Вздыхаем из-за подъема Марлона Веры.

На UFC Vegas 60 встретятся два лидера легчайшего дивизиона – Кори Сэндхаген и Марлон Вера. Пятый и третий номера в рейтинге претендентов на титул.

Вера попал на третье место после серии из четырех побед и станет главным претендентом в случае поражения Сэндхагена.

Но заслуженно ли?

Вера много пропускал в подбородок, но ни разу не был в нокдауне. Его сила – эволюционировавшая ударка и работа в клинче

Марлон Вера – уникальный боец легчайшего дивизиона UFC, у которого финишей больше, чем побед решениями. За всю карьеру у Веры восемь побед сабмишенами, девять – нокаутами, четыре – решениями. Все семь его поражений – решения.

Базовый стиль Веры – бразильское джиу-джитсу. У него черный пояс, поэтому восемь побед сдачей логичны. Большее удивление – девять побед нокаутами. Со временем его ударка сильно эволюционировала.

Если в начале карьеры он был классическим джиу-джитсером, в основном атаковал киками и простыми комбинациями руками, бил ногами без подготовки, напрашиваясь на перевод и работу со спины, то в последних боях отточил навыки и стал в этом компоненте значительно сильнее.

За карьеру в UFC Вера только раз проиграл два боя подряд – против Дугласа Сильвы де Андраде и Джона Линекера. Оба боя похожи: более сильные и низкие соперники прессинговали, накидывались с многоударными силовыми комбинациями, зажимали у сетки и серьезно попадали.

В начале карьеры основной способ защиты Веры на руках – железный подбородок. Он пропускал очень много сильнейших ударов, но ни разу не побывал в нокдауне. Вера неплохо перекрывается в высоком блоке, но из-за телосложения и отсутствия работы корпусом слишком открыт для боковых ударов в голову и печень. Из-за этого проиграл Жозе Альдо (последнее поражение на данный момент).

Марлона Веру тренирует Джейсон Парильо – топовый специалист по ММА, который готовил Би Джей Пенна, Майкла Биспинга, Тито Ортиза и еще несколько легенд UFC. Его работа заметна после каждого поражения. После двух проигранных боев подряд Вера поменял стиль и стал прессингующим снайпером.

Это частично избавило его от проблем в защите и преумножило эффективность киков. В дальнейших боях только Альдо по-настоящему прижал Веру к клетке. За последние два боя Вера уронил соперников в нокаут шесть раз – столько же, сколько за все прошлые бои в UFC.

Борьба Марлона Веры не самый сильный навык. Он высокий и бросает много киков: это все не располагает к хорошей защите от тейкдаунов, но ему и не требуется постоянно оставаться на ногах, потому что Вера – базовый джитсер. Среди его финишей приемами есть и треугольник, и рычаг локтя, он любит и умеет работать снизу из гарда.

Одна из главных фишек Веры – работа из клинча: жесточайшие локти, колени, постоянные угрозы различных подножек и навыки джиу-джитсу. Прекрасный пример связки БЖЖ и работы в клинче – бой против Брайана Келлехера. Келлехер совершил попытку тейкдауна – Вера отзащищался, перешел в клинч, где взял руку в кимуру, использовал этот захват для перевода на землю и завершил бой рычагом локтя.

Вера – третий номер легчайшего веса. Почему это незаслуженно?

Марлон Вера попал в UFC в 2014 году и провел 20 боев. В начале карьеры он дрался с середняками, ветеранами и бойцами с двумя боями в UFC. Первое поражение – от соперника с рекордом 8-6, через бой – еще одно от Дэйви Гранта с рекордом 15-6.

Дальше карьера находилась в прямой зависимости от уровня соперников. Он проиграл два боя подряд рейтинговым Линекеру и Сильве де Андраде, а затем победил пять раз подряд бойцов с общей разницей в UFC 13-23.

