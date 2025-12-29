В аварии с Джошуа погибли его тренер и близкий друг
В аварии с Джошуа погибли его тренер и близкий друг.
Стало известно, кто погиб в автомобильной аварии в Нигерии, где пострадал Энтони Джошуа.
Sports Illustrated пишет, что первый погибший – Латц. Он был личным тренером и близким другом Джошуа.
Вторая жертва аварии – Сина. Тренер по силовой и восстановительной подготовке Энтони. Он также участвовал в лагере Джошуа перед боем с Джейком Полом.
Джошуа едва не погиб на самой опасной трассе в Нигерии – двое умерли на месте
Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии. Погибли два человека
