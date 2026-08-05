Фонбет Кубок России. Путь РПЛ стартовал! «Зенит» обыграл «Балтику», «Краснодар» победил «Ахмат» по пенальти, «Спартак» разгромил «Оренбург», «Динамо» одолело «Факел»

Стартовал Путь РПЛ в Фонбет Кубке России.

Во вторник в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Акрон » крупно проиграл «Ростову » (0:4), «Локомотив » по пенальти проиграл ЦСКА (1:1, 4:5 по пен.).

Матеус Рейс открыл счет в первом тайме, железнодорожники отыгрались в самом конце благодаря голу Александра Сильянова. В серии послематчевых пенальти точнее оказался ЦСКА: новичок армейцев Максим Бориско отразил удар Сильянова.

В среду «Спартак» разгромил «Оренбург» (5:1), «Зенит » победил «Балтику» (1:0), «Краснодар» одолел «Ахмат» (1:1, 5:4 по пенальти).

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1-й тур

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап 5 августа 17:45, Краснодар Завершен 1 - 1 2.02 xG 1.4 Счет в серии пенальти 5 - 4 Ахмат Счет в серии пенальти 5 : 4 Матч окончен Батчи

Ромао

Корякин

Дуглас

Цаке

Воробьев

Самородов

Диего Коста

Касинтура

Пальцев

Ндонг

Ульянов

Кривцов

Мелкадзе

Пен Перерыв 90’ +3’ Самородов

Оздоев Черников 76’ Тормена 72’ Ленини Дуглас 70’ 67’ Максути Мелкадзе 67’ Келиану Ндонг 67’ Садулаев Самородов Уткин

66’ 56’ Кенжебек Ромао 55’ Келиану 2 тайм Мукаилов Воробьев 45’ Кристиан Батчи 45’ Вахания Кривцов 45’ 45’ Щетинин Касинтура Перерыв 7’ Щетинин Краснодар Корякин, Вахания, Тормена, Диего Коста, Хмарин, Ленини, Оздоев, Пальцев, Уткин, Мукаилов, Кристиан Запасные: Вахания, Ленини, Оздоев, Агкацев, Жубал, Оласа, Мукаилов, Кристиан, Кокшаров 1 тайм Ахмат: Ульянов, Сидоров, Ибишев, Цаке, Богосавац, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Щетинин, Максути, Кенжебек Запасные: Садулаев, Кенжебек, Гаджиев, Касаджиков, Келиану, Шелия, Щетинин, Максути, Мицаев, Адамов

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап 4 августа 17:45, Локомотив Завершен 1 - 1 1.39 xG 2.92 Счет в серии пенальти 4 - 5 ЦСКА Счет в серии пенальти 4 : 5 Матч окончен Мусаев

Бориско

Сильянов

Попович

Батраков

Козлов

Голубев

Круговой

Бакаев

Обляков

Морозов

Пен Перерыв Сильянов

90’ +2’ 90’ Баринов Морозов 88’ 85’ Обляков 76’ Алвес Козлов 61’ Гайич Круговой 61’ Фиров Кармо Раков Голубев 60’ Коваленко Пиняев 60’ 45’ Глебов Попович 45’ Кисляк Обляков 2 тайм Вера Карпукас 45’ Щетинин Еремеев 45’ Перерыв 40’ Матеус Рейс

Руденко Бакаев 31’ Локомотив Лантратов, Ненахов, Морозов, Джикия, Сильянов, Руденко, Щетинин, Вера, Коваленко, Раков, Батраков Запасные: Руденко, Вера, Веселов, Чевардин, Щетинин, Коваленко, Фассон, Ньямси, Раков, Погостнов, Салтыков 1 тайм ЦСКА: Бориско, Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Матеус Рейс, Фиров, Баринов, Кисляк, Глебов, Мусаев, Алвес Запасные: Гайич, Тороп, Мойзес, Вакулич, Кисляк, Гонду, Фиров, Глебов, Баровский, Жоао Виктор, Алвес, Бандикян

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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