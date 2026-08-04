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  4. Товарищеские матчи. «Бавария» победила «Чеджу СК», «Аль-Наср» Роналду уступил «Альмерии», «Рома» разгромила «Ньюпорт»

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Товарищеские матчи. «Бавария» победила «Чеджу СК», «Аль-Наср» Роналду уступил «Альмерии», «Рома» разгромила «Ньюпорт»
«Бавария» обыграла «Чеджу СК» (2:1) в товарищеском матче.

Клубы проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к новому сезону. 

«Бавария» выиграл у «Чеджу СК» (2:1), «Аль-Наср» уступил «Альмерии» (0:2), «Рома» разгромила «Ньюпорт» (4:1).

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
4 августа 11:00, Чеджу Стэдиум
Логотип домашней команды
Чеджу СК
Завершен
1 - 2
0.37xG2.62
Логотип гостевой команды
Бавария
Матч окончен
Ю Ин Су
83’
Min-Jae Park   Ю Ин Су
82’
78’
Павич   Станишич
78’
Ассомо   Диас
78’
Делла Ровере   Лаймер
Ким Чжэ У   Kang-Jun Heo
73’
Byung-Wook Choi   Kim
68’
Чжон Ун   Dong-Hui Kang
62’
61’
Ндиайе   Кардозо
61’
Бишоф   Киммих
61’
Пальинья   Павлович
61’
Биндер   Браун
61’
Ито   Та
61’
Мануба   Боэ
61’
Чавес   Ибрагимович
53’
Ито
Матеус Айяс   Sang-Eun Shin
46’
Чинари   Пак Чхан Чжун
46’
Ли Чхан Мин   Jae-Min Kim
46’
Хо Чжа Ун   Seung-Min Joo
46’
2тайм
Перерыв
41’
  Ассомо
39’
Бишоф
36’
Ким Мин Чжэ   Биндер
  Ли Чхан Мин
15’
11’
  Чавес
Чеджу СК
Хо Чжа Ун, In-Jung Jo, Ким Чжэ У, Ki-Min Kwon, Min-Jae Park, Byung-Wook Choi, Jang, Чжон Ун, Ли Чхан Мин, Чинари, Матеус Айяс
Запасные: Italo Moreira Barcelos, Лим Чхан Ву, Sin-Jin Kim, Ким Чжэ У, Ли Чхан Мин, Чинари, Негеба, Хо Чжа Ун, Min-Jae Park, Byung-Wook Choi, Чжон Ун, Матеус Айяс, Ким Дон Чжун, Селестин, Ryunseong, Тобиаш Фигейреду
1тайм
Бавария:
Урбиг, Ито, Ким Мин Чжэ, Павич, Мануба, Пальинья, Бишоф, Ндиайе, Делла Ровере, Чавес, Ассомо
Запасные: Ито, Ким Мин Чжэ, Чавес, Ульрайх, Павич, Мануба, Бишоф, Ндиайе, Биндер, Пальинья, Делла Ровере, Ассомо
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
4 августа 17:00, Cidade do Futebol
Логотип домашней команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Завершен
0 - 2
1.35xG1.82
Логотип гостевой команды
Альмерия
Матч окончен
83’
де ла Фуэнте   Гомес
Аль-Нассер   Mohammed Ahmed Almas
83’
Анжело Габриэл   Abdulmalik bin Saleh bin Mohammad Al Jaber
83’
Аль-Наджди   Аман
82’
78’
Муньос   Хуньент
78’
Джодич   Баба
78’
Аррибас   Морсильо
78’
Эмбарба   Сола
78’
Бонини   Нелсон Монте
78’
Пулидо   Эли
Rakan Khalid Ahmed Al Ghamdi   Мане
71’
Аль-Хамдан   Жоау Феликс
71’
Аль-Хайбари   Аль-Хассан
71’
Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi   Маран
71’
69’
Хирино   Marcos Ruiz
Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi
67’
Мартинес   Аль-Амри
62’
Аль-Наджи   Яхья
