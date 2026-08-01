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  4. Талалаев о 2:1 с «Динамо»: «Команда пропускает через полторы минуты после 2:0 – это детский сад, пионерлагерь. Прошлогодняя «Балтика» не дала бы поднять голову сопернику»

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Талалаев о 2:1 с «Динамо»: «Команда пропускает через полторы минуты после 2:0 – это детский сад, пионерлагерь. Прошлогодняя «Балтика» не дала бы поднять голову сопернику»
Талалаев о 2:1 с «Динамо»: команда пропускает через полторы минуты, пионерлагерь.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над «Динамо» (2:1) в 2-м туре РПЛ

«В эмоциональном плане это очень важная победа. У нас была серия неудачных домашних игр.

Мы сыграли близко к своему максимуму. Временами футбол напоминал тот, который мы тренируем. Вы сами видели, что как только появился нападающий, который находит моменты в штрафной, у нас появилась возможность выигрывать. Поэтому молимся на Хиля, продолжаем совершенствовать Оффора и очень надеемся на Никитина.

Надеюсь, Шнапцев очень быстро научится, как и Бевеев, не терять своего игрока. У нас есть для этого один очень хороший инструмент.

После 2:0 прошлогодняя «Балтика» точно бы не отпустила соперника и не дала бы ему поднять голову. Сейчас команда пропускает через полторы минуты [после своего гола]. Это детский сад, это пионерлагерь. Нам пока не хватает класса, но ребята работают над этим», – сказал Талалаев. 

***

Что сказал Талалаев о победе над «Динамо»: пресс-конференция после игры

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35442 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoБалтика
logoМаксим Шнапцев
logoМатч ТВ
logoМингиян Бевеев
logoЧинонсо Оффор
logoБрайан Хиль
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoДинамо Москва
logoАндрей Талалаев
logoДмитрий Никитин

Комментарии

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Молодец, что не снижает планку. Пусть у Талалаева и сложился имидж полуфрика, но в своём деле он мастер - кого надо через интервью подколол для тонуса, но положительные черты в команде отметил и проговорил. Так держать 💪🏼
Ответrkc7j57gvn
Молодец, что не снижает планку. Пусть у Талалаева и сложился имидж полуфрика, но в своём деле он мастер - кого надо через интервью подколол для тонуса, но положительные черты в команде отметил и проговорил. Так держать 💪🏼
Полу??? Да он полностью законченный фрик. :)
ОтветЛюбитель пожрать
Полу??? Да он полностью законченный фрик. :)
🤣
Пионервожатый
С победой, хороший второй тайм
С одной стороны такие речи понятны, они имеют некий... мотивационный аспект, но главное, чтобы его команда поняла эти речи правильно, а не на уровне "вот мы выиграли, а наш тренер все еще нами недоволен".
ОтветPasta
С одной стороны такие речи понятны, они имеют некий... мотивационный аспект, но главное, чтобы его команда поняла эти речи правильно, а не на уровне "вот мы выиграли, а наш тренер все еще нами недоволен".
Там команда с ним уже не первый день, и поймут с пониманием его. Так что не думаю, что будут какие то проблемы из за этого.
Сейчас впервые вдруг подумал, что этого бы знаменитого полуфрика во главу сборной, если бы она не была в отчуждении. Он видимо один из отечественных действительно разбирается в футболе
Он, конечно, эмоциональный, это факт.
Но у него отличная речь, яркая, правильная. Понимание футбола, умение донести свое видение до команды.
Интересный персонаж. Ну вот придает нашему футбольному пейзажу разнообразия.
Андрюша, ты молодец
В прошлом году Балтика упустила очень много матчей, которые должна была выигрывать. С Локомотивом совсем позорно упустили победу.
Главный вожатый )
Балтика - чемпион!
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