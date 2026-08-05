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  4. Фонбет Кубок России. Путь РПЛ стартовал! «Зенит» обыграл «Балтику», «Краснодар» победил «Ахмат» по пенальти, «Спартак» разгромил «Оренбург», «Динамо» одолело «Факел»

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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ стартовал! «Зенит» обыграл «Балтику», «Краснодар» победил «Ахмат» по пенальти, «Спартак» разгромил «Оренбург», «Динамо» одолело «Факел»
Стартовал Путь РПЛ в Фонбет Кубке России.

Во вторник в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Акрон» крупно проиграл «Ростову» (0:4), «Локомотив» по пенальти проиграл ЦСКА (1:1, 4:5 по пен.).

Матеус Рейс открыл счет в первом тайме, железнодорожники отыгрались в самом конце благодаря голу Александра Сильянова. В серии послематчевых пенальти точнее оказался ЦСКА: новичок армейцев Максим Бориско отразил удар Сильянова.

В среду «Спартак» разгромил «Оренбург» (5:1), «Зенит» победил «Балтику» (1:0), «Краснодар» одолел «Ахмат» (1:1, 5:4 по пенальти).

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1-й тур

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
5 августа 15:30,
Логотип домашней команды
Спартак
Завершен
5 - 1
3.75xG0.85
Логотип гостевой команды
Оренбург
Матч окончен
  Полех
84’
80’
  Голыбин
Джику   Хлусевич
79’
  Умяров
78’
77’
Пуэбла
75’
Куль
Ву   Полех
74’
64’
Бош   Пуэбла
Мартинс Перейра   Сорокин
63’
61’
Васильев   Куль
61’
Дударин   Касаджиков
  Угальде
52’
Солари   Массалыга
45’
2тайм
Литвинов   Умяров
45’
Перерыв
43’
Савельев   Жезус
43’
Касимов   Сыщенко
  Угальде
33’
29’
Дударин
  Солари
26’
Спартак
Помазун, Саусь, Ву, Джику, Парада, Мартинс Перейра, Литвинов, Пруцев, Солари, Угальде, Дмитриев
Запасные: Довбня, Ву, Бабич, Мартинс Перейра, Денисов, Зобнин, Барко, Литвинов, Максименко, Маркиньос, Джику, Солари
1тайм
Оренбург:
Рудаков, Иващенко, Касимов, Ценов, Поройков, Васильев, Назаренко, Дударин, Голыбин, Савельев, Бош
Запасные: Касимов, Васильев, Паласиос, Савельев, Ведерников, Дударин, Ходанович, Пыхчеев, Минатулаев, Бош, Татаев, Рыбчинский
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FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
5 августа 15:30,
Логотип домашней команды
Факел
Завершен
0 - 1
0.68xG1.25
Логотип гостевой команды
Динамо
Матч окончен
90’
+1’
  Юрганов
90’
+1’
Фомин   Чавес
Магомедов
77’
Журавлев   Альшин
74’
68’
Бабаев   Скопинцев
68’
Окишор   Гладышев
Уридия   Гиоргобиани
63’
Сутормин   Магомедов
63’
60’
Ан. Миранчук   Бителло
60’
Сергеев   Тюкавин
57’
Ан. Миранчук
Якимов   Нетфуллин
45’
Пуси   Турищев
45’
2тайм
Перерыв
Факел
Обухов, Юрганов, Бардачев, Журавлев, Ковалев, Якимов, Багамаев, Тодорович, Уридия, Сутормин, Пуси
Запасные: Уридия, Сутормин, Габараев, Гнапи, Симонов, Пуси, Доровских, Эль-Мхассани, Беляев, Фролкин, Журавлев, Якимов
1тайм
Динамо:
Лещук, Касерес, Маричаль, Фернандес, Диас, Маринкин, Фомин, Окишор, Ан. Миранчук, Сергеев, Бабаев
Запасные: Фомин, Сергеев, Зайдензаль, Окишор, Кудравец, Расулов, Ан. Миранчук, Бабаев, Рикардо, Осипенко, Глебов
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FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
5 августа 17:45,
Логотип домашней команды
Зенит
Завершен
1 - 0
2.73xG0.83
Логотип гостевой команды
Балтика
Матч окончен
Алип
81’
Караваев   Дивеев
79’
Дркушич   Мантуан
79’
Вега
72’
70’
Муфи   М. Петров
70’
Шильцов   Бевеев
Ерохин   Соболев
63’
Луис Энрике   Педро
