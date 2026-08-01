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  4. У Митрюшкина рассечение тканей колена. Вратарь «Локо» пропустит 10-12 дней

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У Митрюшкина рассечение тканей колена. Вратарь «Локо» пропустит 10-12 дней

«Локомотив» рассказал о характере травмы Антона Митрюшкина.

Голкипер получил повреждение в матче с махачкалинским «Динамо» в РПЛ (1:2). На 57-й минуте он столкнулся с защитником своей команды Евгением Морозовым в эпизоде, завершившемся голом Миро.

Как сообщает пресс-служба «Локо», у Митрюшкина рассечение тканей колена. Стадион футболист покинул самостоятельно.

По прогнозам медицинского штаба, вратарь вернется в строй через 10-12 дней.

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Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
logoАнтон Митрюшкин
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logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoтравмы
logoДинамо Махачкала
logoЕвгений Морозов

Комментарии

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Слава богу, что без серьезной травмы
обидно Антон много выручает!!!
Здоровья, кэп!
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