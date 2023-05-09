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«Как судья мог это проигнорировать?» 🤬 Фанаты уверены, Бернарду Силва заслужил красную за фол на игроке «Реала»

Бернарду Силва Бернарду Силва
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Смотреть больно.

В полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором «Реал» принимал «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу», атмосфера была накалена с самого начала.

Игроки обеих команд не стеснялись жестко отбирать мяч у соперника, однако желтых карточек поначалу было немного, что иногда удивляло фанатов «Реала». Они считают, что как минимум один игрок «Сити» заслужил красную карточку.

Речь идет о Бернарду Силве, который на 19-й минуте пытался сделать подкат, но въехал шипами прямо в голень Камавинга.

Скрины этого момента разлетелись по сети:

Фанаты уверены, что игрок английской команды заслужил удаление:

💬 «Преступный поступок Бернарду Силвы против Камавинга. ОЧЕВИДНО КРАСНАЯ!»

💬 «Как Силву не удалили за такое очевидное нарушение?!»

💬 «Я просто оставлю эту фотографию здесь. И вот такое судейство не интересует антимадридистов».

💬 «Он же даже не играет в мяч, как судья мог это проигнорировать?»

💬 «ШИПАМИ. В ГОЛЕНЬ. ПРЯМОЙ НОГОЙ. И это все еще не красная».

А как вам судейство в полуфинальном матче?

52 комментария

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Asad Nizamov
Странно что и повтор перед голом де брейне не показали, вышел мяч все таки в аут или нет
+53
-4
+49
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белошип
Чистая красная+пенку не дали
Похоже ’0лчных’ будут тащить так-же как и Аргентину на ЧМ)
+58
-15
+43
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VuNePonimaete
А тащат судьи Мадрид, не забывайте
+49
-10
+39
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Frize Jp Temper
Лучший игрок Сити
Ожидание: Рубен Диаш
Реальность: Артур Диаш
+19
-1
+18
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xDe xDe
Ответ VuNePonimaete
А тащат судьи Мадрид, не забывайте
Блин, если не красная, то уж жёлтая здесь должна быть сто процентов.
+15
0
+15
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Joni Arm
Это другое ! Красную должен был получить Винисиус ,на первой минуте сразу после свистка ,чтобы не тревожить психологическое спокойствие.))
Если серьезно отвратительное судейство ,судья потерял контроль .
+9
0
+9
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Нефанатик
Забавно было видеть резервным судьей одного из главных героев сборной Аргентины на ЧМ.
+10
-1
+9
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Нефанатик
УЕФА ведет открытую компанию против Реала. Две руки, игнорирование желтых, один Родри наиграл на парочку. Судья откровенно позволял Сити все. Позорный судья и позорный арабский мешок. Желаю Реалу пройти этот мерзкий мешок. У Реала есть то, чего нет и никогда не будет ни у УЕФА, ни у Гвардиолы с его командами - яйца.
+16
-9
+7
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ts_vlad
Ответ Raindrop Drop Top
Бумеранг возвращает должки, думали отскоки так и забудутся? 🤣 Играть надо было в футбол, а не жаловаться постоянно 🤣
Что за бумеранг вам надо было кинуть, что он долетает до ЛЕ 2-ой год подряд?)
+7
0
+7
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Asad Nizamov
Ответ белошип
Чистая красная+пенку не дали Похоже ’0лчных’ будут тащить так-же как и Аргентину на ЧМ)
Судья ноунэйм, стоило ждать таких ошибок да и вариант с мягким подкупом стоит ожидать
+8
-1
+7
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Asad Nizamov
Ответ fatei4
😀😀😀 сам нарисовал?
https://t.me/Gollar_toplami/4170

Да, весь BeinSport подкупил и 3D оборудование закупил, что бы обмануть вас
+6
0
+6
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Yusup Egemberdiyew
Камавинга просто зверь
+5
0
+5
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Ivang King
Рад что не мне одному показалось предвзятое судейство, комментатор на матч тв конечно ещё тот не традиционной ориентации, но судья правда много в сторону сити моментов не увидел, надеюсь что просто не увидел а не хотел
+4
0
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Андрей Хенто
Ответ Asad Nizamov
Странно что и повтор перед голом де брейне не показали, вышел мяч все таки в аут или нет
Вот, кстати да, не понял, почему этот момент упустил из виду ВАР.
+6
-2
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Asad Nizamov
Ответ Mike-esp
Реал перехватил мяч после аута, потому эпизод заигран по правилам, вар не смотрит
Ахаххах, уже другое толкуешь, Аут есть Аут это не штрафной что бы его заиграть
+4
0
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Софья Хороброва
судья действительно отвратительно отсудил. ни одного повтора не посмотрел
+3
0
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rachidibrahimov
Ответ Asad Nizamov
Странно что и повтор перед голом де брейне не показали, вышел мяч все таки в аут или нет
https://t.me/LSR_RM/35227

Вышел
+4
-1
+3
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lizarazu
Да бросьте, там сила может быть разной, из мухи слона делаете.
+5
-2
+3
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Asad Nizamov
Ответ Mike-esp
Вар смотрит атаку на предмет нарушения, в данном случае с момента перехвата. таковы правила
Ты что несёшь, я то думал тебе уже падать некуда, а ты дно пробиваешь, или ты прикалываешся так
+2
0
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VuNePonimaete
Ответ xDe xDe
Блин, если не красная, то уж жёлтая здесь должна быть сто процентов.
плюс рука на Грилише в штрафной
+6
-4
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LinkLin
Там чуть, там чуть, ошибочки, ошибочки, и все в одну сторону. Какое судейство?
+2
0
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Он Самый
Ждем фото аута ( или нет) перед голом мс
+2
0
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Nikro9
Ответ VuNePonimaete
А тащат судьи Мадрид, не забывайте
Эту фразу с друзьями сегодня тоже вспоминали…очень смешно, конечно
+2
0
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VuNePonimaete
‼️ beIN Sports: Бернарду Силва упустил мяч за линию перед голом Де Брюйне. Мяч должен был быть отменён.
опять Перес все купил 🤬🤬🤬
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Casemiro_14
Ответ Asad Nizamov
Странно что и повтор перед голом де брейне не показали, вышел мяч все таки в аут или нет
Весь матч ждал повторение этого эпизода
+2
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