63’
62’
Поспелов   Ковач
62’
Чивич   Варатынов
Кондаков   Горшков
54’
Кирш   Андерсон
Никитин   Хиль
2тайм
Перерыв
40’
Беликов
  Андраде
3’
Зенит
Москвичев, Дркушич, Андраде, Алип, Караваев, Ерохин, Дуглас Сантос, Кондаков, Вега, Луис Энрике, Аугусто
Запасные: Джон, Дркушич, Мостовой, Шилов, Ерохин, Луис Энрике, Одоевский, Караваев, Кондаков, Адамов, Глушенков, Волков
1тайм
Балтика:
Любаков, Кирш, Муйоколо, Чивич, Муфи, И. Петров, Беликов, Рядно, Шильцов, Никитин, Поспелов
Запасные: Титков, Боков, Мурид, Шильцов, Поспелов, Кирш, Чивич, Муфи, Никитин, Кукушкин, Латышонок, Мендель
Подробнее
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
5 августа 17:45,
Логотип домашней команды
Краснодар
Завершен
1 - 1
2.02xG1.4
Счет в серии пенальти 5 - 4
Логотип гостевой команды
Ахмат
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Батчи
Ромао
Корякин
Дуглас
Цаке
Воробьев
Самородов
Диего Коста
Касинтура
Пальцев
Ндонг
Ульянов
Кривцов
Мелкадзе
Пен
Перерыв
90’
+3’
  Самородов
Оздоев   Черников
76’
Тормена
72’
Ленини   Дуглас
70’
67’
Максути   Мелкадзе
67’
Келиану   Ндонг
67’
Садулаев   Самородов
  Уткин
66’
56’
Кенжебек   Ромао
55’
Келиану
2тайм
Мукаилов   Воробьев
45’
Кристиан   Батчи
45’
Вахания   Кривцов
45’
45’
Щетинин   Касинтура
Перерыв
7’
Щетинин
Краснодар
Корякин, Вахания, Тормена, Диего Коста, Хмарин, Ленини, Оздоев, Пальцев, Уткин, Мукаилов, Кристиан
Запасные: Вахания, Ленини, Оздоев, Агкацев, Жубал, Оласа, Мукаилов, Кристиан, Кокшаров
1тайм
Ахмат:
Ульянов, Сидоров, Ибишев, Цаке, Богосавац, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Щетинин, Максути, Кенжебек
Запасные: Садулаев, Кенжебек, Гаджиев, Касаджиков, Келиану, Шелия, Щетинин, Максути, Мицаев, Адамов
Подробнее
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
4 августа 13:15,
Логотип домашней команды
Акрон
Завершен
0 - 4
0.81xG0.82
Логотип гостевой команды
Ростов
Матч окончен
83’
Михайлов   Аджаса
83’
Мадрахимов   Титов
76’
Азнауров   Роналдо
Меткалов   Беншимол
74’
Железнов   Родригес
66’
65’
  Прохин
50’
  Азнауров
45’
Ногейра   Бабакин
2тайм
Бардыбахин   Роча
45’
45’
Мелехин   Сако
Эшковал   Бокоев
45’
Перерыв
Базилевский   Платон
37’
7’
  Михайлов
4’
  Олусегун
Акрон
Тереховский, Бардыбахин, Неделчару, Эшковал, Попенков, Базилевский, Хосонов, Бистрович, Железнов, Меткалов, Аревало
Запасные: Хаметов, Р. Фернандес, Марадишвили, Бардыбахин, Базилевский, Железнов, Гудиев, Дмитриев, Лончар, Тедич, Эшковал, Меткалов
1тайм
Ростов:
Петров, Мелехин, Ногейра, Семенчук, Жбанов, Михайлов, Прохин, Шанталий, Мадрахимов, Олусегун, Азнауров
Запасные: Михайлов, Мадрахимов, Голиков, Кучаев, Азнауров, Комаров, Шамонин, Ятимов, Мухин, Миронов, Мелехин, Ногейра
Подробнее
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
4 августа 15:30,
Логотип домашней команды
Динамо Махачкала
Завершен
1 - 2
1.86xG1.77
Логотип гостевой команды
Крылья Советов
Матч окончен
79’
Крамарич   Марин
Сандрачук   Сундуков
71’
Мастури   Агаларов
66’
Хубулов   Сердеров
66’
Аззи
65’
63’
  Джеффри
60’
Макаров   Джеффри
Мастури
56’
  Хубулов
47’
2тайм
45’
Олейников   Печенин
45’
Фернандо   Баняц
45’
Витюгов   Бабкин
Аларкон   Аззи
45’
Перерыв
Джабраилов
32’
28’
Фернандо
15’
  Макаров
Джапо   Сандрачук
8’
Динамо Махачкала
Волк, Кагермазов, Зинович, Аларкон, Джапо, Смелов, Джабраилов, Магомедов, Хоссейннежад, Мастури, Хубулов
Запасные: Хубулов, Алибеков, Апшацев, Мастури, Миро, Мрезиг, Глушков, Лесовой, Сандрачук, Джапо, Магомедов, Аларкон
1тайм
Крылья Советов:
Кокарев, Дани Фернандес, Ороз, Лепский, Гальдамес, Фернандо, Витюгов, Макаров, Олейников, Крамарич, Шитов
