Экс-защитник «Зенита» и «Динамо» Сазонов перешел в «Хетафе» бесплатно. У него истек контракт с «Торино»

«Хетафе» подписал Сазонова.

Саба Сазонов перешел в «Хетафе ».

Испанский клуб объявил о подписании 24-летнего защитника на правах свободного агента. У игрока, ранее выступавшего за «Зенит» и «Динамо», истек срок действия контракта с «Торино ».

В прошлом сезоне Сазонов не провел ни одного матча. С его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: getafecf.com/