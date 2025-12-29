Геннадий Машьянов: «Где-то на конец весны будем планировать поединок Бивола. Сроки возвращения к полноценным тренировкам назвать не могу»

Машьянов: думаю, Бивол подерется в конце весны.

Тренер Геннадий Машьянов назвал приблизительные сроки возвращения Дмитрия Бивола на ринг.

«По будущему Димы могу сказать только следующее: реабилитация проходит более-менее нормально. Операция прошла в августе, и врачи сказали, что на реабилитацию нужно шесть месяцев. И только после этого можно будет приступить к полноценным тренировкам. Мы, в принципе, приступили к тренировкам, но эти занятия легкие, подготовительные и втягивающие.

Назвать сроки, когда мы приступим к полноценным тренировкам, не могу. Тем более не могу говорить о сроках проведения боя. Но, думаю, где-то на конец весны будем планировать поединок, – сказал Машьянов.

Напомним, последний бой Бивола состоялся в феврале 2025‑го – Дмитрий победил в реванше Артура Бетербиева единогласным решением судей.