62’
Симакан   Аль-Шарари
62’
61’
  Эмбарба
51’
  Хирино
46’
Весга   Ги Гедеш
46’
Чипенга   Меламед
2тайм
Перерыв
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Аль-Наджди, Мартинес, Симакан, Аль-Нассер, Аль-Хайбари, Аль-Наджи, Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi, Rakan Khalid Ahmed Al Ghamdi, Анжело Габриэл, Аль-Хамдан
Запасные: Аль-Наджи, Абдулкарим, Коман, Уэсли, Abdulrahman Mohammed Sufyani, Rakan Khalid Ahmed Al Ghamdi, Анжело Габриэл, Аль-Ганам, Аль-Наджди, Аль-Нассер, Аль-Хамдан, Мартинес, Симакан, Аль-Хайбари, Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi, Abdulrahman Mohammed A. Al Otaibi
1тайм
Альмерия:
Фернандес, Муньос, Бонини, Пулидо, Хирино, Весга, Джодич, Аррибас, Чипенга, Эмбарба, де ла Фуэнте
Запасные: Джодич, Чипенга, Ирибарне, Муньос, Весга, Эмбарба, Лопи, Бонини, де ла Фуэнте, Пулидо, Хирино, Аррибас
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Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
4 августа 18:00, Rodney Parade
Логотип домашней команды
Ньюпорт
Завершен
1 - 4
1.08xG1.6
Логотип гостевой команды
Рома
Матч окончен
Кэмерон   Harrison Halpin
90’
Joe Ethan Thomas   Harrison Pugh
90’
88’
Гиларди
Биггинс   Пэттен
86’
Норман   Joe Ethan Thomas
86’
  Кэмерон
85’
83’
Эрмосо   Маннини
83’
Кристанте   Керубини
83’
Манчини   Нардин
82’
Эль-Энауи   Francesco Panico
81’
  Соуле
Alfie Merritt   Moses Alexander-Walker
78’
Дженкинс   Sassi
78’
76’
Свилар   Голлини
75’
Франса   Реале
75’
Ндика   Зелковски
Бреннан   Cole Lewis Jarvis
70’
Yahaya Abdoul Bamba   Эванс
70’
70’
Дибала   Соуле
70’
Ренсх   Лулли
70’
Кастро   Вас
69’
Кульеракис   Гиларди
69’
Дибала
Эванс
67’
Shaquille Gwengwe   Эванс
60’
Смит   Гарнер
60’
59’
  Кульеракис
54’
  Кастро
Дойдж   Дэвис
46’
Райт   MacDonald
46’
2тайм
Перерыв
Дженкинс
40’
37’
  Эрмосо
Ньюпорт
Райт, Alfie Merritt, Кэмерон, Дженкинс, Норман, Бреннан, Смит, Биггинс, Shaquille Gwengwe, Yahaya Abdoul Bamba, Дойдж
Запасные: Райт, Кэмерон, Бреннан, Биггинс, Shaquille Gwengwe, Дойдж, Yahaya Abdoul Bamba, Alfie Merritt, Дженкинс, Норман, Смит, Joe Ethan Thomas
1тайм
Рома:
Свилар, Кульеракис, Ндика, Манчини, Франса, Эрмосо, Ренсх, Эль-Энауи, Кристанте, Дибала, Кастро
Запасные: Свилар, Кульеракис, Франса, Дибала, Де Марци, Кристанте, Кастро, Бах, Мален, Ндика, Манчини, Эрмосо, Ренсх, Эль-Энауи
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48457 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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А чего это Авейру сачкует??.. Напрягся чтоль на ЧМ?.. 🤣
ОтветВасилий Ибрaгимбекович
А чего это Авейру сачкует??.. Напрягся чтоль на ЧМ?.. 🤣
Поясни, что за Авейру? А то я в твоих идолах не разбираюсь.
Бавария так держать ✊✊✊
За Альмерия 👋👋👋
Альмерия так держать ✊✊✊
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