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Адесанья проведет защиту пояса против Стрикленда, Волков подерется с Туивасой: онлайн UFC 293

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UFC 293 UFC 293
Исраэль Адесанья Исраэль Адесанья
Адесанья - Стрикленд Адесанья - Стрикленд
Тай Туиваса Тай Туиваса
Шон Стрикленд Шон Стрикленд
Александр Волков Александр Волков
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC
 

Что важно знать о UFC 293?

Всем привет! В ночь на 10 сентября в Сиднее пройдет турнир UFC 293 – промоушен возвращается с боями в Австралию после февральской разборки Алекса Волкановски и Ислама Махачева. В главном событии пройдет титульный поединок в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом.

Адесанья проведет первую защиту после того, как вернул пояс и сломал неудачную серию против Алекса Перейры. Стрикленд впервые подерется за титул, хотя выступает в UFC с 2014 года и проведет 20-й бой. Его кандидатура – спорная: он пятый в рейтинге средневесов, а в 2022-м проигрывал Перейре и Джареду Каннониру, хоть и сейчас идет на серии из двух побед.

В соглавном событии подерутся тяжеловесы Тай Туиваса и Александр Волков. Волков идет на серии из двух ярких побед подряд – вырубил в первых раундах Александра Романова и Жаирзиньо Розенстрайка. И получил в соперники Тая Туивасу, который подряд проиграл Сергею Павловичу и Сирилу Гану, хотя идет выше Волкова в рейтинге тяжей.

Бои основного карда:

🏆 Исраэль Адесанья – Шон Стрикленд

Тай Туиваса – Александр Волков

Джастин Тафа – Остин Лейн

Тайсон Педро – Антон Туркаль

Манель Капе – Фелипе дос Сантос

Бои основного карда начнутся в 05:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!

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