Хавбек ЦСКА Пономарчук о свадьбе в 19 лет: «Сказал батюшке, что наши с девушкой отношения не закреплены – живем во грехе, получается. Он не допустил нас к причастию. Я понял – вот знак»

Хавбек ЦСКА Пономарчук объяснил свою свадьбу в 19 лет.

Полузащитник молодежной команды ЦСКА Артем Пономарчук рассказал, почему решил жениться в 19 лет.

– Почему женились в столь молодом возрасте?



– Я очень верующий человек. С супругой мы произносим молитву утром и вечером. В выходные ходим в церковь на службу, исповедь и причащение. Я думал о том, чтобы сделать предложение своей девушке. Пришел в церковь и обратился к Богу. Попросил его дать мне знак. И произошла интересная ситуация.

Через какое-то время мы пришли в церковь на исповедь. Там я назвал батюшке свой грех – блуд. Батюшка уточнил у меня, что я имею виду, и я рассказал, что живу со своей девушкой, но наши отношения не закреплены. Получается, что мы живем во грехе. Потому что в православии не могут мужчина с девушкой жить вместе без брака. И он не допустил нас до причастия. Я понял – вот знак.

– И решились сделать предложение?

– Это история! Когда меня не допустили до причастия, я сразу же пошел и купил кольцо. Точно решил это для себя. Моя любимая часто намекала и показывала мне всякие видео, где делают предложения на яхтах и так далее. Мы как раз собирались уезжать на зимние каникулы в Дубай. Идем вечером, гуляем по Дубай Марине, там стоят красивые яхты, лодки. К нам подходит местный зазывала и начинает предлагать покататься. Я ему сказал, что денег нет, но если он может сделать большую скидку, то мы с удовольствием согласимся.

В общем, поплыли мы не на яхте, конечно, но на красивом белоснежном катере. Кольцо было со мной, хотя изначально в этот момент я не думал делать предложение, но все совпало идеально. Она встала на нос катера, спиной ко мне. Я аккуратно поставил телефон, чтобы записать видео, и встал на колено. Любимая поворачивается, а тут я. У нее шок! И, конечно, согласилась. Дает мне руку ладонью вверх. Я аккуратно перевернул и надел кольцо.

Потом мы позвонили родителям. Никто ведь не знал, что я собираюсь это сделать. Только Бог, – сказал Пономарчук.