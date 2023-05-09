52 комментария

«Как судья мог это проигнорировать?» 🤬 Фанаты уверены, Бернарду Силва заслужил красную за фол на игроке «Реала»
Смотреть больно.
В полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором «Реал» принимал «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу», атмосфера была накалена с самого начала.
Игроки обеих команд не стеснялись жестко отбирать мяч у соперника, однако желтых карточек поначалу было немного, что иногда удивляло фанатов «Реала». Они считают, что как минимум один игрок «Сити» заслужил красную карточку.
Речь идет о Бернарду Силве, который на 19-й минуте пытался сделать подкат, но въехал шипами прямо в голень Камавинга.
Скрины этого момента разлетелись по сети:
Фанаты уверены, что игрок английской команды заслужил удаление:
💬 «Преступный поступок Бернарду Силвы против Камавинга. ОЧЕВИДНО КРАСНАЯ!»
💬 «Как Силву не удалили за такое очевидное нарушение?!»
💬 «Я просто оставлю эту фотографию здесь. И вот такое судейство не интересует антимадридистов».
💬 «Он же даже не играет в мяч, как судья мог это проигнорировать?»
💬 «ШИПАМИ. В ГОЛЕНЬ. ПРЯМОЙ НОГОЙ. И это все еще не красная».
А как вам судейство в полуфинальном матче?
Похоже ’0лчных’ будут тащить так-же как и Аргентину на ЧМ)
Ожидание: Рубен Диаш
Реальность: Артур Диаш
Если серьезно отвратительное судейство ,судья потерял контроль .
Да, весь BeinSport подкупил и 3D оборудование закупил, что бы обмануть вас
Вышел
опять Перес все купил 🤬🤬🤬