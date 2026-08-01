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  4. Марокканская футболистка погибла, пытаясь вплавь добраться до испанской Сеуты. «Магреб Атлетик» заявил: «Она хотела лишь лучшей жизни и будущего»

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Марокканская футболистка погибла, пытаясь вплавь добраться до испанской Сеуты. «Магреб Атлетик» заявил: «Она хотела лишь лучшей жизни и будущего»
Марокканская футболистка погибла во время миграционного кризиса в Сеуте.

Марокканская футболистка Фатен Бен Амар Эль Азизи погибла при попытке вплавь добраться до испанского города Сеута во время масштабного миграционного кризиса.

Эль Азизи выступала за клуб «Магреб Атлетик». Ее смерть подтвердил клуб, отметив, что спортсменка пыталась попасть в Испанию в поисках лучшего будущего.

«Она не искала ни славы, ни приключений. Она хотела лишь лучшей жизни и будущего, которое, как ей казалось, ждало ее по ту сторону границы.

Она стремилась открыть новую дверь в свою жизнь, но ее путь закончился, не успев начаться. Она погибла, пытаясь добраться до Сеуты», – говорится в заявлении клуба.

По данным испанских властей, за последние дни жертвами миграционного кризиса на границе Марокко и испанской Сеуты стали не менее 67 человек. Марокканские СМИ сообщают как минимум о 17 погибших, большинство из которых утонули при попытке пересечь море.

Напомним, что 30 июля начался массовый прорыв мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки. Это испанский эксклав (часть страны, которая отделена от ее главной земли и окружена другими государствами – Спортс’‘), который с одной стороны граничит с Марокко, а с другой омывается Средиземным морем. Десятки тысяч человек незаконно проникли в Испанию. Многие добровольно вернулись назад в Марокко. 

