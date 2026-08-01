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  4. Галактионов о «Локо»: «Каждый день всплывают слухи об уходе наших игроков. Сегодня появились новости по Батракову, это не добавляет положительных эмоций»

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Галактионов о «Локо»: «Каждый день всплывают слухи об уходе наших игроков. Сегодня появились новости по Батракову, это не добавляет положительных эмоций»
Галактионов о «Локо»: каждый день всплывают слухи об уходе наших игроков.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об информационном фоне вокруг клуба. 

Сегодня железнодорожники проиграли махачкалинскому «Динамо» во 2-м туре РПЛ (1:2). 

Как оцените игру молодых футболистов?

– Не будем сейчас обсуждать кого‑то конкретно. Команда уступила, значит все, включая тренерский штаб, сработали неважно. В то же время хочу поблагодарить ребят за самоотдачу – все выложились по полной.

Зная результат, что бы вы исправили до начала матча?

– Не в плане футбола. Те шаги, которые необходимо правильно делать, не делают. К сожалению, пока нас не слышат.

Есть много разговоров об уходе футболистов, и сегодня Антон Митрюшкин получил травму. Насколько велики потери для команды?

– Слухи не добавляют хорошего настроения коллективу, каждый день всплывают слухи об уходе наших футболистов.

Сейчас оценим, насколько серьезная травма у Митрюшкина. Если лидер выпадет, будем подстраиваться. Обязательно в следующем матче нужно побеждать. 

Как оцените игру Карпукаса и влияют ли на его игру разговоры об уходе?

– На любого игрока влияют. Каждый день мы получаем информацию. Сегодня, например, появились новости по Алексею Батракову. Это не добавляет положительных эмоций.

Игру Карпукаса оценю по‑разному, были моменты, где хорошо играл, были моменты, где ошибался, – сказал Галактионов. 

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35298 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoМихаил Галактионов
logoАлексей Батраков
logoАнтон Митрюшкин
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАртем Карпукас
logoДинамо Махачкала
logoЛокомотив

Комментарии

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Как будто Вы не знали до старта Рпл, что Воробьев, карпукас, батраков, Монтес на чемоданах
Галактионов а что произошло с лучшим футболистом России по оценки Аршавина я говорю про пиняева
Ответсергей петров
Галактионов а что произошло с лучшим футболистом России по оценки Аршавина я говорю про пиняева
Перекачался после травмы,скорость и резкость пропали.С Сычевым было нечто подобное.Даже визуально выглядит тяжёлым.
ОтветГамарджоба Генацвале
Перекачался после травмы,скорость и резкость пропали.С Сычевым было нечто подобное.Даже визуально выглядит тяжёлым.
Скорее всего жизнь удалась теперь не до футбола надо контролировать вложенные деньги в бизнес
Мишу успокаивает ,что не одни.а вместе с Динамо в пердиве. Дружные команды.
Мне кажется, паравозы зря своего тренера клюют. Никому не пожелаешь работать, когда клуб рушится. Он неплохой тренер, из воздуха вообще хоть какие-то результаты делает.
Болельщики - неблагодарные. Всем только блеск медалей подавай. Но если сейчас объективно трудные времена, почему бы не сплотиться вокруг тренера?
ОтветOblomov
Мне кажется, паравозы зря своего тренера клюют. Никому не пожелаешь работать, когда клуб рушится. Он неплохой тренер, из воздуха вообще хоть какие-то результаты делает. Болельщики - неблагодарные. Всем только блеск медалей подавай. Но если сейчас объективно трудные времена, почему бы не сплотиться вокруг тренера?
А зачем этот хороший тренер из раза в раз Батракова в опорку сует, чем умножает на ноль весь атакующий потенциал?
ОтветРоман Миловидов
А зачем этот хороший тренер из раза в раз Батракова в опорку сует, чем умножает на ноль весь атакующий потенциал?
Ну наверное что-то знает? Явно побольше, чем юзеры спортса?
Сейчас вот вышла статья про Шварца. Тоже автор разошелся. Ну вот люди преодолевают реальные трудности. Только второй тур еще идет, а журналисты уже ведут себя, как стервятники. Ну журналистам более простительно, у них работа такая. А болелы-то почему так относятся?
Денег нет , тренер ,физрук , игры нет , "звезды " сдулись ! (((( Болеть БУДУ ) С днем железнодорожника Локомоты !
ОтветLAOWAI
Денег нет , тренер ,физрук , игры нет , "звезды " сдулись ! (((( Болеть БУДУ ) С днем железнодорожника Локомоты !
Я не локомот, но одобряю!
Каким образом разговоры об уходе негативно могут влиять на игрока? Особенно игрока, который не подписывает контракт или хочет уехать в европу? Что Миша несет?
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