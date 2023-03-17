Ноль поражений на всех.

На турнире UFC 286 в Лондоне выступит Мухаммад Мокаев, который в первом бою запомнился быстрым финишем, а во втором – рекордом по тейкдаунам. Главное – огромные амбиции в 22 года: «Я будущее этого дивизиона. Верю, что стану самым молодым чемпионом UFC».

В UFC есть еще несколько молодых и дерзких бойцов, которые претендуют на чемпионские поясы. Кто они и насколько готовы?

Мухаммад Мокаев

Страна: Англия

Дивизион: наилегчайший

Возраст: 22 года

Статистика в UFC: 3-0

Мухаммад Мокаев стартовал в UFC на первом послековидном турнире в Лондоне в марте-2022. До переезда в Великобританию он занимался вольной борьбой, а уже там перешел к бразильскому джиу-джитсу и выиграл чемпионат ADCC UK (турнир по БЖЖ). Это дает мощную смесь – вольник с дагестанской базой + топовый джитсер.

23 победы в 23 боях на любительском уровне, 6-0 до прихода в UFC (четыре финиша) – все это в 21 год. Первый бой в UFC против Коди Дердена – финиш за минуту: начал с серии киков в корпус, нашел тайминг, выбросил идеальное колено в прыжке и закрыл гильотину на потрясенном сопернике.

Следующий бой Мокаев провел в июле-2022 против Чарльза Джонсона, где показал неплохую работу на руках: один раз пошатнул соперника и установил рекорд дивизиона по количеству тейкдаунов за один бой (12 из 26 попыток). Такое достижение показывает высокий уровень вольной борьбы, но не учитывает слабости: у Мокаева были проблемы с контролем на земле против бойца с рекордом в UFC 2-2.

В следующем бою он встретился с Малькомом Гордоном – черным поясом по БЖЖ:

• В первом раунде для Мокаева все шло по классическому сценарию: четыре минуты контроля, никакой опасности, доминация сверху, несколько попыток выйти на удущающий или болевой.

• Во втором раунде произошло то, что часто случается с молодыми доминирующими бойцами: Мокаев заигрался и пробивал странные кики, потерял концентрацию на земле и в итоге закончил раунд, попав на крепкий удушающий.

• В третьем раунде все началось с перевода от Мокаева, но он опять упустил контроль на земле. После этого Гордон выполнил бросок прогибом и оказался в той же позиции, которая была в конце второго раунда. В этот раз Мухаммад выбрался без помощи гонга и довел бой до финиша рычагом локтя.

Сейчас Мокаеву нужно поработать над концентрацией и собранностью во время боя. Он слишком импульсивен и совершает достаточно много глупых ошибок на земле. У него огромный потенциал, но нужно стать рассудительнее и эффективнее использовать арсенал.

Умар Нурмагомедов

Страна: Россия

Дивизион: легчайший

Возраст: 27 лет

Статистика в UFC: 4-0

«Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. Не имеет никакого значения, кто разделит со мной клетку. Всегда и во всех делах спешу. Так и тут. Очень сильно хочу стать чемпионом, хотя и понимаю, что это будет нескоро (как бы сильно этого я ни хотел, не дадут). К 2024 году у меня будет золото на поясе», – написал Нурмагомедов после победы Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой. С того момента он довел рекорд в ММА до 16-0, а в UFC – до 4-0.

Не думайте, что Умар Нурмагомедов работает по той же системе, что и Хабиб и Ислам – прессинг, простая, но надежная ударка, постоянная угроза переводов и контроль на земле. Умар намного больше похож на младшего брата – Усмана Нурмагомедова. Если Хабиб использовал прессинг и постоянную работу в партере, чтобы форсировать ошибки соперника (в том числе в стойке), то его двоюродные братья используют стойку, чтобы заставить оппонента раскрыться, и после этого атакуют тейкдаунами.

В первом бою в UFC против Сергея Морозова Нурмагомедов потряс соперника хай-киками и сразу после этого перешел к борьбе. Еще в первом раунде он забрал спину Морозова, но не хватило времени, чтобы финишировать. Во втором раунде он пошатнул соперника уже на первых секундах, взвинтил темп, снова забрал спину и на этот раз закончил бой удушающим сзади.

Бой против Нейта Мэйнесса прошел все 15 минут – на этом фоне единица по пропущенным ударам выглядит еще более впечатляющей. Тогда Нурмагомедов продемонстрировал методичный грэпплинг, раз за разом выигрывал позиции на земле и показал несколько новых киков (например, прямой удар ногой в голову). Полное доминирование и никаких шансов у соперника.

Январский бой против Раони Барселоса Умар выиграл, вообще не используя борьбу: провел целый раунд в стойке, разбил нос сопернику и нокаутировал его ближе к концу после необычной комбинации (колено – левый хук – правый прямой).

