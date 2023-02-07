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🗿 Камавинга лайкнул пост Рафиньи, посвященный победе «Барселоны» над «Севильей». Есть два варианта: он - шпион, либо

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Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга лайкнул пост Рафиньи, который бразилец посвятил очередным набранным 3-м очкам «Барселоны».

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«Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 3:0 в 20-м туре АПЛ, тогда как мадридцы минимально уступили на выезде «Мальорке». Таким образом, отрыв «Барсы» от второго места составляет уже 8 очков.

Это может показаться странным ввиду того, что «Реал» и «Барселона» - непримиримые соперники и главные претенденты на титул, но поступку француза есть объяснение.

Дело в том, что Камавинга и Рафинья в 2020 году вместе выступали за французский «Ренн».

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Так что, скорее всего, это не более, чем дружеская поддержка.

Может французу стоит быть поаккуратней?

4 комментария

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Игорь Сомичев
Когда Барселона начала играть в АПЛ? Я чего-то пропустил?
0
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Ариф Мейланов
Если шпионы играют как Камавинга, то дайте-ка еще парочку
+1
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Андрей Хенто
Икер и Хави тоже между собой поздравляли друг друга с победами, хоть и были капитана и непримиримых соперников. Обычная практика, тем более бывшие одноклубники, в общем новость и яйца выеденного не стоит.
+5
0
+5
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Егор Зуев))
Друзья
+2
0
+2
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