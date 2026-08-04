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  4. Директор «Лейпцига» Шефер о неприезде Диоманде на сбор из-за болезни на фоне обсуждения его трансфера в «Реал»: «В таких случаях мы всегда верим игроку на слово»

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Директор «Лейпцига» Шефер о неприезде Диоманде на сбор из-за болезни на фоне обсуждения его трансфера в «Реал»: «В таких случаях мы всегда верим игроку на слово»
Директор «Лейпцига» о неприезде Диоманде на сбор из-за болезни: верим на слово.

Директор «РБ Лейпциг» Марсель Шефер высказался о ситуации с неприездом форварда Яна Диоманде на сбор. Игрок заявил о болезни

Ранее ряд СМИ и инсайдеров, включая Фабрицио Романо, сообщали, что 19-летний нападающий близок к переходу в мадридский клуб за сумму свыше 100 миллионов евро.

«Я говорил с ним по телефону недавно. Это не значит, что мы связываемся с врачами каждое утро и каждый вечер. С ним все так же, как и с любым другим игроком. Когда игрок говорит нам, что плохо себя чувствует и мог подхватить инфекцию, мы всегда верим ему на слово. 

В любом случае мы остаемся на связи. Я не знаю, когда он почувствует себя лучше и сможет участвовать в тренировках. Нельзя тренироваться, когда ты болен. Будем смотреть по ситуации. 

Думаю, ни для кого не секрет, что несколько ведущих клубов проявили к нему интерес, и Диоманде немного озабочен этим. И в этом нет ничего предосудительного. Когда он приехал сюда в прошлом году, многие спрашивали меня, кто это такой и зачем мы его пригласили.

С тех пор он сделал все, чтобы помочь нам достичь наших целей. Ян добился огромного прогресса вместе с остальной командой. То, что происходит сейчас, лишь подтверждает качество игрока и эффективность работы клуба. Но всегда нужно сначала подписать соглашение, чтобы говорить о сделке как о факте. 

Мы уважаем игроков и даем время, когда им необходимо поговорить со своими семьями и агентами. Ясно одно: когда он почувствует себя лучше, ему придется приехать сюда», – сказал Шефер. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Get Football News Germany
logoМарсель Шефер
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logoЯн Диоманде
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Комментарии

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Зачем они все выдумывают про эти болезни? Это ведь нормальная практика, когда ожидается, что твой игрок покинет команду, его начинают «беречь» для продажи, чтобы на мед.осмотре при переходе сделка не сорвалась.
Без лоха, как говорится
А потом мадридисты нам заливают, что игроки только перед переходом в Барсу таким занимаются, а у них самих всегда все честно👍
ОтветRaindrop Drop Top
А потом мадридисты нам заливают, что игроки только перед переходом в Барсу таким занимаются, а у них самих всегда все честно👍
Ты про Дембеле который так ныл, а потом перешёл в твою команду и вовсе на её забил болт?
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