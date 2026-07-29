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  4. Колосков о желании Инфантино продать часть прав на ЧМ: «Футболом торговать нельзя. Это превращается в кормушку для одного человека. Даже великие Авеланж и Блаттер не могли себе такого позволить»

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Колосков о желании Инфантино продать часть прав на ЧМ: «Футболом торговать нельзя. Это превращается в кормушку для одного человека. Даже великие Авеланж и Блаттер не могли себе такого позволить»
Колосков об Инфантино: футболом торговать нельзя.

Вячеслав Колосков осудил желание главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Отрицательно к этому отношусь. У него нет права чем-то торговать. Это право национальных ассоциаций. Футболом торговать нельзя. Захотел – что-то продал, купил, расширил. Это превращается в кормушку для одного человека.

УЕФА здесь неслучайно возмущается. Думаю, они смогут найти аргументы, чтобы это прекратить. Я был в исполкоме 27 лет. В мое время даже великие Роуз, Авеланж и Блаттер не могли себе такого позволить», – сказал почетный президент РФС.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
Жоао Авеланж
logoЙозеф Блаттер
logoВячеслав Колосков
logoУЕФА
logoСпорт-Экспресс

Комментарии

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Почему нельзя? К примеру, Олег Иванович всем известный толкнул Червиченко контрольный пакет акций ФК Спартак, доставшийся, кстати, Романцеву совершенно бесплатно.
У Авеланжа и Блаттера не было такой крыши как у Инфантино. Не будь высокого покровителя в лице президента США разве сам Инфантино решился бы продвигать такую афëру?
Ответvadimevstratov2@gmail.com
У Авеланжа и Блаттера не было такой крыши как у Инфантино. Не будь высокого покровителя в лице президента США разве сам Инфантино решился бы продвигать такую афëру?
У Инфантино нет крыши. Трамп здесь не причем вообще.
Даже я себе такого не позволял: сказал Колосков.
ОтветИлья Александров_1116468028
Даже я себе такого не позволял: сказал Колосков.
В ФИФА Колосков был заместителем Блаттера, который известен своими коррупционными действиями. Наверняка был в доле.
Трамп лезет в футбол
Мда, пришло время Трампантино и Инфатрампов. Развесьте ценники, пожалуйста.
Нам то какое дело до ФИФА и тем более УЕФА?! Ну кого это волнует, кто там будет владеть ЧМ, если мы вне игры?!
Всему своё время
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