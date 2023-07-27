Считаем шансы в титульнике.

В ночь на 10 сентября на UFC 293 в Сиднее пройдет титульный бой в среднем весе. Исраэль Адесанья после победы над главным противником Алексом Перейрой вернул пояс и теперь проведет защиту против Шона Стрикленда.

Стрикленд выходит на этот поединок спустя два месяца после последнего, в котором нокаутировал проспекта Абуса Магомедова. Многие считают бой односторонним, а букмекеры называют Адесанью явным фаворитом.

Так ли это?

Стрикленд и Адесанья – топы дивизиона по защите, но их стили абсолютно разные

Шон Стрикленд – уникальный ударник. Над его стилем защиты все посмеиваются, сам он говорит, что не занимается отработками на тренировках, а только спаррингует. При этом идет на первом месте по защите от ударов. В среднем весе Стрикленд защитился от 65,4% ударов за карьеру. Это больше, чем у чемпионов мира по кикбоксингу Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры, черного пояса по карате Роберта Уиттакера и лучшего ударника в истории UFC Андерсона Сильвы. Как он это делает?

Все начинается со стиля боя. Стрикленд – один из самых прессингующих бойцов UFC. Он постоянно провоцирует оппонента на атаку, двигаясь прямо на него с постоянными тычками с обеих рук. Так Стрикленд вынуждает соперника выбрасывать ответные силовые удары и комбинации, которые он контрит.

Главный защитный прием Стрикленда – парирование. И если большинство бойцов отражают только джебы, то Шон старается парировать абсолютно любые удары, идущие по прямой или почти прямой траектории. Этому способствует его положение рук в стойке – что-то очень похожее на филли шелл от Флойда Мейвезера.

Вторая важнейшая часть защиты Стрикленда – контроль дистанции. В комбинации с постоянным желанием и умением оставаться на расстоянии удара рукой это становится настоящим чит-кодом, особенно против оппонентов, которые ниже ростом. Обычная работа Стрикленда: зайти на дистанцию атаки, сделать несколько тычков джебами, спровоцировать соперника на атаку и вовремя оттянуться назад.

Каннонир заряжается на комбинацию, прижав Стрикленда к сетке

Но тот уходит от края октагона, оттянувшись на идеальное расстояние

Дыры в защите Стрикленда есть, и против Адесаньи они будут сильно заметны. Первая проблема: как показал поединок против Алекса Перейры, против высокого оппонента с длинными руками (соответственно, с длинным хуком) привычка к постоянному парированию приводит к пропущенным боковым.

Перейра несколько раз в начале раунда пробивает джебы в корпус и понимает, что Стрикленд постоянно тянется за ними

Перед левым хуком Перейра слегка присел, как будто заряжаясь на удар по корпусу

Рука Стрикленда тянется парировать удар по корпусу, но Перейра заряжает левый хук и отправляет Шона в нокдаун, а затем – в нокаут

Еще одна проблема – Стрикленд слишком часто принимает лоу-кики. Иногда он иногда ставит блок, поднимая ногу вверх, но обычных подставок у него нет. Благодаря узкой стойке это не наносит слишком серьезный ущерб, но все же сбивает с ритма и позволяет оппонентам зарабатывать очки. Один из лучших кикеров UFC Исраэль Адесанья будет использовать эту слабость очень активно.

Защита самого Адесаньи строится на контроле дистанции и контратакующей игре. Его соперники всегда сталкиваются перед тяжелым выбором – либо сблизиться с ним с риском улететь в нокаут, либо переиграть на дистанции с помощью джебов и лоу-киков, в чем Адесанья силен.

Для большинства бойцов оба варианта проигрышные. Единственный, кто навязал Адесанье свою игру – Алекс Перейра. Но он еще более уникальный боец по антропометрии. Перейра одновременно выше и мощнее Адесаньи, что и помогло ему в первом поединке победить нокаутом.

Фактически основа защиты Адесаньи такая же, как и у Стрикленда – контроль дистанции. Но детали совершенно разные. У Адесаньи абсолютно другая стойка – ноги стоят намного шире, руки находятся гораздо ниже. Он активно работает корпусом при защите от ударов с близкой дистанции, Стрикленд больше парирует и перекрывается (хотя и нырки с оттяжками у него тоже есть). Разница в стилистике прослеживается и в атакующей ударке.

Противоположности в атакующей ударке: Стрикленд с кривым, но эффективным прессингом против Адесаньи с отточенными контратаками

Главное оружие Шона Стрикленда в стойке – джеб. Если бы в UFC вели статистику джебов и силовых ударов, как в боксе, то джебы занимали бы 95% от всех ударов руками Стрикленда. Силовые удары дальней рукой он использует только когда полностью уверен, что не провалится.

Интересный момент – из-за очень узкой и практически прямой к оппоненту стойки и положения рук (они находятся практически на одном уровне) прямой удар правой у Стрикленда вылетает по той же траектории, с таким же движением корпусом и с той же силой, что и джеб. Силовым ударом можно назвать лишь оверхенд, который он запускает по достаточно кривой траектории.

Эксперты по боксерской технике скажут, что это похоже на деревенскую размахайку – и будут правы. Но у Стрикленда это работает – даже против неплохих ударников. Сотни часов спаррингов отточили его тайминг и бойцовский интеллект. Так он заменил очевидный недостаток техники.

