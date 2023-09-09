9 комментариев

Вселенная Шона Стрикленда.

В ночь на 10 сентября на UFC 293 в Сиднее Шон Стрикленд впервые в карьере подерется за титул: его соперником станет чемпион среднего веса Исраэль Адесанья.

Стрикленд дерется в UFC с 2014 года (даже переходил в полусредний вес и проигрывал Камару Усману), но заметной фигурой стал пару лет назад. Он больше известен не благодаря навыкам в клетке (где, кстати, весьма хорош), а благодаря соцсетям и безумным высказываниям.

Ему не нужны аргументы – просто вкидывает сумасшедшие мысли. И их так много, что набралось на целую вселенную.

В детстве чувствовал себя отбросом и видел домашнее насилие

Стрикленд провел детство в Калифорнии, где рос в семье с абьюзивными отношениями. Он признавался, что чувствовал себя отбросом, пытаясь бороться с эмоциями и токсичной окружающей средой.

«Мой отец был психом. Он часто приходил домой пьяным и думал, что мама ему изменила, после чего ломал мои игрушки. Однажды я спрятался под кроватью родителей и увидел, как он залез на мою мать. Возможно, это был грубый секс, но кто его знает? Он сидел на маме и душил ее: «Этой ночью ты умрешь».

Единственное, что я видел в тот момент – гитара. Поэтому я схватил ее и ударил отца по голове так сильно, как только мог. Я схватил телефон, выбежал и позвонил в полицию. Но моя тупая мамочка вытащила его из тюрьмы на следующий же день».

Верил в превосходство белых и считал «Американскую историю Х» пропагандой

Стрикленд признавался, что в юности из-за накопленной дома злости проникся неонацистской идеологией. К этому подтолкнул дедушка, внушавший ему ультраправые идеи.

«Во мне скопилось столько ненависти, что я увлекся неонацизмом. Когда ты учишься в седьмом классе и распространяешь нацистские идеи, то этого даже не осознаешь. Ты вообще не понимаешь, что значат все эти слова.

Вы когда-нибудь видели «Американскую историю X»? В детстве люди спрашивали меня, кем я хочу стать. А я хотел стать одним из этих парней. Мне казалось, скинхеды очень крутые. Когда я был ребенком, то видел в них героев».

Справиться с этим помогли чернокожие спарринг-партнеры на тренировках. Стрикленд признавался, что дружелюбие товарищей по залу разбило его расовые предрассудки.

«Многие ребята, которые мне помогали, были цветными. До этого я общался только с белыми, и большинство из них были мудаками. Парни же из зала протянули мне руку, хотя я был гребаным неонацистом. Я выглядел так, словно сбежал из гитлерюгенда, но они мне помогали».

Осуждает бодипозитив, высмеивает экоповестку и не хочет сына-гея

Стрикленд противоречиво высказывался об ЛГБТ – говорил, что если у него будет сын-гей, то он почувствует себя неудачником. Но когда экс-боец UFC Джефф Молина одновременно попал в скандал со ставками и сделал каминг-аут, то Стрикленд упрекнул ММА-сообщество в лицемерии:

«Когда Джеффа уличили в ставках на бои, все сказали: «Кусок дерьма». Когда он сказал, что, возможно, сосал член, все сказали: «Боже, какой ты храбрый»… Вот что происходит с CNN сейчас. Боже, нам насрать, с кем ты трахаешься, для нас важно, что ты гребаный читер».

Еще Стрикленд последовательно критикует людей с избыточным весом: «Когда вы слышите, как толстые люди говорят, какие они красивые... Нет, вы ##### [нихрена] не красивые. Вы некрасивые, ##### [блин]. Ваши пупки похожи на ##### [вагины]. Вы не можете увидеть собственный член, если не подвинете пузо. У вас заболевания сердца, вы некрасивые, у вас есть ####### [чертова] проблема. У вас ментальное заболевание, потому что вы не можете прекратить жрать».

Однажды от Стрикленда досталось главной экоактивистке Грете Тунберг: «Эй, дебилка, ты буквально пользуешься телефоном в этот момент... Телефон, сделанный на какой-то фабрике в Китае, которая загрязняет среду. Он сделан из лития, который потребляет огромное количество воды и оставляет кучу отходов... Можем ли мы просто оставить эту идиотку в лесу?»

Называет себя проституткой, бойцов – порноактерами, а бои – делом для отсталых

В разговоре с Ариэлем Хельвани Стрикленд поздравил журналиста с обретением самостоятельности: «Хорошо, когда тебя никто не держит за поводок». Хельвани ответил аналогично, но Стрикленд его поправил: «Нет, ничего подобного. Дана Уайт, держи мой поводок покрепче. Мы все проститутки».

«По мере взросления начинаешь смотреть на вещи иначе. Я люблю бои, но ММА – чертовски тупое занятие. Обожаю UFC и свою работу, но то, чем мы занимаемся, выглядит чертовски отсталым», – говорил Стрикленд про бойцовский мир. И сравнивал работу бойцов с проституцией и порнографией.

