Дариуш подерется с Оливейрой – победитель может выйти на титульник с Махачевым: онлайн UFC 289 в Ванкувере
Что нужно знать о UFC 289 до боев?
Всем привет!
В ночь на 11 июня в Ванкувере пройдет турнир UFC 289. Главное событие – титульный бой в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирен Альданой. В декабре-2021 Нуньес утратила чемпионский пояс после шести подряд побед в титульниках, проиграв Джулиане Пенье. В реванше он вернула титул и сейчас удерживает пояса в двух весовых категориях – легчайшей и полулегкой.
В соглавном событии подерутся экс-чемпион легкого веса Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш – первый и четвертый номера дивизиона. В октябре-2022 Оливейра проиграл Махачеву и больше не выступал. Дариуш идет на серии из восьми побед, но никогда не выходил на титульник.
Возможно, победитель встретится с Исламом Махачевым в Абу-Даби в октябре – Дариуш сказал, что руководство UFC обещало ему титульный бой за возможную победу. Сам Махачев уже определился, кого поддержит в этом поединке: «Надеюсь, Дариуш победит, потому что с Оливейрой я уже дрался. Мне нужен новый вызов».
Главные бои:
• 🏆 Аманда Нуньес – Ирен Альдана
• Чарльз Оливейра – Бенеил Дариуш
• Майк Мэлотт – Адам Фугитт
• Дэн Иге – Нейт Ландвер
• Марк-Андре Барио – Эрик Андерс
• Нассурдин Имавов – Крис Кертис
Бои основного карда начнутся в 05:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию турнира!
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