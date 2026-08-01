Галактионов о «Локо»: «Каждый день всплывают слухи об уходе наших игроков. Сегодня появились новости по Батракову, это не добавляет положительных эмоций»

Галактионов о «Локо»: каждый день всплывают слухи об уходе наших игроков.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов высказался об информационном фоне вокруг клуба.

Сегодня железнодорожники проиграли махачкалинскому «Динамо » во 2-м туре РПЛ (1:2).

– Как оцените игру молодых футболистов?

– Не будем сейчас обсуждать кого‑то конкретно. Команда уступила, значит все, включая тренерский штаб, сработали неважно. В то же время хочу поблагодарить ребят за самоотдачу – все выложились по полной.

– Зная результат, что бы вы исправили до начала матча?

– Не в плане футбола. Те шаги, которые необходимо правильно делать, не делают. К сожалению, пока нас не слышат.

– Есть много разговоров об уходе футболистов, и сегодня Антон Митрюшкин получил травму. Насколько велики потери для команды?

– Слухи не добавляют хорошего настроения коллективу, каждый день всплывают слухи об уходе наших футболистов.

Сейчас оценим, насколько серьезная травма у Митрюшкина. Если лидер выпадет, будем подстраиваться. Обязательно в следующем матче нужно побеждать.

– Как оцените игру Карпукаса и влияют ли на его игру разговоры об уходе?

– На любого игрока влияют. Каждый день мы получаем информацию. Сегодня, например, появились новости по Алексею Батракову . Это не добавляет положительных эмоций.

Игру Карпукаса оценю по‑разному, были моменты, где хорошо играл, были моменты, где ошибался, – сказал Галактионов.