Алискеров вызвал Косту: «Давай разберемся в клетке. Никаких оправданий. Майк Мейнард, я готов»

Боец UFC Икрам Алискеров предложил поединок бразильцу Пауло Косте .

«Пауло, я был в Юте, готов к бою, а ты исчез. Давай разберемся в клетке. Никаких оправданий. Майк Мейнард [матчмейкер UFC], я готов», – написал в соцсетях Алискеров.

Напомним, Алискеров в октябре победил решением Пака Чун Ена.

Коста в июле одолел Руслана Копылова. Несколько дней назад стало известно, что Пауло снялся с боя против Брунно Феррейры, запланированного на 8 марта.

