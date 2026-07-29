Колосков о желании Инфантино продать часть прав на ЧМ: «Футболом торговать нельзя. Это превращается в кормушку для одного человека. Даже великие Авеланж и Блаттер не могли себе такого позволить»

Колосков об Инфантино: футболом торговать нельзя.

Вячеслав Колосков осудил желание главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Отрицательно к этому отношусь. У него нет права чем-то торговать. Это право национальных ассоциаций. Футболом торговать нельзя. Захотел – что-то продал, купил, расширил. Это превращается в кормушку для одного человека.

УЕФА здесь неслучайно возмущается. Думаю, они смогут найти аргументы, чтобы это прекратить. Я был в исполкоме 27 лет. В мое время даже великие Роуз, Авеланж и Блаттер не могли себе такого позволить», – сказал почетный президент РФС.