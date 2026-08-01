Галактионов о «Локо»: «Каждый день всплывают слухи об уходе наших игроков. Сегодня появились новости по Батракову, это не добавляет положительных эмоций»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об информационном фоне вокруг клуба.
Сегодня железнодорожники проиграли махачкалинскому «Динамо» во 2-м туре РПЛ (1:2).
– Как оцените игру молодых футболистов?
– Не будем сейчас обсуждать кого‑то конкретно. Команда уступила, значит все, включая тренерский штаб, сработали неважно. В то же время хочу поблагодарить ребят за самоотдачу – все выложились по полной.
– Зная результат, что бы вы исправили до начала матча?
– Не в плане футбола. Те шаги, которые необходимо правильно делать, не делают. К сожалению, пока нас не слышат.
– Есть много разговоров об уходе футболистов, и сегодня Антон Митрюшкин получил травму. Насколько велики потери для команды?
– Слухи не добавляют хорошего настроения коллективу, каждый день всплывают слухи об уходе наших футболистов.
Сейчас оценим, насколько серьезная травма у Митрюшкина. Если лидер выпадет, будем подстраиваться. Обязательно в следующем матче нужно побеждать.
– Как оцените игру Карпукаса и влияют ли на его игру разговоры об уходе?
– На любого игрока влияют. Каждый день мы получаем информацию. Сегодня, например, появились новости по Алексею Батракову. Это не добавляет положительных эмоций.
Игру Карпукаса оценю по‑разному, были моменты, где хорошо играл, были моменты, где ошибался, – сказал Галактионов.
Комментарии
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Болельщики - неблагодарные. Всем только блеск медалей подавай. Но если сейчас объективно трудные времена, почему бы не сплотиться вокруг тренера?
Сейчас вот вышла статья про Шварца. Тоже автор разошелся. Ну вот люди преодолевают реальные трудности. Только второй тур еще идет, а журналисты уже ведут себя, как стервятники. Ну журналистам более простительно, у них работа такая. А болелы-то почему так относятся?