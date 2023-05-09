52 комментария

Смотреть больно.

В полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором «Реал» принимал «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу», атмосфера была накалена с самого начала.

Игроки обеих команд не стеснялись жестко отбирать мяч у соперника, однако желтых карточек поначалу было немного, что иногда удивляло фанатов «Реала». Они считают, что как минимум один игрок «Сити» заслужил красную карточку.

Речь идет о Бернарду Силве, который на 19-й минуте пытался сделать подкат, но въехал шипами прямо в голень Камавинга.

Скрины этого момента разлетелись по сети:

Фанаты уверены, что игрок английской команды заслужил удаление:

💬 «Преступный поступок Бернарду Силвы против Камавинга. ОЧЕВИДНО КРАСНАЯ!»

💬 «Как Силву не удалили за такое очевидное нарушение?!»

💬 «Я просто оставлю эту фотографию здесь. И вот такое судейство не интересует антимадридистов».

💬 «Он же даже не играет в мяч, как судья мог это проигнорировать?»

💬 «ШИПАМИ. В ГОЛЕНЬ. ПРЯМОЙ НОГОЙ. И это все еще не красная».

А как вам судейство в полуфинальном матче?