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии

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Марокко вроде не настолько хреновая африканская страна, чтобы вот так бежать оттуда вплавь.
ОтветЕвгений Сидоров
Марокко вроде не настолько хреновая африканская страна, чтобы вот так бежать оттуда вплавь.
Да самая богатая, но есть нюансы
ОтветЕвгений Сидоров
Марокко вроде не настолько хреновая африканская страна, чтобы вот так бежать оттуда вплавь.
Но там нет пособий, приходится работать
Да видели мы по сгоревшим машинам и магазинам какой хорошей жизни они все хотят...
Ответ3M_Dybala
Да видели мы по сгоревшим машинам и магазинам какой хорошей жизни они все хотят...
Удивительно, грабить, убивать, разрушать, они не думают, что превратят новые страны в свои прежние (если не хуже) откуда бежали и что дальше будут делать?
Это как бездельников собрать в мини гос-во, а они просто будут жрать и срать, а мусор банально кто убирать будет? Все поростут..
Лучшего будущего за счёт других
ОтветРустам Мусаев_1116188171
Лучшего будущего за счёт других
А не хрен их соблазнять, пересёк границу нелегально-депортация и бан на 20 лет в ЕС, но ЕСовцам нравится картинка, в которой к ним рвутся , не жалея своих жизней.
ОтветVladimir Zinkov
А не хрен их соблазнять, пересёк границу нелегально-депортация и бан на 20 лет в ЕС, но ЕСовцам нравится картинка, в которой к ним рвутся , не жалея своих жизней.
Депортация нелегальных мигрантов не остановит. Они по другим документам через пару дней опять приедут. У нас так же узбеки-таджики: депортация, новые документы и заново в страну. Жёстче с ними надо: нарушил миграционное законодательство - срок им отбывать оставили бы, хотя бы лет 5. Раз так хотел в эту страну, вот и сиди там. Понятно, что колоний надо больше и содержать их тоже надо, но хоть часть будущих нелегалов подумает: рискует он задержаться в этой стране лет на пять. Поубавится их, хоть немного
Иными словами - халявы за счёт европейских налогоплательщиков хотелось.
Но не фартануло.
ОтветStrateg 7
Иными словами - халявы за счёт европейских налогоплательщиков хотелось. Но не фартануло.
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ОтветКондуктор Локки
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Получить образование, стать профессионалом и перебраться легальным способом, не?
Все бешенцы и мигранты хотят лучшего будущего в европейских странах. Но по прибытии почему-то активно начинают превращать эти страны в свои, навязывая собственные ценности, нормы и законы (беззаконие). Вместо перенятия культуры страны, где они ищут этого самого лучшего будущего
ОтветЯПоэт
Все бешенцы и мигранты хотят лучшего будущего в европейских странах. Но по прибытии почему-то активно начинают превращать эти страны в свои, навязывая собственные ценности, нормы и законы (беззаконие). Вместо перенятия культуры страны, где они ищут этого самого лучшего будущего
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футболистка из Марокко так херово жила что отправилась вплавь в Испанию? это же бред какой-то
Ответчеловек-муравей человек-физрук
футболистка из Марокко так херово жила что отправилась вплавь в Испанию? это же бред какой-то
Конечно, звездёж . Её свои же завалили. Уверен 100%.
Ответчеловек-муравей человек-физрук
футболистка из Марокко так херово жила что отправилась вплавь в Испанию? это же бред какой-то
Как бы это страшно и цинично не звучало, но мне кажется, что сейчас под это событие можно очень удобно списать несколько убийств. Куда делся человек? Поплыл в Сеуту. И всё, нет ни тела, ни дела, ни последствий.
Буду рад, если это просто моя фантазия.
Хотела незаконно получить халяву за чужой счет. Не жалко ее. Хоть бы так со всеми ей подобными вышло.
ОтветФилин73
Хотела незаконно получить халяву за чужой счет. Не жалко ее. Хоть бы так со всеми ей подобными вышло.
К сожалению, добравшихся много, и они уже с самого начала вовсю проводят "культурное обогащение": грабят магазины и прохожих.
ОтветФилин73
Хотела незаконно получить халяву за чужой счет. Не жалко ее. Хоть бы так со всеми ей подобными вышло.
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Всем тем, кто пускает сопли по поводу "колониальной эксплуатации" Северной Африки, предлагаю вспомнить так называемых берберийских пиратов. "По данным профессора истории Роберта Дэвиса в период с XVI по XIX века, пираты захватили и продали в рабство от 1 до 1,25 миллиона европейцев."

