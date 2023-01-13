У «Реала» пять травмированных: новости команд и возможные составы на класико
В воскресенье на полях Саудовской Аравии пройдет финал Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Реал». Класико начнется в 22:00 по московскому времени.
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «королевского клуба» и «блауграны» на предстоящий матч.
Новости команд
«Мадрид»
Команда Анчелотти может остаться сразу без пяти игроков. Алаба и Тчуамени даже не поехали в Эр-Рияд из-за проблем со здоровьем. Лукас Васкес получил травму лодыжки в полуфинале Суперкубка и выбыл на месяц. Вся троица точно не сыграет с «Барсой».
А вот участие в матче Камавинга, Одриосолы и Милитао находится под вопросом. Парни еще могут помочь своей команде в финале турнира.
«Барселона»
«Блаугране» повезло намного больше, в команде Хави к матчу готовы будут все игроки. В полуфинале Френки де Йонг и Усман Дембеле получили повреждения, но, как сообщают многие источники, сейчас футболисты в полном порядке.
Возможные составы
«Реал»
«Барселона»
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