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Стерлинг и О’Мэлли подерутся за пояс – Петр Ян не справился с ними трижды: онлайн UFC 292 в Бостоне

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Нил Мэгни Нил Мэгни
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Стерлинг - О'Мэлли Стерлинг - О'Мэлли
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Марлон Вера Марлон Вера
Денис Тюлюлин
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Что нужно знать о UFC 292?

Всем привет! В ночь на 20 августа в Бостоне пройдет турнир UFC 292, в соглавном событии которого состоится титульный бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

Стерлинг – действующий чемпион легчайшего веса. Он идет на серии из девяти побед, а в мае-2023 защитил пояс в бою против Генри Сехудо. Для О’Мэлли это первый титульный бой – в октябре-2022 он победил Петра Яна, поднялся в рейтинге с 11-го на второе место и теперь подерется за пояс.

В соглавном событии состоится титульный бой в женском минимальном весе между Вэйли Чжан и Амандой Лемос. В ноябре-2022 Чжан победила Карлу Эспарсу и стала чемпионкой дивизиона, но в 2021-м дважды проигрывала Роуз Намаюнас в титульниках.

Главные бои UFC 292:

•‎ 🏆 Алджамейн Стерлинг – Шон О’Мэлли

•‎ 🏆 Вэйли Чжан – Аманда Лемос

•‎ Нил Мэгни – Иэн Мачадо Гэрри

•‎ Коди Гарбрандт – Марио Баутиста (Гарбрандт снялся из-за травмы)

•‎ Марлон Вера – Педро Муньоз

•‎ Крис Вайдман – Брэд Таварес

•‎ Грегори Родригес – Денис Тюлюлин

Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!  

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