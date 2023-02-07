🗿 Камавинга лайкнул пост Рафиньи, посвященный победе «Барселоны» над «Севильей». Есть два варианта: он - шпион, либо

Эти ваши лайки - рискованное дело...

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга лайкнул пост Рафиньи, который бразилец посвятил очередным набранным 3-м очкам «Барселоны».

«Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 3:0 в 20-м туре АПЛ, тогда как мадридцы минимально уступили на выезде «Мальорке». Таким образом, отрыв «Барсы» от второго места составляет уже 8 очков.

Это может показаться странным ввиду того, что «Реал» и «Барселона» - непримиримые соперники и главные претенденты на титул, но поступку француза есть объяснение.

Дело в том, что Камавинга и Рафинья в 2020 году вместе выступали за французский «Ренн».

Так что, скорее всего, это не более, чем дружеская поддержка.

Может французу стоит быть поаккуратней?