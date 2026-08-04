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  4. Селюк о «Балтике»: «Талалаев получает процент с трансферов. Он готов продать всех, слова про «выстрел в голову» – игра на публику. Закупит новых, потом опять продаст»

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Селюк о «Балтике»: «Талалаев получает процент с трансферов. Он готов продать всех, слова про «выстрел в голову» – игра на публику. Закупит новых, потом опять продаст»
Селюк о «Балтике»: Талалаев получает процент с трансферов, готов продать всех.

Агент Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заинтересован в продаже игроков ради личных процентов.

«Если вы посмотрите статистику игроков «Балтики» и любой другой команды – например, «Динамо», «Локомотива», «Зенита», «Спартака», – то увидите, что у лучшего футболиста «Балтики» процент хороших передач – 70, а у других [команд] – 85-89. О чем это говорит?

У меня самый худший футболист, если у него меньше 80 процентов хороших передач, – я с такими даже не работаю. В «Балтике» больше бегают и мешают играть другим. Это их стиль. Некоторые команды не играют в футбол, а мешают в него играть. А есть команды, которые созидательны, как «Оренбург». Я люблю команды, которые стараются играть в футбол, а не мешают играть.

Талалаев заинтересован в продажах, потому что получает процент. Все эти слова про «выстрел в голову» – игра на публику. Он готов продать всех, если кто-то купит всю команду «Балтики».

Закупит новых, потом опять продаст, потом опять закупит и продаст. Заинтересованность в продаже игроков и в процентах от продажи, безусловно, есть», – сказал Селюк.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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Комментарии

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Сам-то, Селюк, от продаж, только, страдает. Надо бы пожалеть "искреннего и проядочнейшего" человека.
ОтветАндрей Масловский
Сам-то, Селюк, от продаж, только, страдает. Надо бы пожалеть "искреннего и проядочнейшего" человека.
Справедливости ради, Селюк не имеет прямого влияния на формирование стартового состава и извлечения выгоды от этого.
С другой стороны. Увеличение стоимости актива и процент с прибыли от его продажи нехилый такой стимул. Для периферийных клубов без претензий на призы, отличная модель развития
ОтветАндрей Масловский
Сам-то, Селюк, от продаж, только, страдает. Надо бы пожалеть "искреннего и проядочнейшего" человека.
Тренер в первую очередь должен тренировать. За это тренерам платят очень большие зарплаты, в которые заложена мотивация. Если все тренеры станут такими ушлыми как Бердыев или тот же Карпин, что будет с футболом?
Полагаю, процент Талалаева слегка поменьше и немного более заслужен, чем процент агентов-паразитов..
ОтветРоман Хомяк_1116974188
Полагаю, процент Талалаева слегка поменьше и немного более заслужен, чем процент агентов-паразитов..
Согласен, тренер в принципе должен каким-то образом поощряться за развитие футболистов, подъём их уровня. Вид и размеры поощрения - это дела клуби и тренера и не должны касаться всяких там Селюков, которые ни за что получают "агентские"
ОтветРоман Хомяк_1116974188
Полагаю, процент Талалаева слегка поменьше и немного более заслужен, чем процент агентов-паразитов..
Не надо верить вот просто так на слово агенту-провокатору, которым Селюк и является! Он уже много чего наговорил за последнее время. Живет в Испании, а знает все, что происходит в РПЛ? Значит - всё с чужих слов, пользуется только слухами и ничем больше! В игнор его! )
сначало Гурцкая, сейчас Селюк, агентов начинают отодвигать от кормушки?
ОтветСпасибо Деду за Победу!
сначало Гурцкая, сейчас Селюк, агентов начинают отодвигать от кормушки?
У первого совсем мало клиентов стало, второй в рпл никого продать толком не может. А все Андреевы, Маньяков и тд процветают
ОтветСпасибо Деду за Победу!
сначало Гурцкая, сейчас Селюк, агентов начинают отодвигать от кормушки?
Нет конечно,прибавят просто сумму агентских к трансферу и всё
Болван, несущий бред из-за границы! ) Про проценты с трансферов - чушь и желание оскорбить и Талалаева и клуб, не знаю почему. Касательно тактики в матчах Балтики: Селюк, убогий, сборная Испании, например, при потере мяча включает прессинг, пытаясь отобрать мяч, мешает сопернику играть?! Конечно! Но это же естественно, так делают все команды при потере мяча - мешают играть сопернику, так ведь?! Просто Балтика, не имеющая дорогостоящих мастеров в составе, вынуждена делать ставку на высокую физподготовку, чтобы компенсировать недостаток мастерства! Результат - 6-е место в РПЛ в прошлом году! Вопросы еще по Балтике, убогий Селюк (с говорящей фамилией!)?! ))
ОтветZ-7478
Болван, несущий бред из-за границы! ) Про проценты с трансферов - чушь и желание оскорбить и Талалаева и клуб, не знаю почему. Касательно тактики в матчах Балтики: Селюк, убогий, сборная Испании, например, при потере мяча включает прессинг, пытаясь отобрать мяч, мешает сопернику играть?! Конечно! Но это же естественно, так делают все команды при потере мяча - мешают играть сопернику, так ведь?! Просто Балтика, не имеющая дорогостоящих мастеров в составе, вынуждена делать ставку на высокую физподготовку, чтобы компенсировать недостаток мастерства! Результат - 6-е место в РПЛ в прошлом году! Вопросы еще по Балтике, убогий Селюк (с говорящей фамилией!)?! ))
Деньги данного господина давно уже испортили .
Селюк всех купит и продаст
А селюка так жаба и душит,тебе какая разница получает ли нет.
«Паниковский вас всех продаст, и купит, и снова продаст, но уже дороже!»
ОтветGoodRik
«Паниковский вас всех продаст, и купит, и снова продаст, но уже дороже!»
Селюк
С % от трансферов - нормальная схема. Доп. стимулирование, так сказать.
не думаю, что Селюк читал контракт Талалаева😎
обычный высер, что бы очернить, кого надо.
такие селюки заполонили спорт и только всё портят.
Возникает только один вопрос : неужели другие тренеры такие тупые и не додумались заниматься тем же , что и Таллалаев ?
нормальный клуб и должен так в России работать. Даже если тренер долю имеет, если большая часть в бюджет пойдёт это хорошо
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