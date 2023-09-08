«Иззи нужно лишить статуса чернокожего».

В ночь на 10 сентября на UFC 293 в Сиднее Шон Стрикленд подерется с Исраэлем Адесаньей за титул в среднем весе.

Бойцы открыто враждуют. Стрикленд обвиняет Адесанью в лицемерии и называет китайским чемпионом.

Погодите, при чем тут вообще Китай?

Стрикленд критикует Адесанью за то, что тот готов за деньги продать родину: «Он китайская шлюха»

История конфликта началось еще на пресс-конференции к UFC 276, где соперником Стрикленда был Алекс Перейра. Шон, полностью позабыв про оппонента, сфокусировал все внимание на оскорблении Адесаньи. Он обвинял его в нетрадиционной ориентации и чрезмерной любви к аниме.

В 2023 году Стрикленд поменял тактику и атаковал Адесанью за связь с Китаем: «Я дерусь с Иззи-китайцем. Всегда называл его китайским чемпионом, но на самом деле это не так. Иззи всего лишь типичный современный человек. Он китайская шлюха, готовая продаться за доллар».

Почему же Адесанья вдруг стал китайцем? Все дело в рекламе во время жизни в Китае. В том видео Адесанья обернулся в китайский флаг и сказал, что хоть он и приехал из Африки, но считает себя настоящим китайцем с китайским сердцем.

Но как Адесанья вообще попал в Китай? В 2011 году он приехал туда, чтобы выступать в местных кикбоксинг-турнирах. Адесанья говорил, что за 10 месяцев жизни в Китае подрался 24 раза. Он так понравился китайским болельщикам, что те почтительно прозвали его «Черным драконом».

Видимо, обретенная в Китае популярность помогла Адесанье получить роль в пропагандистском ролике.

Стрикленда возмутило лицемерие Адесаньи. Он заявил, что никогда бы не продал родину за деньги: «Мы все заводили знакомства с людьми, чтобы воспользоваться ими или занять денег. Но это [история Адесаньи с Китаем] – самая настоящая проституция, чувак!»

Ситуация становится еще более абсурдной, если вспомнить историю Адесаньи и Дрикуса Дю Плесси. Коротко: Адесанья обиделся на слова Дю Плесси, что он не настоящий африканец. Стрикленд считает, что Адесанья постоянно меняет родину: то новозеландец, то китаец, то нигериец.

«UFC хотят организовать бой между Адесаньей и Дю Плесси, чтобы в промоушене вновь появился африканский чемпион [Дю Плесси]. Иззи говорил, что он черный снаружи и китаец внутри. Что за клоун! Его нужно лишить статуса чернокожего. Не знаю, как он после этого вообще тусит с черными ребятами и якобы представляет Африку», – говорил Стрикленд.

Вместе со статусом чернокожего Стрикленд обещает забрать у Адесаньи фанатов из Океании: «Я представляю Америку, но в то же время и Австралию. Скажу так: я больше австралиец, чем Иззи – китаец. Я езжу на мотоцикле, катаюсь на лодках. Предпочитаю секс с горячими женщинами, а Иззи – с мужиками. Я ничего против этого не имею, просто у нас разные вкусы». Самое смешное, что Стрикленд перепутал Австралию и Новую Зеландию, которую представляет Адесанья.

Но тема Китая остается центральной в обвинениях Стрикленда. Он считает китайцев главными врагами США. Для него Америка ассоциируется со свободой, а коммунистический Китай – с тотальным контролем государства.

В подкасте Джо Рогана Стрикленд сказал, что увеличивающаяся цензура в США превращает ее в Китай: «Америка становится похожа на коммунистический Китай, ведь мы позволяем школьной системе диктовать наши ценности и убеждения. Мы позволяем системе говорить нам, кто мы и кто наши дети».

Стрикленд позиционирует предстоящий бой как столкновение США и Китая. Он всячески показывает, что выступает от лица американского народа и обещает вернуть чемпионский пояс в Америку. «На войну против китайца. 🇺🇸 vs 🇨🇳», – написал Стрикленд в соцсетях.

Адесанья переводит ситуацию в шутку и сам генерирует мемы про Китай

История про ролик с китайским флагом сильно ударила по репутации Адесаньи и спровоцировала волну мемов. Сам Адесанья тоже отшучивается.

«Тогда я вообще не воспринимал все это всерьез. Режиссер ролика принес мне сценарий, но написанное там было неправдой. Например, что моя семья живет в Китае. Во время съемок мне вручили китайского ребенка, а рядом поставили отца этого малыша. И вот стою я с ними и говорю: «Моя семья живет в Китае».

Казалось, что этот мужик с ребенком и есть моя семья! Было смешно. Оглядываясь назад, я жалею, что снялся в той рекламе. Зато заработал денег», – рассказывал Адесанья.

Недавно Адесанья опубликовал видео, где обедает с пожилым китайцем, которого почтительно называет сифу [учитель]: «Я вырублю этого парня [Стрикленда]. Он проявил неуважение к нашей стране, проявил неуважение к Китаю. Я вырублю его, учитель. Я сделаю это во имя Китая!»

Еще одной попыткой обыграть тему с Китаем стал ролик, в котором Адесанья наложил голос китайской чемпионки Чжан Вэйли на свое интервью. К ролику он добавил текст: «Надо поработать над мандарином [официальный язык Китая]. Тогда мой социальный кредит будет выше крыши!»

Тему с китайским языком продвинул синофоб Стрикленд. Общаясь с китаеязычной журналисткой, он поинтересовался: «Нихао» – это «Привет»? А как сказать: «Работай быстрее, ребенок! Никакой еды, пока не закончишь работу»? А что значит «Се Се»? «Спасибо»? Нет, такое слово отсутствует в моем вокабуляре».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Roach, Chris Unger, Robert Cianflone