Обожает Джима Керри и КВН.

Александр Волков – российский тяжеловес, который в ночь на 10 сентября подерется с Таем Туивасой на UFC 293. Это важный бой для Волкова: он седьмой в рейтинге и может победить третий раз подряд, вернувшись в элиту дивизиона. Когда-то он был лучшим российским тяжем в UFC, но после взлета Павловича превратился в гейткипера (опытного бойца, который проверяет молодых).

Волков переехал в США, чтобы изменить подход к тренировкам и прогрессировать. Он не суперзвезда в России, но точно один из самых медийных из UFC. Волков часто мелькает в ютубе: приходит в юмористические шоу, дружит с комиками, а его интервью «Плюшкам» набрало почти 6 млн просмотров.

Волков – инженер из Бауманки, который полюбил каратэ и стал бойцом ММА. Он страдал от астмы и комплексов, а в университете стеснялся ходить в туалет

Волков – нестандартный боец, потому что в юности был ботаником (по своим же словам): участвовал в городских олимпиадах и учился в МГТУ им. Баумана на факультете «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов». В университете он оставался до глубокой ночи и хотел стать инженером – как и его родители.

Волков c детства страдал бронхиальной астмой, но после 18 ему стало лучше. Возможно, помог спорт: он с девяти лет занимался каратэ, а в 20 – дебютировал в ММА, и сразу в престижной лиге М-1. Там подрался четыре раза за год и только однажды проиграл – сабмишеном. При этом был студентом: совмещал пары и тренировки, а университет окончил через два года. К тому моменту Волков уже был опытным бойцом, который провел больше 10 поединков в профессионалах.

«Помню, что первые курсы Саша даже ночами занимался. Он прям учился, а в таких ВУЗах не получится иначе. Мне тяжело это представить. Ночью до трех что-то учишь, утром учеба, потом тренировки. Но организм молодой, привык к таким нагрузкам», – вспоминал младший брат Волкова Олег.

Обычно из-за тренировок бойцы максимум оканчивают 11 классов школы, техникум или институт физкультуры. Волков учился по-настоящему, в престижном ВУЗе, но параллельно выступал в ММА. Ботаник из семьи инженеров, который зубрит учебники и дерется на ринге – редкость.

Волков признается, что спорт помогал ему избавиться от комплексов – он был очень стеснительным. На подготовительных курсах в университете так всех боялся, что не мог сходить в туалет. В итоге терпел весь учебный день, после чего мчался домой.

Волков называет себя закомплексованным даже сейчас, несмотря на успех в UFC. Он закрытый и медленно сходится с людьми, о чем говорит тренер Кияшко: «Волков – достаточно закрытый человек, не всегда получается его вывести на разговор. Но нам удавалось поговорить по душам, он открывался, как и я».

Волков любит стендап-комиков и фильмы с Джимом Керри. Он дал интервью «Плюшкам», где в шутку ударил ведущего и раскрыл сценарий шоу

Волков с удовольствием ходит на ютуб-шоу, где шутит и подыгрывает комикам. Ему нужно время, чтобы раскрыться с незнакомцами (он прямо говорит об этом), но комментаторы в восторге – их цепляют его скромность и сила.

Волков всегда ценил юмор: с детства смотрел КВН, а в 2019-м говорил, что передача интереснее Конора: «Есть много других юмористических передач, например, КВН, который мне интереснее посмотреть, чем трэшток Макгрегора».

Популярных стендап-комиков Волков полюбил, когда многие еще играли в КВН. Но фаворитами называет иностранцев – Луи Си Кея и Эдди Мерфи. Из российских нравятся Сергей Орлов, Алексей Щербаков и Евгений Чебатков. В юности Волков обожал Джима Керри (особенно «Эйса Вентуру») и серию фильмов про Джея и Молчаливого Боба.

Самое популярное шоу с Волковым на ютубе – выпуск «Плюшек» от августа-2020. Это российский аналог проекта «Между двумя папоротниками» Зака Галифианакиса. Гости приходят на максимально неловкое интервью, где ведущий в тишине задает глупые вопросы, вызывая их смешную реакцию. Многим кажется, что над гостями издеваются, но на самом деле все идет по сценарию.

