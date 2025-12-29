Видео
В аварии с Джошуа погибли его тренер и близкий друг

В аварии с Джошуа погибли его тренер и близкий друг.

Стало известно, кто погиб в автомобильной аварии в Нигерии, где пострадал Энтони Джошуа.

Sports Illustrated пишет, что первый погибший – Латц. Он был личным тренером и близким другом Джошуа.

Вторая жертва аварии – Сина. Тренер по силовой и восстановительной подготовке Энтони. Он также участвовал в лагере Джошуа перед боем с Джейком Полом.

Джошуа едва не погиб на самой опасной трассе в Нигерии – двое умерли на месте

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии. Погибли два человека

