Анчелотти признает, что был несправедлив к Камавинге, и объясняет, почему заменил его в Класико

В "Реале" возникли проблемы с использованием на поле Эдуардо Камавинги. «Это правда, что я не всегда был справедлив с Камавингой и его заменами, но он будет очень важен для команды», — сказал Карло Анчелотти СМИ.

«Я снял его с «Валенсии» из-за желтой карточки и с «Барсы», чтобы привлечь больше игроков в атаку. У него все хорошо, и я ему очень доверяю», — добавил тренер.