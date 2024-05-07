11 текстов, чтобы подготвиться к супербою Усика и Фьюри – главному в XXI веке

Встретятся уже 18 мая.

В Саудовской Аравии состоится долгожданный поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри . Они решат, кто из них станет первым (после Леннокса Льюиса) за 25 лет абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Усик и Фьюри договаривались о бое несколько лет и наконец-то встретятся на ринге (несмотря на несколько срывов в декабре и феврале). Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

Это обновляемый пост, в котором мы разберем все детали, которые окружают супербой и карьеры двух чемпионов.

Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке

«Нас ждет поединок двух сильнейших бойцов последнего десятилетия: Фьюри побеждал Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера, Усик – Энтони Джошуа. Оба бойца – будущие члены зала боксерской славы, и единственное, что может окончательно закрепить их наследие – поединок друг с другом».

Сколько Усик и Фьюри заработают за бой в Эр-Рияде?

«За несколько дней до официального анонса объединительного поединка Фьюри дал интервью, в котором рассказал о сотрудничестве с саудовцами, и заявил, что его следующая цель – возглавить список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Бой с Усиком должен помочь:

«Они платят большие деньги. Все, во что ввязываются эти люди, имеет большое значение. И я считаю, что заключил с ними самый крупный контракт в истории бокса. Не могу раскрывать цифры, но скажу, что мешок с деньгами будет чертовски большим. Футбольные сделки с Роналду и Неймаром – все это не сравнится с тем, что предложили мне. Очень много денег».

Саудовская Аравия – новый центр мира в боксе. Как так вышло?

«Первый большой боксерский поединок состоялся в 2018 году – финал Всемирной боксерской суперсерии между Каллумом Смитом и Джорджем Гроувзом. Победитель боя получил Кубок Мохаммеда Али, который лично вручала Рашеда Али, дочь Мохаммеда Али.

Хотя изначально там должен был пройти другой финал Суперсерии. Да-да, это бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым. Но все сорвалось из-за визовых проблем и встречного предложения с российской стороны, которая дала больше денег. Поэтому бой прошел в Москве».

Усик положил олимпийскую медаль в гроб отца – тот прошел Афганистан и определил путь сына

«Он никогда не говорил мне, что любит меня, но я знаю, что он говорил об этом друзьям. Думаю, потому что он вырос в советское время, когда мужчина должен был быть жестким и не показывать эмоций – мужик и все такое.

Никогда не слышал, чтобы он говорил «я тебя люблю» или что-то в этом роде. Да, я знал, что он меня любит, но хотелось, чтобы он об этом говорил. Хотелось ласки. Но я действительно люблю его и продолжаю любить. Я же каждый день говорю своим сыновьям, что люблю их, что они самые лучшие. Я звоню им каждый день, чтобы сказать об этом. Просто хочу, чтобы они это знали».

Фьюри называет Усика кроликом из-за щели между зубов, но тот уверен – это отличает его от других чемпионов

«Сам Усик не переживает и считает внешнюю особенность плюсом: «Я вырос в маленькой деревне, у меня маленькие усы и щель между передними зубами. Я слышал против себя столько оскорблений, что в какой-то момент начал их переворачивать в достижение».

Фьюри превратился в антигероя – и это стыд. За него еще кто-то болеет?

«Последние пять лет карьеры Тайсона Фьюри можно сравнить с некоторыми фильмами Мартина Скорсезе. У того мы тоже наблюдаем за невероятным успехом и карьерным ростом персонажа, а затем – за таким же стремительным падением. Нокдаун от Нганну – низшая точка в карьере Фьюри, дальше падать уже некуда.

Но на последних минутах Скорсезе, как правило, дает персонажам шанс искупить грехи и выпутаться из неприятностей, в которые они сами себя загнали. Бой с Усиком за абсолютное чемпионство – тот самый последний шанс».

Жена вытащила Фьюри из депрессии и родила ему семерых детей. Их лавстори – больше 15 лет

«После важнейшей победы над Кличко Фьюри отметил роль жены в борьбе с ментальным расстройством: «Получить женщину, которая была с тобой все это время и прошла через все… Нужно быть очень сильным человеком, чтобы оставаться рядом, когда вас отталкивают. И, как уже говорил, без этого человека я все равно хотел бы умереть».

«Врачи давали небольшие шансы»: Усик чуть не умер от пневмонии и год провел в больнице

«Усик всерьез готовился к смерти, хотя ему не было даже 10 лет. Когда в больницу приехал священник, Усик заговорил с ним о Боге: «Я скоро с ним встречусь». Священника потрясло признание мальчика. Он посоветовал Усику молиться и заниматься спортом».

Знали, что Фьюри назвали в честь Майка Тайсона? Хотя не все верят

«При рождении Фьюри весил всего 450 граммов – по словам отца Джона, малыш был настолько маленьким, что помещался в одну ладонь. Врачи не давали никаких шансов – и советовали родителям готовиться к худшему.

Тогда семья уже потеряла двух преждевременно рожденных детей, но надежда появилась, когда Фьюри-старший впервые взглянул на ребенка: «Врачи сказали, что он не выживет, но я увидел нечто другое. Я увидел маленького воина с блеском в глазах и поднятым вверх кулаком, готового покорить мир».

Тайсон Фьюри правда цыган? Пора серьезно разобраться

«Я родом из семьи скитальцев. В Англии мы подвергаемся самому большому проявлению расизма и дискриминации. Я чемпион мира в тяжелом весе и бывал в ресторанах, где мне говорили: «Извини, приятель, ты не можешь войти. Скитальцам вход воспрещен». Так что вы можете понять мое разочарование».

Длинные волосы → скуф под 160 кг → лысый и поджарый: уникальный Тайсон Фьюри

«Я по-прежнему жирный, уродливый, лысый, крупный и неудержимый», – кажется это идеальное описание жизни Фьюри.

Фото: Gettyimages.ru /Nathan Stirk, Alex Pantling, Justin Setterfield