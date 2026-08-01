Марокканская футболистка погибла, пытаясь вплавь добраться до испанской Сеуты. «Магреб Атлетик» заявил: «Она хотела лишь лучшей жизни и будущего»

Марокканская футболистка Фатен Бен Амар Эль Азизи погибла при попытке вплавь добраться до испанского города Сеута во время масштабного миграционного кризиса.
Эль Азизи выступала за клуб «Магреб Атлетик». Ее смерть подтвердил клуб, отметив, что спортсменка пыталась попасть в Испанию в поисках лучшего будущего.
«Она не искала ни славы, ни приключений. Она хотела лишь лучшей жизни и будущего, которое, как ей казалось, ждало ее по ту сторону границы.
Она стремилась открыть новую дверь в свою жизнь, но ее путь закончился, не успев начаться. Она погибла, пытаясь добраться до Сеуты», – говорится в заявлении клуба.
По данным испанских властей, за последние дни жертвами миграционного кризиса на границе Марокко и испанской Сеуты стали не менее 67 человек. Марокканские СМИ сообщают как минимум о 17 погибших, большинство из которых утонули при попытке пересечь море.
Напомним, что 30 июля начался массовый прорыв мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Это испанский эксклав (часть страны, которая отделена от ее главной земли и окружена другими государствами – Спортс’‘), который с одной стороны граничит с Марокко, а с другой омывается Средиземным морем. Десятки тысяч человек незаконно проникли в Испанию. Многие добровольно вернулись назад в Марокко.
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Это как бездельников собрать в мини гос-во, а они просто будут жрать и срать, а мусор банально кто убирать будет? Все поростут..
Но не фартануло.
Буду рад, если это просто моя фантазия.
Испания в 19 веке вторглась в Марокко по тем же причинам, что и мы в Среднюю Азию, то бишь североафриканцы постоянно нападали на ту же Сеуту, воровали христиан и продавали их в рабство. По иному жить они не умели и не хотели. А их самих рабами, очень похоже, никогда не делали. Вроде так?
Или , когда вспоминаешь , что вся эта … пришлая в Северной Африке .
Там жили другие народы , в большинстве своем христианские
Коммунистический премьер объявил , что легализует всех незаконных мигрантов в ближайшем будущем.
И зомби отправились к своему папочке , как в свое время другие к мамочке .
Мне вот все не дает покоя мысль , как социально активная немецкая молодёжь в рамках закона не превратит её жизнь в ад ?
Или альтернативная Германия кушает из того же корыта , что и Шредеры с Меркелями ? ))
Вопрос отличный,но ответа у меня лично нет.
Либо она(молодёжь) настолько инертна и глупа(а тренд в принципе просматривается по многим странам Западной Европы),благо последние лет этак с 20-ть промывка черепных коробок происходила серьёзными темпами,либо культ потребления и принцип "меня это не касается" возобладал над здравым смыслом.
А вот насчёт АдГ...
Иногда кажется что всё как то странно,вроде бы и популярны,поддержку имеют.
А канцлер если не Шольц,то Мерц.
Вот если б Алиса Вайдель...
Но я явственно помню как круто извернулась Марин из рода Ле Пен,человек слаб.
Но кто святой,что б бросаться камнями?
А Санчес конечно мерзкая марионетка,под стать жене Бриджит Макрон.
Но тут 60 тысяч человек, из них менее тысячи женщин, практически вообще нет детей. Таких надо резиновыми пулями и газом шмалять. Пусть хотя бы на границе подписывают догор об обязанности чистить толчки минимум 5 лет.
Сейчас уже