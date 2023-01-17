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Анчелотти признает, что был несправедлив к Камавинге, и объясняет, почему заменил его в Класико

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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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В "Реале" возникли проблемы с использованием на поле Эдуардо Камавинги. 

«Это правда, что я не всегда был справедлив с Камавингой и его заменами, но он будет очень важен для команды», — сказал Карло Анчелотти СМИ.

«Я снял его с «Валенсии» из-за желтой карточки и с «Барсы», чтобы привлечь больше игроков в атаку. У него все хорошо, и я ему очень доверяю», — добавил тренер.

Эдуардо Камавинга не смог полностью сыграть два матча Суперкубка из-за противоречивых тактических решений Анчелотти. Француз выглядел солидно в обороне в Класико, но в перерыве покинул поле.

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