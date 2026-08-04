Обращение «Спартака» в ЭСК, нейтральный статус Семененко и Кондратюка, покорение Балтийского моря, золото синхронисток на ЧЕ, Хабиб и Конор на свадьбе Роналду и другие новости

1. «Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ (2:1) и попросил изучить два эпизода: назначенный в пользу грозненской команды пенальти на 3-й минуте, когда Кристофер Ву остановил мяч рукой, и неназначенный 11-метровый за наступ Усмана Ндонга на ахилл Руслану Литвинову на 65-й минуте.

2. В новый список российских фигуристов, получивших нейтральный статус, вошли Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Василиса Кагановская, Максим Некрасов и еще 16 спортсменов.

3. Российские синхронистки победили в произвольной программе команд на чемпионате Европы в Париже. Захар Трофимов стал 4-м в одиночной мужской произвольной программе, Валерия Плеханова – 6-й в женской. Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер взяли серебро на трехметровом трамплине.

4. Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над Новой Зеландией в рамках международного турнира Continental Futsal Championship. Соперник отказался от проведения матча.

5. Криштиану Роналду пригласил на свою свадьбу с Джорджиной Родригес бывших чемпионов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. В списке также музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.

6. «Реал» продал Гонсало Гарсию «Фулхэму» за 40+2 млн евро, «Челси» подписал 36-летнего Хендерсона свободным агентом, воспитанник «Зенита» Васильев перешел в «Оренбург», ЦСКА решил не тратить 15 млн евро на Жуана из «Гезтепе».

7. Польский ультрамарафонец Бартломей Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море. Он преодолел примерно 160 километров, не ложась спать, не выходя из воды и не касаясь лодок из сопровождения.

8. Глава ФИФА Джанни Инфантино собирался созвониться с членами кабинета Трампа и попросить о поддержке на следующих выборах президента организации. УЕФА предупредил швейцарца, что может подать на него в суд, а также вместе с АФК и КОНКАКАФ планирует парализовать работу Международной федерации футбола, если нынешний ее руководитель не уйдет.

9. Максим Глушенков хочет зарабатывать не менее 27,75 миллиона рублей в месяц по новому контракту с «Зенитом» (3,7 миллиона евро в год).

10. «Локомотив» отказался от переговоров с «Галатасараем» по Батракову, «Арсенал» готов предложить до 150 млн евро за Винисиуса, «Барселона» может включиться в борьбу за Родри.

Цитаты дня

Фанаты «Спартака» против перехода Даку: «Поддерживаем братский народ Сербии. Усташей, шиптаров и косоваров в нашей команде быть не должно. Принципы превыше результатов»

Гурцкая о «Локомотиве»: «У них дырка в бюджете в 2 миллиарда. Раньше они просили немного денег – им их давали. Сейчас РЖД говорит выживать в рамках бюджета»

Свищев об идее взимать компенсацию со сменивших гражданство спортсменов: «Это справедливый механизм. Назрел момент принятия решения»

Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный 😜»

Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»

«Говорят, что албанец Даку против сербов – значит, и против России. Насколько это правда – не знаю. Пусть политики разбираются» . Кавазашвили о форварде

Мостовой об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала. Даже в Китае поняли, что он нефутбольный человек, но такие везде всплывают»

Американская фигуристка Гленн о работе ТВ-журналистов: «Мы не обязаны устраивать реалити из своих страданий. Если зрители хотят развлечения — пусть приходят на шоу»

Ву о пенальти «Ахмата»: «Делаю так на тренировках: поправляю мяч рукой. Буду иметь это в виду»

Дегтярев о спортсменах, меняющих гражданство: «Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридические соглашения между федерациями и атлетами»

Жена Смолова: «Прохожий сказал Федору: «Вам надо было забивать». Почему люди считают, что имеют право так делать? Это просто отвратительно»

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