Стрикленд не отделял себя от других спортсменов, но аналогия все равно получилась очень резкой. «Что делает UFC? Ставят камеры перед твоим лицом, наносят макияж, заезжают за тобой на гребаных лимузинах и пытаются скрыть тот факт, что ты одноразовая проститутка.

Не нужно мне врать! Не нужно заставлять меня думать, что я лучше, чем есть. Я знаю, кто я такой. Я гребаный идиот. Я проститутка. Я раздеваюсь, меня запирают в клетке, и я пытаюсь убить ублюдка. В этом моя работа».

Хочет, чтобы женщины отправились на кухню – по его мнению, это вернет США величие

Одна из главных онлайн-битв – против женщин и их прав. Стрикленд убежден: чтобы вернуть Америке величие, нужно отправить женщин на кухню.

«Мы разрешили женщинам голосовать. Без обид. Я хочу сказать вам кое-что. Вспомните Америку до того, как женщины стали голосовать. Они пытались запретить алкоголь. Я даже не пью, но не запрещаю алкоголь. Что мы натворили, позволив женщинам начать работать.

Теперь мы получаем меньше денег. Дети растут на чертовом тик-токе. Нам нужно вернуться в 1942 год. Может быть, в 1958 год, после того как мы разнесли немцев. Нужно вернуть женщин на кухню».

Но больше работающих и голосующих женщин Стрикленд не любит либералок. По его мнению, они портят жизнь всем окружающим: «Я терпеть не могу либеральных женщин... Обычно я замечал в них две вещи: первое – их дети всегда оказываются гребаными чудаками, а второе – их мужья просто бродят по земле с несчастным видом в ожидании смерти».

Троллит Адесанью за маникюр, любовь к аниме и странное видео с собакой

Конфликт Стрикленда и Адесаньи начался еще до боя на UFC 293. Первый большой публичный стейтмент случился перед турниром UFC 276, на котором Адесанья дежурно перебил очередного претендента (тогда им был Джаред Каннонир), а Стрикленд отлетел от Алекса Перейры.

На пресс-конференции перед турниром Стрикленд был больше заинтересован не будущим соперником, а чемпионом – тому досталось за любовь к аниме и уход за ногтями. «О, нет! Я разозлил чемпиона с крашенными ногтями и гейскими часиками! О, нееет! Бро, твой Pornhub засыпан мультиками. Тому, кто дрочит на мультики, меня точно не побить».

Тему аниме Стрикленд раскрыл на медиамероприятиях перед UFC 276: «Не считая его любви к аниме, мне нравится Исраэль. Он крутой ублюдок. Парень, наверное, дрочит на мультики. Я обвиняю его в этом. Гарантирую, Иззи, что ты хоть раз в жизни мастурбировал на мультики. Не лги мне, черт возьми. Об этом нужно сказать».

На пресс-конференции перед турниром UFC 293 Стрикленд продолжил, но добавил приколы про любовь Адесаньи к Китаю (тот даже выходил под флагом Китая, когда дрался по кикбоксингу).

«Этот китаец – чертовски жесткий ублюдок, но я попытаюсь его побить. Хочу вернуть пояс в США, и больше никаких крашеных ноготков и собачьих ошейников».

Стрикленд припомнил Адесанье странное видео (довольно старое), на котором тот снимал себя и своего пса (очевидно, кобеля), которому зачем-то почесал гениталии.

«Если я когда-нибудь выложу видео, где наяриваю своей собаке, то, может быть, люди во мне усомнятся. Любитель гребанного щенячьего порно. Я проверил этот факт. И оказалось, что это реально так».

Считает, что США погрязли в тик-токе и плохом образовании. Единственное спасение – ядерная бомба от России

Не менее важная тема для Стрикленда – ностальгия по мифической Америке, в которой были сильные мужики и веселые дети. Он ругает американское образование, называет себя продуктом дерьмового общества, а нынешнее поколение детей – отстоем, потому что они выбирают тик-ток, а не игру в мусорном баке.

«Раньше дети были крутыми, сейчас – отстойные. В нашем детстве мы развлекались так: давайте заберемся в мусорный бак, подложим под нее скейтборд и столкнем его со склона, а затем посмотрим, что будет. Сейчас 13-летние ####### [малютки] трясут жопами в соцсетях. Мы должны быть благодарны «Чудакам», я вырос в их время. И очень жаль, что у современных детей такого нет».

Главная претензия к американцам – мягкость. По мнению Стрикленда, изменить нынешний порядок может ядерная бомба, сброшенная Россией. «Американцы – самые главные гребаные ссыкуны. Сколько сейчас американских чемпионов? Посмотрите на этого отмороженного Перейру, который меня нокаутировал.

Американцы охренительно мягкие, слишком много гребаных Starbucks, ваша жизнь слишком хороша, мудаки. Надеюсь, что Россия на хрен разбомбит нас ядерными бомбами, и тогда наши яйца станут чуть больше».

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Mike Roach, Chris Unger, Jeff Bottari