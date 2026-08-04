«Челси» отдал 19-летнего защитника Антви в аренду «Страсбуру» до конца сезона
«Челси» отдал Антви в аренду в «Страсбур».
«Челси» объявил о переходе в «Страсбур» Дженесиса Антви.
19-летний защитник будет выступать за французский клуб на правах аренды до конца сезона-2026/27.
Отметим, что «Челси» и «Страсбур» принадлежат одному владельцу – американскому консорциуму BlueCo.
Антви выступал за молодежную команду «Челси», в сезоне-2024/25 он сыграл за основную команду в двух матчах Лиги конференций. Также он выступает за молодежную сборную Швеции.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Челси»
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