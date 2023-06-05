Что нужно знать о UFC 289 до боев?

Всем привет!

В ночь на 11 июня в Ванкувере пройдет турнир UFC 289. Главное событие – титульный бой в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирен Альданой. В декабре-2021 Нуньес утратила чемпионский пояс после шести подряд побед в титульниках, проиграв Джулиане Пенье. В реванше он вернула титул и сейчас удерживает пояса в двух весовых категориях – легчайшей и полулегкой.

В соглавном событии подерутся экс-чемпион легкого веса Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш – первый и четвертый номера дивизиона. В октябре-2022 Оливейра проиграл Махачеву и больше не выступал. Дариуш идет на серии из восьми побед, но никогда не выходил на титульник.

Возможно, победитель встретится с Исламом Махачевым в Абу-Даби в октябре – Дариуш сказал, что руководство UFC обещало ему титульный бой за возможную победу. Сам Махачев уже определился, кого поддержит в этом поединке: «Надеюсь, Дариуш победит, потому что с Оливейрой я уже дрался. Мне нужен новый вызов».

Главные бои :

• 🏆 Аманда Нуньес – Ирен Альдана

• Чарльз Оливейра – Бенеил Дариуш

• Майк Мэлотт – Адам Фугитт

• Дэн Иге – Нейт Ландвер

• Марк-Андре Барио – Эрик Андерс

• Нассурдин Имавов – Крис Кертис

Бои основного карда начнутся в 05:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию турнира!