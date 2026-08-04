«Челси» отдал 19-летнего защитника Антви в аренду «Страсбуру» до конца сезона

«Челси» отдал Антви в аренду в «Страсбур».

«Челси » объявил о переходе в «Страсбур » Дженесиса Антви .

19-летний защитник будет выступать за французский клуб на правах аренды до конца сезона-2026/27.

Отметим, что «Челси» и «Страсбур» принадлежат одному владельцу – американскому консорциуму BlueCo.

Антви выступал за молодежную команду «Челси», в сезоне-2024/25 он сыграл за основную команду в двух матчах Лиги конференций. Также он выступает за молодежную сборную Швеции.