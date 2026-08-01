Глава федерации Марокко поддержал Инфантино после отказа продавать часть прав на ЧМ и назвал решение «мудрым»

В Марокко поддержали решение Инфантино не продавать права на чемпионат мира.

Президент Королевской марокканской федерации футбола (FRMF) Фаузи Лекджа положительно оценил решение главы ФИФА Джанни Инфантино отказаться от реализации проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

В опубликованном заявлении FRMF отмечается, что прогресс, достигнутый благодаря программам развития ФИФА в последние годы, особенно на африканском континенте, является важным достижением, которое необходимо сохранить на благо всех национальных федераций.

Марокканская федерация признала значимость предложенной реформы, однако подчеркнула, что сохранение единства мировой футбольной семьи должно иметь приоритет над любыми разногласиями, которые мог вызвать этот проект.

Лекджа назвал решение Инфантино «мудрым», отметив, что оно направлено на укрепление единства и сплоченности национальных ассоциаций ФИФА благодаря совместному подходу к дальнейшему развитию футбола.

Президент FRMF также подтвердил полную поддержку Джанни Инфантино и инициатив, направленных на развитие футбола во всем мире. В завершение заявления подчеркивается, что именно единство мирового футбола должно оставаться главным ориентиром при принятии решений и дальнейшем развитии игры на глобальном уровне.