Кажется, мы не увидим нового абсолютного чемпиона из России.

Бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола мог бы дать России первого абсолютного чемпиона мира со времен Кости Цзю. Но, кажется, объединительный поединок так и не состоится – все из-за позиции президента WBC Маурисио Сулеймана.

«Пока на Украине не будет бокса, мы не допустим бокс в России». WBC не сотрудничает с российскими спортсменами – и призывает к этому другие организации

Разговоры о проведении поединка ведутся уже больше года – с того момента, как Артур Бетербиев завоевал пояс WBO, победив Джо Смита-младшего. Сначала командам боксеров мешала неразбериха с правами на трансляцию боя, потом – желание Сауля Альвареса взять реванш у Дмитрия Бивола. Но главная проблема – позиция президента WBC Маурисио Сулеймана.

В январе он заявил, что об организации объединительного поединка говорить рано – сначала Бетербиев должен провести защиту против обязательного претендента на пояс Каллума Смита. В марте же стало известно, что под давлением организации переговоры между командами российских боксеров были приостановлены. К ним пообещали вернуться осенью.

Вскоре были назначены промоутерские торги – многим показалось, что ясность по организации боя Бетербиева и Смита приблизит и проведение объединительного поединка. Оказалось, что за это время позиция Сулеймана стала еще более жесткой – теперь он полностью отвергает идею сотрудничества с Биволом.

Причина – наличие у боксера российского гражданства: «WBC не примет этот бой. На сегодняшний день такова наша позиция. Пока на Украине не будет бокса, мы не допустим бокс в России. По крайней мере, мы его не санкционируем».

В феврале-2022 Сулейман стал одним из первых спортивных функционеров, объявивших о приостановке проведения турниров на территории России, а в ноябре организация полностью исключила российских и белорусских спортсменов из рейтингов.

Но если проблема действительно в российском гражданстве, то почему WBC не смущает его наличие у Бетербиева? Потому что с 2013 года он живет в Канаде, прошлым летом стал ее подданным, а на бой со Смитом-младшим выходил под национальным флагом страны.

По словам Бетербиева, получить канадское гражданство его побудила политическая обстановка: «Из-за отсутствия канадского гражданства у меня возникали определенные проблемы, я подводил команду. Ситуация была очень жесткой. Мои работодатели из компании Top Rank заняли жесткую позицию в этом плане. Такой же была и позиция руководства WBC».

Бивол не собирается отказываться от гражданства, но успел дистанцироваться от России: «Я родился в Кыргызстане, провел там очень много времени»

Сулейман верит, что смена гражданства – единственное правильное решение. По его словам, он не раз предлагал Биволу рассмотреть такую возможность: «Он в курсе нашей позиции. Он знает, что ему нужно было сделать в прошлом, как нужно поступить сейчас. Все просто. Возьми пример с Бетербиева, который показал, что прожил 15 лет в Канаде, у него есть там вид на жительство, а его дети – канадцы».

Сам Бивол считает позицию Сулеймана несправедливой и, кажется, недоволен молчанием Бетербиева: «Как ты можешь называть себя чемпионом мира, если парень из какой-то страны даже не может с тобой подраться? Это неправильно. Не смешивайте политику и спорт, не нужно этого делать».

При этом Бивол не думает о смене гражданства. Он считает, что мало чем отличается от Бетербиева – и до сих пор называет его россиянином: «Почему ему разрешают драться, а мне нет? Да, он живет в Канаде, но я родился в Кыргызстане. Если ты там родился, то ты гражданин этой страны. Я провел там очень много времени, а в России в прошлом году я пробыл меньше четырех месяцев».

Есть ли выход из сложившейся ситуации? Кажется, что только проведение поединка без санкции WBC. За это выступают многие – например, легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер: «Уберите все пояса и просто организуйте этот бой! Победитель будет считаться настоящим абсолютным чемпионом мира – это признают все штаты и атлетические комиссии».

Заставит ли WBC пойти на уступки возможность подобного развития событий? Вряд ли. Позиция Сулеймана конкретна: наличие российского паспорта у чемпиона – фактор, сильно усложняющий процесс организации поединков. Хоть в команде Бивола считают, что серьезные продвижения в переговорах позволят найти компромисс – это выглядит малорешаемым.

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Roger Kisby