Колосков о желании Инфантино продать часть прав на ЧМ: «Футболом торговать нельзя. Это превращается в кормушку для одного человека. Даже великие Авеланж и Блаттер не могли себе такого позволить»
Колосков об Инфантино: футболом торговать нельзя.
Вячеслав Колосков осудил желание главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.
«Отрицательно к этому отношусь. У него нет права чем-то торговать. Это право национальных ассоциаций. Футболом торговать нельзя. Захотел – что-то продал, купил, расширил. Это превращается в кормушку для одного человека.
УЕФА здесь неслучайно возмущается. Думаю, они смогут найти аргументы, чтобы это прекратить. Я был в исполкоме 27 лет. В мое время даже великие Роуз, Авеланж и Блаттер не могли себе такого позволить», – сказал почетный президент РФС.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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