У Митрюшкина рассечение тканей колена. Вратарь «Локо» пропустит 10-12 дней

«Локомотив » рассказал о характере травмы Антона Митрюшкина .

Голкипер получил повреждение в матче с махачкалинским «Динамо» в РПЛ (1:2). На 57-й минуте он столкнулся с защитником своей команды Евгением Морозовым в эпизоде, завершившемся голом Миро.

Как сообщает пресс-служба «Локо», у Митрюшкина рассечение тканей колена. Стадион футболист покинул самостоятельно.

По прогнозам медицинского штаба, вратарь вернется в строй через 10-12 дней.