Волков понял формат шоу и подыграл – колко отвечал и не разрушил атмосферу. А в конце интервью выругался матом (по сценарию) и якобы ударил ведущего Богдана Лисовского. Комментаторы были в восторге: обычно в шоу хороши актеры, но боец тоже сыграл «возмущенного» гостя.

«Мы смеялись на самом деле очень много. А сам смех вырезали. Но я старался сохранить свою роль. И, кстати, многие люди верят всему происходящему в интервью и переспрашивают: «Как ты это выдержал?»

Для меня же главная сложность заключалась лишь в том, что на какие-то вопросы нужно было отвечать с помощью интуиции или по памяти, так как сценария перед глазами не было. Много импровизации.

И еще! Перед интервью мне прислали сценарий. Я прочитал и подумал, что это все выйдет в стиле старого баяна. Вот эти шутки про «смешивать единоборства» и так далее. Но получилось в итоге прикольно», – рассказал Волков.

Еще он несколько раз приходил в Hustle MMA – ютуб-шоу, где комики обсуждают бои. Ведущие – журналист Адам Зубайраев и комики Павел Дедищев и Заур Байцаев. Волков троллил ведущих и откровенно рассказывал про бои в UFC.

Но самое неожиданное – появление в шоу канала «Чикен Карри» «Игры для твоей вечеринки», которое вел Денис Кукояка. Боец попал в компанию рэперов и звезд молодежи: Big Russian Boss, Soda Luv, Sqwozbab и других. Волков стеснялся, но снова обаял зрителей. Самый популярный комментарий под видео: «Саня Волков выглядит как батя, которого отправили поиграть с детьми».

Были и другие проекты – беседа с комиками Филиппом Ворониным и Тимуром Бабъяк в шоу «Мне смешно» на канале Labelsmart (парни – известный дуэт из команды КВН «ДАЛС»). Для Волкова снова успех – в комментариях восхищались его воспитанностью и чувством юмора. Он смутил ведущих фразой, что «у порядочных людей интересуются, а спрашивают только с лохов». Но потом прояснил, что смеется над уличными понятиями, которым не следует.

Волков побывал даже актером – в начале карьеры в ММА снялся в российском сериале «След». Он сыграл бойца, которого убили во время поединка, а главные герои расследовали преступление:

«Я снимался в сериале «След». Я там падал, меня нокаутировали. Ну, не настолько, чтобы прям снимался, я не взаимодействовал с другими актерами. Но там была одна сцена, где в начале одного спортсмена убивают на ринге. А потом все это расследуют, какие-то нелегальные бои, кто-то на кого-то поставил. Я был одним из тех спортсменов, которых там нокаутировали и убивали».

Другая любовь Волкова – музыка: он выходит под песню 25/17 «Зима-мама» и дружит с исполнителями. Он мечтает когда-нибудь выйти под их живое выступление. Пока Волков не снялся в клипе 25/17 (хотя там побывали Бадюк и Прилепин), но появился в проекте ОДИН.ВОСЕМЬ – вместе с тренером Тарасом Кияшко. В клипе он пришел в паб, где отказался от пива и пил молоко:

Даже это не все: Волков зашел в ютуб-шоу, где угадывают факты из разных профессий – и удивил балерину инсайдами про ММА. Несколько лет назад устроил дружеский биф с футболистом Артемом Дзюбой для UFC Russia (сейчас – UFC Eurasia). Сначала Дзюба тренировался и спарринговал с Волковым, а потом они вместе вышли на футбольное поле.

Сейчас Волков живет в США, куда перевез семью. Он скучает по родине и признается, что ходил бы в ютуб-шоу и дальше. Но пока возможности нет и он сконцентрирован на спорте: по-прежнему хочет стать чемпионом UFC и верит, что будет драться еще около пяти лет.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller; instagram.com/volkov_alex