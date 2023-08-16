Тратит на косички по 12 часов.

Шон О’Мэлли – один из самых ярких бойцов UFC. В ночь на 20 августа он подерется с Алджамейном Стерлингом за пояс чемпиона в легчайшем весе. О’Мэлли выделяется прическами, которые постоянно меняет: перекрашивает волосы или закручивает косички, тратя на это по 12 часов.

Его вдохновляет рэпер 6IX9INE, который тоже любит яркие прически. О’Мэлли рассказывал, что ему помогает девушка, у которой собственный салон красоты. «Я хочу красть заголовки газет каждую бойцовскую неделю только прическами. С этого момента каждый бой – это разноцветные волосы», – говорил О’Мэлли.

Но сначала было так. Да, это тоже О’Мэлли задолго до прихода в UFC:

Когда О’Мэлли дрался с Марлоном Верой, то покрасил голову в цвета эквадорского флага:

Вот такие узоры:

Цветная вермишель:

О’Мэлли даже показывал процесс покраски волос:

Ярко-красный:

О’Мэлли часто появляется с косичками:

Но чаще мы привыкли видеть О’Мэлли с пышными волосами:

Фото: instagram.com/sugasean; East News/AP Photo/John Locher, Carmen Mandato, Giuseppe CACACE / AFP, Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire; ютуб-канал Шона О’Мэлли