Умар Нурмагомедов – очень умный боец: у него идеальный тайминг проходов, а кики – изобретательные и всегда уместные. Хабиб Нурмагомедов говорил, что Умару нужно улучшить бокс – в последнем бою был заметен прогресс.

В разнообразном на топовых борцов легчайшем дивизионе Умар смотрится конкурентоспособным: у него отличная борцовская база и большая изобретательность в стойке, он отлично двигается, работает на челноках и раздергиваниях. Кажется, что только лидеры – реальная оппозиция для Нурмагомедова.

Бо Никал

Страна: США

Дивизион: средний

Возраст: 27 лет

Статистика в UFC: 1-0

«Я хочу стать лучшим бойцом в мире и занять первое место в рейтинге вне зависимости от весовых. Борьба будет моим преимуществом, но я работаю над тем, чтобы стать более универсальным», – говорил Никал.

Бо Никал очень популярен в США благодаря прошлому в университетской и школьной борьбе. Тогда его рекорд был 183-7: в университете он собрал золотые медали в трех весовых категориях в первом дивизионе NCAA, а в 2019-м стал чемпионом мира по вольной борьбе до 23 лет в весе до 92 килограмм.

В июне-2022 он дебютировал в ММА как профи, победил нокаутом и попал в Dana White Contender Series. Там Никал провел два боя, выиграл оба в течение одной минуты (оба удушающими) и не пропустил ни одного удара.

Дебют в UFC случился на турнире UFC 285: там его соперником был опытный Джейми Пикетт с рекордом 22-8. Пикетт продержался дольше, чем все остальные вместе – почти три минуты:

• Никал начал с падения: упал при попытке исполнить хай-кик (такое уже было в его первом поединке), после этого заклинчевал и попал сопернику коленом точно в пах – рефери не заметил очевидного попадания.

• Сразу после этого Никал выполнил тейкдаун, взял шею на удушающий и в течение оставшегося времени пытался выполнить сразу три разных приема. Сначала была попытка удушающего Д’Арс, потом Никал залез за спину и пробовал сделать удушающий сзади. Все закончилось ручным треугольником, на которой ушло полторы минуты.

Бо Никал – все еще борец. Сейчас его сложно назвать ММА-бойцом. Он падает при попытках пробить хай-кик, его футворк больше похож на борцовский, а знания БЖЖ очень поверхностны. Никал знает несколько удущающих, но по их исполнению видны пробелы в навыках.

Никала ждет долгая трансформация скиллов под ММА, чтобы стать хотя бы претендентом. Да, сейчас чемпион – ударник без навыков борьбы Алекс Перейра. Но перед ним – универсалы Роберт Уиттакер и Марвин Веттори.

Иэн Гэрри

Страна: Ирландия

Дивизион: полусредний

Возраст: 25

Статистика в UFC: 4-0

«Однажды все увидят мой прогресс с момента дебюта до дня, когда я стану чемпионом, и никто не сможет поспорить, что с каждым моим выступлением я становился все лучше и лучше. И у них не будет выбора, кроме как сказать, что я один из лучших бойцов в истории ММА», – говорил Гэрри.

Иэн Гэрри занимался боксом с 10 лет, после этого пробовался в дзюдо, получил черный пояс и сфокусировался на ММА. Первый профессиональный бой провел в феврале-2019 и после этого дрался 11 раз: 11 побед и семь финишей. В UFC дебютировал в ноябре-2021 после завоевания титула чемпиона Cage Warriors в полусреднем весе. Конор Макгрегор хвалил Гэрри и говорил, что он может стать следующим чемпионом из Ирландии.

Иэн Гэрри – неплохой ударник: у него видна боксерская база, он высокий для своей весовой категории, поэтому чаще работает в контратакующем стиле вторым номером. Иногда Гэрри включает прессинг и бьется в стиле раннего Макгрегора – использует много киков, джебов и прямых на расстоянии. Чтобы преодолеть это расстояние, соперник сближается с ним – в этот момент идет оттяжка и контратака.

Проблема, что Гэрри плохо контролирует дистанцию. Из-за этого уже в первом раунде первого боя в UFC Джордан Уильямс разбил ему нос простыми двойками. В следующем бою против Дэриана Уикса Гэрри действовал слишком осторожно, поэтому не наносил опасных ударов.

Это он исправил на UFC 285 в бою против Сонга Кинана, где, кажется, нашел баланс между аккуратной и зрелищной ударкой. В начале боя он использовал много джебов и калф-киков, чтобы замедлить соперника, а в третьем раунде увеличил темп и довел до нокаута.

Гэрри хорош в ударке: он точен, аккуратен, не допускает много ошибок, но его грэпплинг еще никто не тестировал. Если Гэрри подтянет защиту от тейкдаунов и станет еще острее в стойке, то станет претендентом на чемпионство.

Фото: globallookpress.com/Scott Garfitt/Keystone Press Agency, Diego Ribas/Keystone Press Agency, Louis Grasse/Keystone Press Agency