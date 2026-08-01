У Митрюшкина рассечение тканей колена. Вратарь «Локо» пропустит 10-12 дней
«Локомотив» рассказал о характере травмы Антона Митрюшкина.
Голкипер получил повреждение в матче с махачкалинским «Динамо» в РПЛ (1:2). На 57-й минуте он столкнулся с защитником своей команды Евгением Морозовым в эпизоде, завершившемся голом Миро.
Как сообщает пресс-служба «Локо», у Митрюшкина рассечение тканей колена. Стадион футболист покинул самостоятельно.
По прогнозам медицинского штаба, вратарь вернется в строй через 10-12 дней.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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