Запасные: Рассказов, Фернандо, Витюгов, Олейников, Крамарич, Божин, Чернов, Макаров, Фролов, Маликов, Рахманович
Подробнее
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
4 августа 15:30,
Логотип домашней команды
Родина
Завершен
5 - 0
2.78xG0.53
Логотип гостевой команды
Рубин
Матч окончен
  Максименко
85’
83’
Ходжа
Абдусаламов   Гордюшенко
79’
  Гарибян
78’
Бессмертный   Дятлов
72’
69’
Юкич   Безруков
Фищенко
66’
Егорычев   Рейна
65’
Посо   Ушатов
65’
  Егорычев
58’
52’
Кабутов   Арройо
52’
Моторин   Грипши
52’
Шабанхаджай   Ходжа
  Абдусаламов
50’
2тайм
45’
Лобов   Вуячич
Мещанинов   Крижан
45’
Перерыв
42’
Лобов
  Абдусаламов
13’
9’
Мальдонадо
Родина
Волков, Бессмертный, Тананеев, Мещанинов, Гогличидзе, Фищенко, Посо, Абдусаламов, Егорычев, Гарибян, Максименко
Запасные: Посо, Абдусаламов, Шадринцев, Тимошенко, Свинов, Бакаев, Бессмертный, Мещанинов, Егорычев, Айдаров, Сиссоко, Мусаев
1тайм
Рубин:
Корец, Лобов, Мальдонадо, Нижегородов, Кабутов, Юкич, Сааведра, Рожков, Кузнецов, Моторин, Шабанхаджай
Запасные: Юкич, Тесленко, Моторин, Шабанхаджай, Нигматуллин, Урозов, Иву, Лобов, Йочич, Кабутов, Ставер, Игнатьев
Подробнее
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
4 августа 17:45,
Логотип домашней команды
Локомотив
Завершен
1 - 1
1.39xG2.92
Счет в серии пенальти 4 - 5
Логотип гостевой команды
ЦСКА
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 5
Мусаев
Бориско
Сильянов
Попович
Батраков
Козлов
Голубев
Круговой
Бакаев
Обляков
Морозов
Пен
Перерыв
  Сильянов
90’
+2’
90’
Баринов
Морозов
88’
85’
Обляков
76’
Алвес   Козлов
61’
Гайич   Круговой
61’
Фиров   Кармо
Раков   Голубев
60’
Коваленко   Пиняев
60’
45’
Глебов   Попович
45’
Кисляк   Обляков
2тайм
Вера   Карпукас
45’
Щетинин   Еремеев
45’
Перерыв
40’
  Матеус Рейс
Руденко   Бакаев
31’
Локомотив
Лантратов, Ненахов, Морозов, Джикия, Сильянов, Руденко, Щетинин, Вера, Коваленко, Раков, Батраков
Запасные: Руденко, Вера, Веселов, Чевардин, Щетинин, Коваленко, Фассон, Ньямси, Раков, Погостнов, Салтыков
1тайм
ЦСКА:
Бориско, Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Матеус Рейс, Фиров, Баринов, Кисляк, Глебов, Мусаев, Алвес
Запасные: Гайич, Тороп, Мойзес, Вакулич, Кисляк, Гонду, Фиров, Глебов, Баровский, Жоао Виктор, Алвес, Бандикян
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?47838 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Шнякин теперь матчи ЦСКА будет комментировать? Второй подряд - где мы согрешили, за что нам это?
Откидка мяча - жк.
Снятая футболка - жк.

Удар локтем в лицо - ...

Тьфу, мЛя.
Бориско на царство
Спартак настолько часто пьет чай с судьями, что второй матч подряд очевидный пенальти не дают. Но шутки про чаепития будут продолжаться
Баринова точно хорошо Локо слил.
Вообще нулевой
Касинтуре - красная за полулокоть. Здесь - ничего!
Кроме Родина - Рубин, остальные матчи покажут на Матч ТВ.
Ответold_wolf
Кроме Родина - Рубин, остальные матчи покажут на Матч ТВ.
Что, теперь Матч ТВ хвалить? 😅
Ответold_wolf
Кроме Родина - Рубин, остальные матчи покажут на Матч ТВ.
ещё кроме Факел - Динамо и Краснодар - Ахмат
Потрясающий вратарь у Акрона
Шнякина расстроили, 0 : 1 ЦСКА
Бориско готовый первый номер. Отличный трансфер 💪
ОтветБен Гаан
Бориско готовый первый номер. Отличный трансфер 💪
еще ногами хорош, почему то уверенности с ним намного больше, чем с Торопом
ОтветБен Гаан
Бориско готовый первый номер. Отличный трансфер 💪
Бориско и Рейс явно должны быть в основе
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