Талалаев о 2:1 с «Динамо»: «Команда пропускает через полторы минуты после 2:0 – это детский сад, пионерлагерь. Прошлогодняя «Балтика» не дала бы поднять голову сопернику»

Талалаев о 2:1 с «Динамо»: команда пропускает через полторы минуты, пионерлагерь.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над «Динамо » (2:1) в 2-м туре РПЛ .

«В эмоциональном плане это очень важная победа. У нас была серия неудачных домашних игр.

Мы сыграли близко к своему максимуму. Временами футбол напоминал тот, который мы тренируем. Вы сами видели, что как только появился нападающий, который находит моменты в штрафной, у нас появилась возможность выигрывать. Поэтому молимся на Хиля , продолжаем совершенствовать Оффора и очень надеемся на Никитина.

Надеюсь, Шнапцев очень быстро научится, как и Бевеев, не терять своего игрока. У нас есть для этого один очень хороший инструмент.

После 2:0 прошлогодняя «Балтика» точно бы не отпустила соперника и не дала бы ему поднять голову. Сейчас команда пропускает через полторы минуты [после своего гола]. Это детский сад, это пионерлагерь. Нам пока не хватает класса, но ребята работают над этим», – сказал Талалаев.

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Что сказал Талалаев о победе над «Динамо»: пресс-конференция после игры