  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Обращение «Спартака» в ЭСК, нейтральный статус Семененко и Кондратюка, покорение Балтийского моря, золото синхронисток на ЧЕ, Хабиб и Конор на свадьбе Роналду и другие новости

0
Обращение «Спартака» в ЭСК, нейтральный статус Семененко и Кондратюка, покорение Балтийского моря, золото синхронисток на ЧЕ, Хабиб и Конор на свадьбе Роналду и другие новости

1. «Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ (2:1) и попросил изучить два эпизода: назначенный в пользу грозненской команды пенальти на 3-й минуте, когда Кристофер Ву остановил мяч рукой, и неназначенный 11-метровый за наступ Усмана Ндонга на ахилл Руслану Литвинову на 65-й минуте. 

2. В новый список российских фигуристов, получивших нейтральный статус, вошли Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Василиса Кагановская, Максим Некрасов и еще 16 спортсменов.

3. Российские синхронистки победили в произвольной программе команд на чемпионате Европы в Париже. Захар Трофимов стал 4-м в одиночной мужской произвольной программе, Валерия Плеханова – 6-й в женской. Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер взяли серебро на трехметровом трамплине.

4. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над Новой Зеландией в рамках международного турнира Continental Futsal Championship. Соперник отказался от проведения матча.

5. Криштиану Роналду пригласил на свою свадьбу с Джорджиной Родригес бывших чемпионов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. В списке также музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.

6. «Реал» продал Гонсало Гарсию «Фулхэму» за 40+2 млн евро, «Челси» подписал 36-летнего Хендерсона свободным агентом, воспитанник «Зенита» Васильев перешел в «Оренбург», ЦСКА решил не тратить 15 млн евро на Жуана из «Гезтепе».

7. Польский ультрамарафонец Бартломей Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море. Он преодолел примерно 160 километров, не ложась спать, не выходя из воды и не касаясь лодок из сопровождения.

8. Глава ФИФА Джанни Инфантино собирался созвониться с членами кабинета Трампа и попросить о поддержке на следующих выборах президента организации. УЕФА предупредил швейцарца, что может подать на него в суд, а также вместе с АФК и КОНКАКАФ планирует парализовать работу Международной федерации футбола, если нынешний ее руководитель не уйдет.

9. Максим Глушенков хочет зарабатывать не менее 27,75 миллиона рублей в месяц по новому контракту с «Зенитом» (3,7 миллиона евро в год).

10. «Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по Батракову, «Арсенал» готов предложить до 150 млн евро за Винисиуса, «Барселона» может включиться в борьбу за Родри.  

Цитаты дня

Фанаты «Спартака» против перехода Даку: «Поддерживаем братский народ Сербии. Усташей, шиптаров и косоваров в нашей команде быть не должно. Принципы превыше результатов»

Гурцкая о «Локомотиве»: «У них дырка в бюджете в 2 миллиарда. Раньше они просили немного денег – им их давали. Сейчас РЖД говорит выживать в рамках бюджета»

Свищев об идее взимать компенсацию со сменивших гражданство спортсменов: «Это справедливый механизм. Назрел момент принятия решения»

Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный 😜»

Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»

«Говорят, что албанец Даку против сербов – значит, и против России. Насколько это правда – не знаю. Пусть политики разбираются». Кавазашвили о форварде

Мостовой об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала. Даже в Китае поняли, что он нефутбольный человек, но такие везде всплывают»

Американская фигуристка Гленн о работе ТВ-журналистов: «Мы не обязаны устраивать реалити из своих страданий. Если зрители хотят развлечения — пусть приходят на шоу»

Ву о пенальти «Ахмата»: «Делаю так на тренировках: поправляю мяч рукой. Буду иметь это в виду»

Дегтярев о спортсменах, меняющих гражданство: «Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридические соглашения между федерациями и атлетами»

Жена Смолова: «Прохожий сказал Федору: «Вам надо было забивать». Почему люди считают, что имеют право так делать? Это просто отвратительно»

Ролик дня

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?47652 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
утренний дайджест

