров стало больше и это факт
Когда он уйдёт грустно станет даже его хейтерам, наслаждайтесь последними мгновениями
Ответleon01
Когда он уйдёт грустно станет даже его хейтерам, наслаждайтесь последними мгновениями
Конечно грустно станет даже им. Месси очень крут. Я тебе больше скажу, у Месси если и есть хейтеры, то хейтеры они из за токсичных, не крутых, раздражающих фанбойчиков Лео.
сложно спорить с человеком, который ушел от шакиры
ОтветКурт Кобэйн
сложно спорить с человеком, который ушел от шакиры
Там скорее наоборот, Шакира ушла от него))
Жоао Феликс: «Роналду доказал, что он самый красивый в истории. Он довел Португалию до победы над Узбекистаном, забив много голов. Уверен, он гордится тем, чего добился».
Хоть бы для начала до Копы-28 остался. А там и до действительно последнего в карьере ЧМ недалеко...
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