Испания в 19 веке вторглась в Марокко по тем же причинам, что и мы в Среднюю Азию, то бишь североафриканцы постоянно нападали на ту же Сеуту, воровали христиан и продавали их в рабство. По иному жить они не умели и не хотели. А их самих рабами, очень похоже, никогда не делали. Вроде так?
ОтветЕвграф Потапов
Всем тем, кто пускает сопли по поводу "колониальной эксплуатации" Северной Африки, предлагаю вспомнить так называемых берберийских пиратов. "По данным профессора истории Роберта Дэвиса в период с XVI по XIX века, пираты захватили и продали в рабство от 1 до 1,25 миллиона европейцев." Испания в 19 веке вторглась в Марокко по тем же причинам, что и мы в Среднюю Азию, то бишь североафриканцы постоянно нападали на ту же Сеуту, воровали христиан и продавали их в рабство. По иному жить они не умели и не хотели. А их самих рабами, очень похоже, никогда не делали. Вроде так?
Так фашизмъ это , когда про пиратов !
Или , когда вспоминаешь , что вся эта … пришлая в Северной Африке .
Там жили другие народы , в большинстве своем христианские
ОтветЕвграф Потапов
Всем тем, кто пускает сопли по поводу "колониальной эксплуатации" Северной Африки, предлагаю вспомнить так называемых берберийских пиратов. "По данным профессора истории Роберта Дэвиса в период с XVI по XIX века, пираты захватили и продали в рабство от 1 до 1,25 миллиона европейцев." Испания в 19 веке вторглась в Марокко по тем же причинам, что и мы в Среднюю Азию, то бишь североафриканцы постоянно нападали на ту же Сеуту, воровали христиан и продавали их в рабство. По иному жить они не умели и не хотели. А их самих рабами, очень похоже, никогда не делали. Вроде так?
А Сеута не колониальный город?
А почему она официально и в соответствии с законодательством не подала документы на рабочую визу,не получила разрешение на работу,и спокойно приехала в Испанию,для лучшей жизни и будущего?
ОтветBayern2004
А почему она официально и в соответствии с законодательством не подала документы на рабочую визу,не получила разрешение на работу,и спокойно приехала в Испанию,для лучшей жизни и будущего?
Приветствую , дорогой !
Коммунистический премьер объявил , что легализует всех незаконных мигрантов в ближайшем будущем.
И зомби отправились к своему папочке , как в свое время другие к мамочке .
Мне вот все не дает покоя мысль , как социально активная немецкая молодёжь в рамках закона не превратит её жизнь в ад ?
Или альтернативная Германия кушает из того же корыта , что и Шредеры с Меркелями ? ))
ОтветOldRedWhite
Приветствую , дорогой ! Коммунистический премьер объявил , что легализует всех незаконных мигрантов в ближайшем будущем. И зомби отправились к своему папочке , как в свое время другие к мамочке . Мне вот все не дает покоя мысль , как социально активная немецкая молодёжь в рамках закона не превратит её жизнь в ад ? Или альтернативная Германия кушает из того же корыта , что и Шредеры с Меркелями ? ))
Добрый(надеюсь) вечер уважаемый!
Вопрос отличный,но ответа у меня лично нет.
Либо она(молодёжь) настолько инертна и глупа(а тренд в принципе просматривается по многим странам Западной Европы),благо последние лет этак с 20-ть промывка черепных коробок происходила серьёзными темпами,либо культ потребления и принцип "меня это не касается" возобладал над здравым смыслом.
А вот насчёт АдГ...
Иногда кажется что всё как то странно,вроде бы и популярны,поддержку имеют.
А канцлер если не Шольц,то Мерц.
Вот если б Алиса Вайдель...
Но я явственно помню как круто извернулась Марин из рода Ле Пен,человек слаб.
Но кто святой,что б бросаться камнями?
А Санчес конечно мерзкая марионетка,под стать жене Бриджит Макрон.
Как бесит это африканское нытье, рассказы про геройство. Я понимаю, как у родителей Уильямсов или Ямаля, когда родитеди перлись через пустыню с детьми, потом работали то тут то там, лишь бы дать будущее.
Но тут 60 тысяч человек, из них менее тысячи женщин, практически вообще нет детей. Таких надо резиновыми пулями и газом шмалять. Пусть хотя бы на границе подписывают догор об обязанности чистить толчки минимум 5 лет.
ОтветMarcus-light
Как бесит это африканское нытье, рассказы про геройство. Я понимаю, как у родителей Уильямсов или Ямаля, когда родитеди перлись через пустыню с детьми, потом работали то тут то там, лишь бы дать будущее. Но тут 60 тысяч человек, из них менее тысячи женщин, практически вообще нет детей. Таких надо резиновыми пулями и газом шмалять. Пусть хотя бы на границе подписывают догор об обязанности чистить толчки минимум 5 лет.
Резиновыми надо было десять лет назад .
Сейчас уже
ОтветMarcus-light
Как бесит это африканское нытье, рассказы про геройство. Я понимаю, как у родителей Уильямсов или Ямаля, когда родитеди перлись через пустыню с детьми, потом работали то тут то там, лишь бы дать будущее. Но тут 60 тысяч человек, из них менее тысячи женщин, практически вообще нет детей. Таких надо резиновыми пулями и газом шмалять. Пусть хотя бы на границе подписывают догор об обязанности чистить толчки минимум 5 лет.
да какие там 60 тысяч, 50 тысяч это лишь по официальным данным испанских властей, а власти сейчас в испании откровенные леволибералы, которые точно приуменьшают масштаб вторжения, в реальности на испанскую землю вторглось вдвое а то и втрое больше
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