Стрикленд очень много атакует в голову. В большинстве его боев процент разбивка по местам попаданий выглядит так: голова – 80% и больше, туловище – 10-15%, ноги – менее 5%. И это, конечно, играет не в его пользу. Без лоу-киков Стрикленд не может замедлять оппонентов и делать их кики менее опасными.

Против Нассурдина Имавова Стрикленд показал отличную работу на контратаках и в целом стал более активным по сравнению с последним проигранным поединком против Джареда Каннонира. Тогда ему не хватило действительно тяжелых ударов и урона – Каннонир попал чуть меньше, но серьезно разбил нос Стрикленду. В поединках против Имавова и Магомедова Стрикленд лучше чувствовал, когда нужно увеличить темп и поддавить оппонента, за счет чего и забрал эти два боя.

Исраэль Адесанья – менее объемный, но более точный ударник. Если основной прием Стрикленда – джеб, то у Адесаньи это, разумеется, лоу-кики. Он может пробивать кики в любое место: бедро, колено, икроножная мышца, корпус или голова. С любой ноги, с любой предварительной подготовкой: после финта бедром, удара рукой или вообще без подготовки. На этом он строит весь геймплан.

Еще один ключевой момент в игре Адесаньи – постоянные финты. Если Стрикленд совсем не использует их, то Адесанья практически никогда не заходит на удар без финта. В основном он использует финт бедром, показывая на лоу-кик, и финт с показом на джеб. Часто они заставляют оппонентов застаиваться, и Исраэль активно это использует.

Адесанья делает показ на правый лоу-кик

Уиттакер остается в полупозиции, а Адесанья пробивает силовой правый лоу-кик

Генри Сехудо часто говорит, что основная сила Адесаньи – именно ноги, а руки – вспомогательный инструмент.

И это действительно так. С помощью ударов ногами он замедляет оппонентов, уменьшает подвижность, наносит тяжелый урон по ногам и в корпус, а руками контратакует блицующих оппонентов и финиширует в стойке.

Так чего ждать? Мы увидим противостояние двух максимально не похожих друг на друга бойца. Да, они близки в активной работе джебом и отличном контроле дистанции, но на этом все. Почти не бьющий ногами против топового кикера. Хед-хантер против специалиста по лоу-кикам. Прессинг-машина против контрударника. Боец с самой корявой техникой в топ-10 среднего веса против самого техничного ударника последних лет.

А будет ли борьба важным фактором поединка?

Стрикленд хорошо выбирает тайминг тейкдаунов, но плохо контролирует в партере. Этого вряд ли хватит против Адесаньи

Можно точно сказать, что Шон Стрикленд – король статистики. Помимо запредельных показателей в защите в стойке, у него 64,3% выполненных тейкдаунов. В UFC он на четвертом месте по этому показателю. Больше, чем у Ислама Махачева, Колби Ковингтона, Камару Усмана и других топовых базовых борцов. Как у него это получается?

Очевидная причина – Стрикленд профильный ударник, и соперники просто не ожидают борьбы и не готовятся к проходам. По сути, проходов у Стрикленда и нет, большинство его тейкдаунов – подсечки. Он делал их против Юрайи Холла, Брендана Аллена, Нассурдина Имавова. Классика Стрикленда – внешняя подсечка из клинча, под которую он идеально выбирает тайминг.

Еще один важный момент, который может стать ключевым против Адесаньи – умение Стрикленда ловить кики, летящие в него, и использовать их в тейкдаунах. Например, он проводил такой тейкдаун в поединке против Джареда Каннонира.

Стрикленд ловит лоу-кик Каннонира

После чего использует это для проведения простого перевода

Проблема, что у Стрикленда нет проходов из вольной борьбы. Он практически не использует проходы в одну и две ноги, что может стать проблемой, если он не сблизится и проведет подсечку или не поймает удар ногой от Адесаньи.

Еще Стрикленд не умеет залеживать соперника. У него не так много времени контроля с его тейкдаунов, сабмишены – еще слабее: лишь одна победа приемом в самом первом поединке в UFC и 0,2 попытки сабмишена в среднем за 15 минут поединка. Чтобы грамотно использовать возможности, ему необходимо улучшить контроль в партере и стать острее с приемами.

Тем более шансов будет очень немного. Адесанья топово защищается от тейкдаунов – 77%. Даже когда его валили и в статистику засчитывался перевод, он почти всегда сразу же вставал. В этом помогает отличная смесь защитной борьбы и джиу-джитсу. Еще в первых боях Адесанья показывал прекрасные роллы и спролы из тейкдаунов.

Стиль Исраэля Адесаньи способствует эффективной защите от тейкдаунов. Он часто бьется около сетки, а в случае попытки прохода от оппонента отступает вплотную к клетке и использует ее для защиты. Что касается переводов после киков – такое действительно случалось, например, в бою с Марвином Веттори. В целом поймать такие реактивные кики очень тяжело.

Но, похоже, это единственный шанс. Возможности перебить в стойке у Стрикленда нет, сблизиться с Адесаньей, чтобы заклинчевать и провести подсечку, – тоже. Необходимо использовать все шансы перевести Исраэля на землю после удара ногой, попытаться переиграть в партере, измотать и финишировать. Либо каким-то образом танковать удары и пытаться зайти в клинч.

Способен ли на это Шон Стрикленд?

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato / Staff, Chris Unger/Zuffa LLC; ufc.com