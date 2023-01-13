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У «Реала» пять травмированных: новости команд и возможные составы на класико

Давид Алаба Давид Алаба
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Лукас Васкес Лукас Васкес
Эдер Милитао Эдер Милитао
Альваро Одриосола Альваро Одриосола
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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В воскресенье на полях Саудовской Аравии пройдет финал Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Реал». Класико начнется в 22:00 по московскому времени.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «королевского клуба» и «блауграны» на предстоящий матч.  

Новости команд

«Мадрид» 

Команда Анчелотти может остаться сразу без пяти игроков. Алаба и Тчуамени даже не поехали в Эр-Рияд из-за проблем со здоровьем. Лукас Васкес получил травму лодыжки в полуфинале Суперкубка и выбыл на месяц. Вся троица точно не сыграет с «Барсой».

А вот участие в матче Камавинга, Одриосолы и Милитао находится под вопросом. Парни еще могут помочь своей команде в финале турнира.

«Барселона» 

«Блаугране» повезло намного больше, в команде Хави к матчу готовы будут все игроки. В полуфинале Френки де Йонг и Усман Дембеле получили повреждения, но, как сообщают многие источники, сейчас футболисты в полном порядке.

Возможные составы

«Реал» 

«Барселона» 

Какой прогноз даете на эту встречу? 

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