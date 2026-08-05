Фонбет Кубок России. Путь РПЛ стартовал! «Зенит» обыграл «Балтику», «Краснодар» победил «Ахмат» по пенальти, «Спартак» разгромил «Оренбург», «Динамо» одолело «Факел»

Стартовал Путь РПЛ в Фонбет Кубке России.
Во вторник в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Акрон» крупно проиграл «Ростову» (0:4), «Локомотив» по пенальти проиграл ЦСКА (1:1, 4:5 по пен.).
Матеус Рейс открыл счет в первом тайме, железнодорожники отыгрались в самом конце благодаря голу Александра Сильянова. В серии послематчевых пенальти точнее оказался ЦСКА: новичок армейцев Максим Бориско отразил удар Сильянова.
В среду «Спартак» разгромил «Оренбург» (5:1), «Зенит» победил «Балтику» (1:0), «Краснодар» одолел «Ахмат» (1:1, 5:4 по пенальти).
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
1-й тур
Спартак
Помазун, Саусь, Ву, Джику, Парада, Мартинс Перейра, Литвинов, Пруцев, Солари, Угальде, Дмитриев
Запасные: Довбня, Ву, Бабич, Мартинс Перейра, Денисов, Зобнин, Барко, Литвинов, Максименко, Маркиньос, Джику, Солари
Оренбург:
Рудаков, Иващенко, Касимов, Ценов, Поройков, Васильев, Назаренко, Дударин, Голыбин, Савельев, Бош
Запасные: Касимов, Васильев, Паласиос, Савельев, Ведерников, Дударин, Ходанович, Пыхчеев, Минатулаев, Бош, Татаев, Рыбчинский
Факел
Обухов, Юрганов, Бардачев, Журавлев, Ковалев, Якимов, Багамаев, Тодорович, Уридия, Сутормин, Пуси
Запасные: Уридия, Сутормин, Габараев, Гнапи, Симонов, Пуси, Доровских, Эль-Мхассани, Беляев, Фролкин, Журавлев, Якимов
Динамо:
Лещук, Касерес, Маричаль, Фернандес, Диас, Маринкин, Фомин, Окишор, Ан. Миранчук, Сергеев, Бабаев
Запасные: Фомин, Сергеев, Зайдензаль, Окишор, Кудравец, Расулов, Ан. Миранчук, Бабаев, Рикардо, Осипенко, Глебов
Зенит
Москвичев, Дркушич, Андраде, Алип, Караваев, Ерохин, Дуглас Сантос, Кондаков, Вега, Луис Энрике, Аугусто
Запасные: Джон, Дркушич, Мостовой, Шилов, Ерохин, Луис Энрике, Одоевский, Караваев, Кондаков, Адамов, Глушенков, Волков
Балтика:
Любаков, Кирш, Муйоколо, Чивич, Муфи, И. Петров, Беликов, Рядно, Шильцов, Никитин, Поспелов
Запасные: Титков, Боков, Мурид, Шильцов, Поспелов, Кирш, Чивич, Муфи, Никитин, Кукушкин, Латышонок, Мендель
Завершен Счет в серии пенальти 5 - 4
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Краснодар
Корякин, Вахания, Тормена, Диего Коста, Хмарин, Ленини, Оздоев, Пальцев, Уткин, Мукаилов, Кристиан
Запасные: Вахания, Ленини, Оздоев, Агкацев, Жубал, Оласа, Мукаилов, Кристиан, Кокшаров
Ахмат:
Ульянов, Сидоров, Ибишев, Цаке, Богосавац, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Щетинин, Максути, Кенжебек
Запасные: Садулаев, Кенжебек, Гаджиев, Касаджиков, Келиану, Шелия, Щетинин, Максути, Мицаев, Адамов
Акрон
Тереховский, Бардыбахин, Неделчару, Эшковал, Попенков, Базилевский, Хосонов, Бистрович, Железнов, Меткалов, Аревало
Запасные: Хаметов, Р. Фернандес, Марадишвили, Бардыбахин, Базилевский, Железнов, Гудиев, Дмитриев, Лончар, Тедич, Эшковал, Меткалов
Ростов:
Петров, Мелехин, Ногейра, Семенчук, Жбанов, Михайлов, Прохин, Шанталий, Мадрахимов, Олусегун, Азнауров
Запасные: Михайлов, Мадрахимов, Голиков, Кучаев, Азнауров, Комаров, Шамонин, Ятимов, Мухин, Миронов, Мелехин, Ногейра
Динамо Махачкала
Волк, Кагермазов, Зинович, Аларкон, Джапо, Смелов, Джабраилов, Магомедов, Хоссейннежад, Мастури, Хубулов
Запасные: Хубулов, Алибеков, Апшацев, Мастури, Миро, Мрезиг, Глушков, Лесовой, Сандрачук, Джапо, Магомедов, Аларкон
Крылья Советов:
Кокарев, Дани Фернандес, Ороз, Лепский, Гальдамес, Фернандо, Витюгов, Макаров, Олейников, Крамарич, Шитов
Запасные: Рассказов, Фернандо, Витюгов, Олейников, Крамарич, Божин, Чернов, Макаров, Фролов, Маликов, Рахманович
Родина
Волков, Бессмертный, Тананеев, Мещанинов, Гогличидзе, Фищенко, Посо, Абдусаламов, Егорычев, Гарибян, Максименко
Запасные: Посо, Абдусаламов, Шадринцев, Тимошенко, Свинов, Бакаев, Бессмертный, Мещанинов, Егорычев, Айдаров, Сиссоко, Мусаев
Рубин:
Корец, Лобов, Мальдонадо, Нижегородов, Кабутов, Юкич, Сааведра, Рожков, Кузнецов, Моторин, Шабанхаджай
Запасные: Юкич, Тесленко, Моторин, Шабанхаджай, Нигматуллин, Урозов, Иву, Лобов, Йочич, Кабутов, Ставер, Игнатьев
Завершен Счет в серии пенальти 4 - 5
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 5
Локомотив
Лантратов, Ненахов, Морозов, Джикия, Сильянов, Руденко, Щетинин, Вера, Коваленко, Раков, Батраков
Запасные: Руденко, Вера, Веселов, Чевардин, Щетинин, Коваленко, Фассон, Ньямси, Раков, Погостнов, Салтыков
ЦСКА:
Бориско, Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Матеус Рейс, Фиров, Баринов, Кисляк, Глебов, Мусаев, Алвес
Запасные: Гайич, Тороп, Мойзес, Вакулич, Кисляк, Гонду, Фиров, Глебов, Баровский, Жоао Виктор, Алвес, Бандикян
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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