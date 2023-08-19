Главный обидчик Петра Яна.

В ночь на 20 августа на UFC 292 состоится титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Алджамейном Стерлингом.

С российскими болельщиками Алджамейна связывает давняя история неприязни – как так вышло?

Стерлинг бросал пояс на настил после дисквалификации Яна и плакал в октагоне – но после боя его поведение резко изменилось

Первый шаг к статусу злодея Стерлинг сделал еще в марте-2021, когда завоевал чемпионский пояс в поединке с Петром Яном. К титульнику Стерлинг подходил на серии из пяти побед. Ян хоть и считался фаворитом, но совсем небольшим – несмотря на это, в клетке смотрелся увереннее и на момент остановки боя вел на судейских карточках. Победить помешала дисквалификация.

В четвертом раунде он нанес запрещенный удар коленом в голову – с подсказки секундантов. Стерлингу дали время на восстановление, но он отказался от продолжения боя и заплакал прямо в октагоне. После объявления результата поединка он снял пояс и оставил его в клетке, бросив на настил. Позже признался, что расстроен концовкой – но назвал поединок близким.

Многие болельщики (причем не только российские) обвинили Стерлинга в симуляции. Отреагировали бойцы – например, Виталий Минаков назвал Стерлинга актером: «Удар коленом был такой сильный, что он не мог продолжить? Вопрос. Вроде Алджамейн и отказывается от пояса, бросил его в октагоне, но кино он свое сыграл».

Похожую точку зрения высказал и Олег Тактаров, признав, что концовка боя положительно повлияла на популярность Яна: «Он бы сейчас делал защиту в каждом третьем бою. Года три бы защищал, и все это проходило незаметно. А тут вдруг такой гандонистый паренек попался, артист погорелого театра».

Ситуацию усугубила активность Стерлинга в социальных сетях. Спустя всего неделю после боя он назвал себя «настоящим чемпионом» и активно выкладывал фотографии с поясом – многие посчитали это лицемерием. Позже Стерлинг дал интервью, в котором сказал, что не обязан соглашаться на реванш с Яном – хотя до этого подтвердил готовность провести второй бой.

«Я выиграл пояс по правилам. Со своей стороны я не сделал ничего плохого – играл честно. Я пришел побеждать и постоянно увеличивал темп. Если Ян разозлился и решил пойти нелегальным путем, значит, на то была причина. Нельзя стать чемпионом, не зная правил».

«Если россиянин дерется – это не означает, что грузин обязательно должен быть за него». Стерлинга недолюбливают за дружбу с Мерабом Двалишвили

В августе реванш объявили официально, но спустя всего 30 дней Стерлинг снялся с боя. По его словам, выйти в октагон помешала травма шеи – он надеялся на быстрое восстановление, но врачи посоветовали не торопиться.

Тогда фанаты обвинили Стерлинга в трусости – на тему хейта в сети Алджамейн высказывался не раз: «Большинство россиян меня атакует. Но есть и такие, кто как-то находит старый адрес моей электронной почты и пишет слова поддержки. Им неудобно за так называемых патриотов, и они приносят извинения».

Стерлинга критикуют и за многолетнюю дружбу с бойцом UFC Мерабом Двалишвили. Отношения между российскими фанатами и Двалишвили ухудшились еще два года назад, когда он защищал нового чемпиона – особенно им не понравились слова о России: «С какой стати я должен поддерживать Петра Яна? Россия и Грузия – это две разные страны. Если россиянин дерется – это не означает, что грузин обязательно должен быть за него».

Неприязнь вышла на новый уровень через год, когда прошел реванш между Стерлингом и Яном – перед боем Анатолий Малыхин поставил на победу Яна $50 тысяч, но долго отказывался отдавать Двалишвили деньги после объявления результата боя. Дело дошло до угроз – Малыхин обещал побить Мераба при встрече: «Не надо пугать, что приедешь в Таиланд. Бои не улица. Если тебя цепану разок, ни одна бабка не отшепчет».

Новый виток взаимоотношения российских фанатов и Двалишвили получили в марте, когда состоялся его поединок с Петром Яном. Сам бой нельзя назвать грязным, а его результат не вызывает вопросов, билд-ап к нему получился неоднозначным – не обошлось и без политики: «Для меня это личное. Вся моя страна поддерживает меня. Ни для кого не секрет, что Россия плохо относится к Грузии и Украине. Это Россия против Грузии».

Стерлинг поддержал слова Двалишвили – год назад российские фанаты критиковали его за фотографию с флагом Украины. Ян отреагировал и пообещал, что скоро для Стерлинга «все будет кончено».

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP; Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/James Gilbert