В аварии с Джошуа погибли его тренер и близкий друг.

Стало известно, кто погиб в автомобильной аварии в Нигерии, где пострадал Энтони Джошуа.

Sports Illustrated пишет, что первый погибший – Латц. Он был личным тренером и близким другом Джошуа.

Вторая жертва аварии – Сина. Тренер по силовой и восстановительной подготовке Энтони. Он также участвовал в лагере Джошуа перед боем с Джейком Полом.

