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Экс-защитник «Зенита» и «Динамо» Сазонов перешел в «Хетафе» бесплатно. У него истек контракт с «Торино»
«Хетафе» подписал Сазонова.

Саба Сазонов перешел в «Хетафе».

Испанский клуб объявил о подписании 24-летнего защитника на правах свободного агента. У игрока, ранее выступавшего за «Зенит» и «Динамо», истек срок действия контракта с «Торино». 

В прошлом сезоне Сазонов не провел ни одного матча. С его статистикой можно ознакомиться здесь

Фото: getafecf.com/

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Хетафе»
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Комментарии

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Саба сурово смотрит на свое место на скамейке.
ДинамО, ТоринО, жаль что не перешел в ДепортивО
Думал, что после глухого запаса в Италии - максимум Турция. А тут вон как
ОтветKulagin_m
Думал, что после глухого запаса в Италии - максимум Турция. А тут вон как
Так у него и тут запас будет ,может не глухой ,но не могу его представить в старте Хетафе
ОтветKulagin_m
Думал, что после глухого запаса в Италии - максимум Турция. А тут вон как
Он о чень хорошо,(не без ощибок) самотверженно играл за молодежную Сборную Грузии, забывал рещающие голы головой топовым сборным. Так что мы Грузии надеемся что с него хорошый защитник получится .
Ух Бордалас зделает из него хищника :) Сборной Грузии это наруку !
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