Марокканская футболистка погибла во время миграционного кризиса в Сеуте.

Марокканская футболистка Фатен Бен Амар Эль Азизи погибла при попытке вплавь добраться до испанского города Сеута во время масштабного миграционного кризиса.

Эль Азизи выступала за клуб «Магреб Атлетик ». Ее смерть подтвердил клуб, отметив, что спортсменка пыталась попасть в Испанию в поисках лучшего будущего.

«Она не искала ни славы, ни приключений. Она хотела лишь лучшей жизни и будущего, которое, как ей казалось, ждало ее по ту сторону границы.

Она стремилась открыть новую дверь в свою жизнь, но ее путь закончился, не успев начаться. Она погибла, пытаясь добраться до Сеуты», – говорится в заявлении клуба.

По данным испанских властей, за последние дни жертвами миграционного кризиса на границе Марокко и испанской Сеуты стали не менее 67 человек. Марокканские СМИ сообщают как минимум о 17 погибших, большинство из которых утонули при попытке пересечь море.

Напомним, что 30 июля начался массовый прорыв мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Это испанский эксклав (часть страны, которая отделена от ее главной земли и окружена другими государствами – Спортс’‘), который с одной стороны граничит с Марокко, а с другой омывается Средиземным морем. Десятки тысяч человек незаконно проникли в Испанию. Многие добровольно вернулись назад в Марокко.