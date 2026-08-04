Товарищеские матчи. «Бавария» победила «Чеджу СК», «Аль-Наср» Роналду уступил «Альмерии», «Рома» разгромила «Ньюпорт»

«Бавария» обыграла «Чеджу СК» (2:1) в товарищеском матче.
Клубы проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к новому сезону.
«Бавария» выиграл у «Чеджу СК» (2:1), «Аль-Наср» уступил «Альмерии» (0:2), «Рома» разгромила «Ньюпорт» (4:1).
Товарищеские матчи
Матеус Айяс Sang-Eun Shin
Чеджу СК
Хо Чжа Ун, In-Jung Jo, Ким Чжэ У, Ki-Min Kwon, Min-Jae Park, Byung-Wook Choi, Jang, Чжон Ун, Ли Чхан Мин, Чинари, Матеус Айяс
Запасные: Italo Moreira Barcelos, Лим Чхан Ву, Sin-Jin Kim, Ким Чжэ У, Ли Чхан Мин, Чинари, Негеба, Хо Чжа Ун, Min-Jae Park, Byung-Wook Choi, Чжон Ун, Матеус Айяс, Ким Дон Чжун, Селестин, Ryunseong, Тобиаш Фигейреду
Бавария:
Урбиг, Ито, Ким Мин Чжэ, Павич, Мануба, Пальинья, Бишоф, Ндиайе, Делла Ровере, Чавес, Ассомо
Запасные: Ито, Ким Мин Чжэ, Чавес, Ульрайх, Павич, Мануба, Бишоф, Ндиайе, Биндер, Пальинья, Делла Ровере, Ассомо
Аль-Нассер Mohammed Ahmed Almas
Анжело Габриэл Abdulmalik bin Saleh bin Mohammad Al Jaber
Rakan Khalid Ahmed Al Ghamdi Мане
Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi Маран
Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Аль-Наджди, Мартинес, Симакан, Аль-Нассер, Аль-Хайбари, Аль-Наджи, Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi, Rakan Khalid Ahmed Al Ghamdi, Анжело Габриэл, Аль-Хамдан
Запасные: Аль-Наджи, Абдулкарим, Коман, Уэсли, Abdulrahman Mohammed Sufyani, Rakan Khalid Ahmed Al Ghamdi, Анжело Габриэл, Аль-Ганам, Аль-Наджди, Аль-Нассер, Аль-Хамдан, Мартинес, Симакан, Аль-Хайбари, Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi, Abdulrahman Mohammed A. Al Otaibi
Альмерия:
Фернандес, Муньос, Бонини, Пулидо, Хирино, Весга, Джодич, Аррибас, Чипенга, Эмбарба, де ла Фуэнте
Запасные: Джодич, Чипенга, Ирибарне, Муньос, Весга, Эмбарба, Лопи, Бонини, де ла Фуэнте, Пулидо, Хирино, Аррибас
Joe Ethan Thomas Harrison Pugh
Эль-Энауи Francesco Panico
Alfie Merritt Moses Alexander-Walker
Бреннан Cole Lewis Jarvis
Yahaya Abdoul Bamba Эванс
Ньюпорт
Райт, Alfie Merritt, Кэмерон, Дженкинс, Норман, Бреннан, Смит, Биггинс, Shaquille Gwengwe, Yahaya Abdoul Bamba, Дойдж
Запасные: Райт, Кэмерон, Бреннан, Биггинс, Shaquille Gwengwe, Дойдж, Yahaya Abdoul Bamba, Alfie Merritt, Дженкинс, Норман, Смит, Joe Ethan Thomas
Рома:
Свилар, Кульеракис, Ндика, Манчини, Франса, Эрмосо, Ренсх, Эль-Энауи, Кристанте, Дибала, Кастро
Запасные: Свилар, Кульеракис, Франса, Дибала, Де Марци, Кристанте, Кастро, Бах, Мален, Ндика, Манчини, Эрмосо, Ренсх, Эль-Энауи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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