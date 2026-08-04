Попов про арбуз и сыр для лучших игроков матчей РПЛ: «Это забавно, но также говорит о том, что у спонсоров проблемы. Раньше и машины дарили»
Попов про арбуз и сыр для лучших игроков матчей: весело, но у спонсоров проблемы.
Бывший игрок «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов высказался о том, как подарки лучшим игрокам матчей в виде арбуза и сыра влияют на имидж РПЛ.
– Глушенкову в качестве приза лучшему игроку матча с «Оренбургом» подарили арбуз, а неделю назад капитан «Факела» Ильнур Альшин получил 15-килограммовую головку сыра. Это забавно или неприемлемо для такой лиги, как чемпионат России?
– Это забавно, но и также говорит о том, что у спонсоров все проблематично.
Это весело, конечно, но мы уже привыкли к тому, что раньше и машины дарили, – сказал Попов со смехом.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
Комментарии
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Какого хрена надо с такими з/п? Главное — внимание.
А если сейчас Глушенкову положат 28 млн в месяц, то это какую машину надо ему дарить, чтоб это не выглядело также забавно, как арбуз?