Экс-защитник «Зенита» и «Динамо» Сазонов перешел в «Хетафе» бесплатно. У него истек контракт с «Торино»
«Хетафе» подписал Сазонова.
Саба Сазонов перешел в «Хетафе».
Испанский клуб объявил о подписании 24-летнего защитника на правах свободного агента. У игрока, ранее выступавшего за «Зенит» и «Динамо», истек срок действия контракта с «Торино».
В прошлом сезоне Сазонов не провел ни одного матча. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: getafecf.com/
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Хетафе»
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