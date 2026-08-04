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  4. Хавбек ЦСКА Пономарчук о свадьбе в 19 лет: «Сказал батюшке, что наши с девушкой отношения не закреплены – живем во грехе, получается. Он не допустил нас к причастию. Я понял – вот знак»

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Хавбек ЦСКА Пономарчук о свадьбе в 19 лет: «Сказал батюшке, что наши с девушкой отношения не закреплены – живем во грехе, получается. Он не допустил нас к причастию. Я понял – вот знак»
Хавбек ЦСКА Пономарчук объяснил свою свадьбу в 19 лет.

Полузащитник молодежной команды ЦСКА Артем Пономарчук рассказал, почему решил жениться в 19 лет.

– Почему женились в столь молодом возрасте?
 
– Я очень верующий человек. С супругой мы произносим молитву утром и вечером. В выходные ходим в церковь на службу, исповедь и причащение. Я думал о том, чтобы сделать предложение своей девушке. Пришел в церковь и обратился к Богу. Попросил его дать мне знак. И произошла интересная ситуация.

Через какое-то время мы пришли в церковь на исповедь. Там я назвал батюшке свой грех – блуд. Батюшка уточнил у меня, что я имею виду, и я рассказал, что живу со своей девушкой, но наши отношения не закреплены. Получается, что мы живем во грехе. Потому что в православии не могут мужчина с девушкой жить вместе без брака. И он не допустил нас до причастия. Я понял – вот знак.

– И решились сделать предложение?

– Это история! Когда меня не допустили до причастия, я сразу же пошел и купил кольцо. Точно решил это для себя. Моя любимая часто намекала и показывала мне всякие видео, где делают предложения на яхтах и так далее. Мы как раз собирались уезжать на зимние каникулы в Дубай. Идем вечером, гуляем по Дубай Марине, там стоят красивые яхты, лодки. К нам подходит местный зазывала и начинает предлагать покататься. Я ему сказал, что денег нет, но если он может сделать большую скидку, то мы с удовольствием согласимся.

В общем, поплыли мы не на яхте, конечно, но на красивом белоснежном катере. Кольцо было со мной, хотя изначально в этот момент я не думал делать предложение, но все совпало идеально. Она встала на нос катера, спиной ко мне. Я аккуратно поставил телефон, чтобы записать видео, и встал на колено. Любимая поворачивается, а тут я. У нее шок! И, конечно, согласилась. Дает мне руку ладонью вверх. Я аккуратно перевернул и надел кольцо.

Потом мы позвонили родителям. Никто ведь не знал, что я собираюсь это сделать. Только Бог, – сказал Пономарчук.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
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РИА Новости

Комментарии

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Перспективная ветка для нашего грешного сайта.
Ответel ruso guapo
Перспективная ветка для нашего грешного сайта.
Многие постараются использовать возможность исповедаться тут)
Ответel ruso guapo
Перспективная ветка для нашего грешного сайта.
"Через какое-то время мы пришли в церковь на исповедь. Там я назвал батюшке свой грех – комментарии на Спортсе"
сам верующий, жена стрип-пластикой занимается) прям комбо.
ОтветStreetbor
сам верующий, жена стрип-пластикой занимается) прям комбо.
Это растяжка, чтоб поклон до земли получался🙏
ОтветStreetbor
сам верующий, жена стрип-пластикой занимается) прям комбо.
«Кто из вас без греха, первый брось на неё камень» (Евангелие от Иоанна, 8:7)
Я понял – вот знак. Моя любимая часто намекала и показывала мне всякие видео, где делают предложения на яхтах и так далее. Мы как раз собирались уезжать на зимние каникулы в Дубай...
19 лет...понятно,что ума нет,ну хоть не во грехе жить будет...
ОтветСергей Круг
Я понял – вот знак. Моя любимая часто намекала и показывала мне всякие видео, где делают предложения на яхтах и так далее. Мы как раз собирались уезжать на зимние каникулы в Дубай... 19 лет...понятно,что ума нет,ну хоть не во грехе жить будет...
«Я понял это намёк, я все ловлю на лету, но не понятно, что конкретно ты имела ввиду»
ОтветMagicWithoutBorders
«Я понял это намёк, я все ловлю на лету, но не понятно, что конкретно ты имела ввиду»
но ты ведь знаешь... конечно, знаешь...мне кажется я начал понимать, ЧТО ТЫ ИМЕЛА ВВИДУ!!!111
«Она встала на нос катера, спиной ко мне»
@
«У неё шок»
Мало того, что продуманка, так ещё и актриса. 2 в 1😁
ОтветХавиГави_Паратрупер
«Она встала на нос катера, спиной ко мне» @ «У неё шок» Мало того, что продуманка, так ещё и актриса. 2 в 1😁
И где-то фоном заиграла My heart will go on..
ОтветГаборик
И где-то фоном заиграла My heart will go on..
В исполнении Мутко
В 19 лет жениться могут только идиоты
ОтветLiver0910
В 19 лет жениться могут только идиоты
... и грешники.))
ОтветLiver0910
В 19 лет жениться могут только идиоты
Да даже есть поднять статистику, почти уверен что большинство таких браков заканчиваются разводом в лучшем случае.
будьте проще. Все и так знали, что футболисты не особо умные
ОтветГусеконь
будьте проще. Все и так знали, что футболисты не особо умные
Очень мягко сказано. Даже, мягонько. ))
ОтветИван Петров
Очень мягко сказано. Даже, мягонько. ))
на донышке умный))
Слава богу, что я атеист.
Ответchili
Слава богу, что я атеист.
две стороны одной медали
Ответchili
Слава богу, что я атеист.
аметист
зомби. главное ответственность на что-то или кого-то переложить с себя, совесть очистить
Ответk1rr
зомби. главное ответственность на что-то или кого-то переложить с себя, совесть очистить
парень юн и глуп, и не видал еще!
Ответmatemate88
парень юн и глуп, и не видал еще!
Такие не умнеют
А как православие относится к откровенным танцам жены, с извиваниями ? Надо было спросить у батюшки, а лучше видео показать ))
ОтветSuper Bock
А как православие относится к откровенным танцам жены, с извиваниями ? Надо было спросить у батюшки, а лучше видео показать ))
Бес в ней сидит! Надо на персональную исповедь
ОтветSuper Bock
А как православие относится к откровенным танцам жены, с извиваниями ? Надо было спросить у батюшки, а лучше видео показать ))
Да креста на вас нет!))
"красивые яхты, лодки. К нам подходит местный зазывала и начинает предлагать покататься. Я ему сказал, что денег нет, но если он может сделать большую скидку, то мы с удовольствием согласимся."
.
Наверное, ещё рассказал ему, как по утрам и вечерам молятся, бедно живут, и потом вручает своей даме кольцо на глазах у "зазывалы") Это ли не "надурилово"?)
ОтветКан и Баллак сидят в баре
"красивые яхты, лодки. К нам подходит местный зазывала и начинает предлагать покататься. Я ему сказал, что денег нет, но если он может сделать большую скидку, то мы с удовольствием согласимся." . Наверное, ещё рассказал ему, как по утрам и вечерам молятся, бедно живут, и потом вручает своей даме кольцо на глазах у "зазывалы") Это ли не "надурилово"?)
Это называется "торг"
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