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
А почему, про нашу мужскую пару по прыжкам в воду, взявших серебро на ЧЕ,не написано?
ОтветDinamik Sibirski
А почему, про нашу мужскую пару по прыжкам в воду, взявших серебро на ЧЕ,не написано?
Ну это же спортс. У них и ФНЛ не существует до сих пор.
ОтветDinamik Sibirski
А почему, про нашу мужскую пару по прыжкам в воду, взявших серебро на ЧЕ,не написано?
Это противоестественно - даже само такое выражение !
Вы подзуживаете , а Александр Суряев потом отвечай за пропаганду
На свадьбе драку заказали)
Какая свадьба без драки)) Кришу надо было еще и Дацика пригласить))
"Спартак пожаловался в ЭСК"
Можете закрепить эту новость на главной, она всегда будет актуальной
ОтветАндрей Анисимов
"Спартак пожаловался в ЭСК" Можете закрепить эту новость на главной, она всегда будет актуальной
Параллельно с новостью: "В ворота Спартака в очередной раз назначили пенальти"...
ОтветПетрович
Параллельно с новостью: "В ворота Спартака в очередной раз назначили пенальти"...
На Спартаке будут обкатывать все новинки судейские. При чём о них только судьи будут знать. Но ничего, нормальная история, привычная)
Девушка вини ведет себя как образцовая мать
Дайте мостовому таблеток для успокоения
ОтветСемен Соболь
Дайте мостовому таблеток для успокоения
не помогут, там только осиновый кол спасет
Интересно мясные побьют рекорд по количеству заявок в ЭСК за сезон?
Ответbot is SPb
Интересно мясные побьют рекорд по количеству заявок в ЭСК за сезон?
Этот танец можно станцевать только вместе с судейским корпусом ! )
Неплохо бы было написать , что это объединение фанатов Спартака Crazy North возникло только в мае этого года и отличается не только радикализмом и сербофилией , но и очень напористой саморекламой , в том числе и в соцсетях!
Как-то не верится даже,что этот поляк плыл без остановки больше двух суток без перерыва,он вообще то есть никак не отдыхал что ли?
ОтветMolot19871
Как-то не верится даже,что этот поляк плыл без остановки больше двух суток без перерыва,он вообще то есть никак не отдыхал что ли?
написано - не выходя из воды. мог отдыхать-дремать на спине (и наверняка именно так и делал)
ОтветMolot19871
Как-то не верится даже,что этот поляк плыл без остановки больше двух суток без перерыва,он вообще то есть никак не отдыхал что ли?
Поэтому это и супер достижение.
А отдыхал непосредственно в воде, он же не на скорость плыл, ему не нужно было двое суток постоянно грести без остановки.
Посмотрел зачем-то ролик Карины Истоминой. Вот точно лидер мнений среди удобрений
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Победы «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», хет-трик Глушенкова, уход Слуцкого из «Шанхая», роковая ошибка в заявке на ЧЕ по водным видам и другие новости
Поражения «Локо» и «Динамо», бронза российских синхронисток, УЕФА давит на Инфантино, 16-летняя Лютова в финале и другие новости
Не стало Франко Барези и Алексея Мурыгина, запрет флага России на ЧЕ по гимнастике, три медали россиян в водных видах, Мудрика разбанили, «Спартак» выкупает Даку и другие новости
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
«Динамо» может купить форварда «Лацио» и Сербии Раткова за 15 млн евро. У него 0+0 в 8 играх Серии А
«Реал» продлил Винисиуса, «Спартак» купил Даку, Родри выбрал «Барсу», золото Тернового на вышке, Ларионов-младший в СКА и другие новости
Агент: «Родри сообщил «Реалу» о решении перейти в «Барселону»
«Хвалить «Спартак» рано, он пока не играл против самых сильных соперников. Коронация преждевременна». Червиченко о красно-белых
Тренер «Уфы» Тетрадзе дисквалифицирован на месяц за оскорбительное поведение в матче с «КАМАЗом»
Испанка Ева Олид возглавила женский «МЮ». Кажется, у команды станет больше болельщиков 👀
ВидеоСпортс"
«Челси» готов продать Гюсто за 75 млн фунтов. «Ман Сити» и другие топ-клубы интересуются защитником, но считают сумму завышенной
Чичарито о Роналду: «Он соревновался даже за ужином. Чтобы стать лучшим, нужно быть лучшим каждую секунду. Только так можно выдержать давление»
«Челси» за 19+2 млн евро покупает левого защитника «Райо» Чаваррию (Фабрицио Романо)
Ко всем новостям
Последние новости
Кузьмичев о новом форварде для «Локо»: «В клубе рассчитывали, что Воробьев останется минимум до зимы. Сейчас переговоры уже ведутся. думаю»
Лига PARI. «Сочи» в гостях у «Торпедо», в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Кахигао о Полехе, Массалыге и Сорокине: «За сезон удалось вывести в основу «Спартака» трех игроков. Это очень быстрый срок»
Талалаев о травмах в «Балтике»: «Один выбыл на 20 дней, второй — на неделю. Цена победы над «Динамо»
Дмитрий Губерниев: «Про Канчельскиса спели Status Quo. Надо заслужить. Мое главное достижение – Ширвиндт написал про меня целую главу»
«Матч «Спартак» – «Краснодар» существенно повлияет на борьбу за лидерство. Прогнозировать результат трудно». Деменко об игре 3-го тура
«Даку – лучшее приобретение «Спартака» за продолжительное время. Есть все данные, чтобы хорошо заиграть». Прудников о форварде
Гришин о Батракове и «Галатасарае»: «Это может стать большим трамплином в другие европейские лиги. Неинтересно играть в «Локо», распродающем футболистов»
«Атлетико» продал половину прав на 20-летнего хавбека Морсильо «Эльче» за 1,5 млн евро
Максим Петров: «Балтика» готова выигрывать еще больше, чем в прошлом сезоне»