Стерлинг и О’Мэлли подерутся за пояс – Петр Ян не справился с ними трижды: онлайн UFC 292 в Бостоне
Что нужно знать о UFC 292?
Всем привет! В ночь на 20 августа в Бостоне пройдет турнир UFC 292, в соглавном событии которого состоится титульный бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.
Стерлинг – действующий чемпион легчайшего веса. Он идет на серии из девяти побед, а в мае-2023 защитил пояс в бою против Генри Сехудо. Для О’Мэлли это первый титульный бой – в октябре-2022 он победил Петра Яна, поднялся в рейтинге с 11-го на второе место и теперь подерется за пояс.
В соглавном событии состоится титульный бой в женском минимальном весе между Вэйли Чжан и Амандой Лемос. В ноябре-2022 Чжан победила Карлу Эспарсу и стала чемпионкой дивизиона, но в 2021-м дважды проигрывала Роуз Намаюнас в титульниках.
Главные бои UFC 292:
• 🏆 Алджамейн Стерлинг – Шон О’Мэлли
• 🏆 Вэйли Чжан – Аманда Лемос
• Нил Мэгни – Иэн Мачадо Гэрри
• Коди Гарбрандт – Марио Баутиста (Гарбрандт снялся из-за травмы)
• Марлон Вера – Педро Муньоз
• Крис Вайдман – Брэд Таварес
• Грегори Родригес – Денис Тюлюлин
Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!
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