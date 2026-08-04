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  4. Попов про арбуз и сыр для лучших игроков матчей РПЛ: «Это забавно, но также говорит о том, что у спонсоров проблемы. Раньше и машины дарили»

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Попов про арбуз и сыр для лучших игроков матчей РПЛ: «Это забавно, но также говорит о том, что у спонсоров проблемы. Раньше и машины дарили»
Попов про арбуз и сыр для лучших игроков матчей: весело, но у спонсоров проблемы.

Бывший игрок «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов высказался о том, как подарки лучшим игрокам матчей в виде арбуза и сыра влияют на имидж РПЛ.

– Глушенкову в качестве приза лучшему игроку матча с «Оренбургом» подарили арбуз, а неделю назад капитан «Факела» Ильнур Альшин получил 15-килограммовую головку сыра. Это забавно или неприемлемо для такой лиги, как чемпионат России?

– Это забавно, но и также говорит о том, что у спонсоров все проблематично.

Это весело, конечно, но мы уже привыкли к тому, что раньше и машины дарили, – сказал Попов со смехом. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
logoМаксим Глушенков
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logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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В Испании за золото ЧМ помидоры дарят - все умиляются. У нас за матч РПЛ арбуз подарили - всё плохо у спонсоров
ОтветVamosalaplaya
В Испании за золото ЧМ помидоры дарят - все умиляются. У нас за матч РПЛ арбуз подарили - всё плохо у спонсоров
Может у них после просмотра фильма Максим Перепелица ассоциации с арбузом не очень?
Ответmorito
Может у них после просмотра фильма Максим Перепелица ассоциации с арбузом не очень?
Там Гарбуз( она же тыква), а арбуз- это кавун)
Кому раньше дарили машины за MVP матча? Разве что в Тереке, но там немного другие "спонсоры"
ОтветSenchas
Кому раньше дарили машины за MVP матча? Разве что в Тереке, но там немного другие "спонсоры"
Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги. (с)
ОтветSenchas
Кому раньше дарили машины за MVP матча? Разве что в Тереке, но там немного другие "спонсоры"
Ты да я да 60 млн налогоплательщиков
Нормальные призы, у футболистов и так их з/п позволяют не один автомобиль прикупить.
ОтветВадим flanec
Нормальные призы, у футболистов и так их з/п позволяют не один автомобиль прикупить.
А сколько арбузов сможет Глушенков купить на зарплату 28 млн ₽/мес! 😆
Ответandrew.p
А сколько арбузов сможет Глушенков купить на зарплату 28 млн ₽/мес! 😆
Около 350 тысяч в месяц
Какой футбол, такие и призы.
ОтветРашпель793
Какой футбол, такие и призы.
Те вратарям мешок картошки будут дарить?
ОтветEugene Leonov
Те вратарям мешок картошки будут дарить?
Максименко тому же можно просто по плечу похлопать )
Какие же журналисты тупые субстанции.Награда игроку матча-это чисто символический жест,который не предполагает вообще никаких материальных наград.Клоуны,мозги напечатайте на 3д принтере себе
Можно ещё сертификат в Пятёрочку дарить.
Какого хрена надо с такими з/п? Главное — внимание.
Наборы для выжигания по дереву подойдут
ОтветR2D2 chat bot
Наборы для выжигания по дереву подойдут
Да они и их сломают... возможно даже потеряют.
Какие им машины? С таким уровнем игры для них и арбуза много!
А может просто медленно учатся деньги считать? Просто хорошо сыграть в одном матче и на тебе машину, не перебор?
А если сейчас Глушенкову положат 28 млн в месяц, то это какую машину надо ему дарить, чтоб это не выглядело также забавно, как арбуз?
это значит, что у спонсоров самоуважение есть. зачем дарить в РПЛ автомобиль, когда у игроков топ-зарплаты? а упоминания своего бренда они получают и сыром/арбузом, вот и молодцы
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