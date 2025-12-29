Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии. Погибли два человека
Энтони Джошуа стал участником смертельной аварии в Нигерии.
The Ring сообщает, что бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в автомобильную аварию в Нигерии.
Журнал, ссылаясь на газету Punch, уточняет, что внедорожник Lexus, в котором Джошуа находился на пассажирском месте, врезался в грузовик на скоростной автомагистрали Лагос-Ибидан.
В СМИ попала фотография Джошуа после аварии, сделанная очевидцами происшествия.
Сообщается, что Энтони получил незначительные повреждения, в то время как два других человека скончались на месте.
Напомним, 20 декабря Джошуа нокаутировал Джейка Пола в боксерском поединке в Майами.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: The Ring