После серии из пяти побед в мае-2020 Вера получил бой против Сонга Ядонга (несмотря на возраст, опытного ударника), где в лучшем бою вечера уступил решением. Вера показал проблемы в защите: постоянно получал сильнейшие хуки и лез в близкие размены, где его постоянно перебивали.

Марлона Веру перебивают в стойке практически всю карьеру. В среднем за минуту он пропускает на 0,73 удара больше, чем наносит. Это одна из причин, почему в боях, дошедших до решения, его рекорд – 4-7.

После боя с Сонгом он вышел на Шона О’Мэлли, который подтянул его популярность. Уже на первых минутах Вера пробил калф-кик (один из любимых ударов), который повредил нерв на ноге О’Мэлли – после этого она отключилась. Бой продлился всего один раунд, большую часть которого Шон выживал на одной ноге.

После поражения от Жозе Альдо Вера вышел на серию из четырех побед. Средний возраст его соперников в них – 36,7 лет. В трех Веру перебивали. Лишь нерейтинговый Дэйви Грант в реванше уступил по общему количеству ударов, но все равно забрал один раунд.

После этого был бой с Фрэнки Эдгаром (40 лет на момент поединка), который до нокаута был достаточно равным. Эдгар контролировал Веру на земле 35 процентов от общего времени боя, перебил 94-88 по акцентированным ударам и превзошел по общему числу ударов (138-110). Но сопернику не хватило выносливости на три раунда.

Следующий бой с Робом Фонтом – лучший в карьере Веры. Здесь он показал себя как настоящий снайпер. Его снова перебили по общему числу ударов (причем разгромно – 271-159), но из-за силы и слабого подбородка Фонта качество превзошло количество. При этом многие удары Фонта проходили по Вере через блок (похожая история с Петром Яном).

Последний бой Марлона Веры против Доминика Круза был идентичным: снова старый и пробитый соперник, снова Веру перебивают, снова три нокдауна – только здесь, даже несмотря на нокдауны, Марлон проигрывал по судейским карточкам. Потому что в первых двух раундах мало попадал по 37-летнему Крузу.

Дальше бой выровнялся: повлияли энергозатратный стиль Круза, энергосберегающий стиль Веры и разница в возрасте. Красивый нокаут хай-киком (не первый в карьере) – и Марлон Вера попал в топ-3 наилегчайшего дивизиона UFC. Это случилось после победы над восьмым номером – при этом за карьеру он не выиграл ни у одного бойца из топ-3.

Почему Вера проиграет Сэндхагену и будет удобным соперником для Яна?

Кори Сэндхаген – недооцененный боец наилегчайшего дивизиона. Это усиливается из-за поражений от Яна и Диллашоу, хотя он разносторонний и креативный. По стилю Сэндхаген похож на Доминика Круза – необычный футворк, умение смешивать стили, постоянная и объемная работа в стойке.

Сэндхаген перебил и Петра Яна, и Ти Джея Диллашоу в проигранных боях – и, очевидно, перебьет Марлона Веру. В стойке Вере снова придется искать немногочисленные шансы попасть одним ударом, но в этот раз против него 30-летний боец, который был в нокдауне лишь раз за карьеру (тот самый бэкфист от Яна).

После Сэндхагена Вера станет идеальным соперником для возвращения Петра Яна в октагон. У них совпадают стили: оба медленно начинают, оба рассчитывают не на объем ударов, а на качество попаданий, оба больше ударники, чем грэпплеры. Разница между ними, что Ян просто значительно лучше в стойке.

Он активно использует уклонения, лучше складывает удары в серии, физически сильнее и мощнее. Вера лучше в джиу-джитсу, но, чтобы им воспользоваться, ему нужно будет перевести бой на землю, что с его навыками борьбы не очень просто. Главное преимущество – тренеры: если Ян снова выйдет без качественных угловых, то у Веры появятся шансы.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Stobe, Christopher Lee, Douglas P. DeFelice; instagram.com/TeeterFitness; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency