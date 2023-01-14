За Францию в UFC выступает дагестанец: говорит без акцента (хотя считает русский родным) и выходил на бои с российским флагом

История Нассурдина Имавова.

Нассурдин Имавов штурмует топ-15 среднего веса в UFC. Он родился в Дагестане, но выступает за Францию, хотя раньше в его профиле на сайте промоушена стоял российский флаг.

Имавов – этнический дагестанец, но Шон Стриклэнд, с котором он подерется 15 января на UFC Fight Night, выделил его связь с Францией:

«Черт, я даже не знаю, как произносится его имя. В чем французы лучшие? Сдаваться. Я знаю, что Имавов сильно бьет, но он все равно чертов француз, чувак. Мы слышали так много историй, как гребаные французы боятся.

Может быть, он планирует доказать обратное. Возможно, он скажет, что его страна больше не боится. Черт возьми, я не знаю. Единственное, в чем французы хороши, так это крутить романы, сдаваться и проигрывать бои. Блин, узнаем. Может, он другой».

Имавов ломал руку сверстнику в школе и за два года научился говорить по-французски без акцента

Нассурдин Имавов родился в Хасавюрте. Так проходило его детство: «Горы, свежий воздух у бабушки и дедушки. Дедушка будил меня утром, чтобы побегать на стадионе, а мне было сильно лень (смеется)». Но уже в 10 лет он переехал во Францию, где жил в городе Салон-де-Прованс в 50 километрах от Марселя. Причина – работа отца.

Во Франции Имавов сразу почувствовал разницу менталитета и на фоне сверстников выделялся характером. Было много драк: «Если в школе они [французы] поссорятся, то сначала два часа будут болтать. А мне это было непривычно, я сразу бил. Потом понял, что они могут вот так два часа поболтать, поматериться и уйти».

Конфликты приводили к вызовам родителей в школу, контактам с полицией и серьезным травмам: «Одному беспредельщику случайно сломал, вывихнул руку. Он был наглый: лез, лез. Ну и… Вызвали родителей в полицию. Но я был маленький, 12-13 лет».

Имавов легко выучил французский язык, хотя спустя 17 лет сохраняет узнаваемый кавказский акцент, когда переходит на русский. Чтобы чисто говорить по-французски, он потратил два года. Несмотря на жизнь во Франции, Имавов считает родным языком русский. Дома семья разговаривает по-русски, хотя иногда – на французском. Общение с бабушкой – на кумынском.

Имавов обладает узнаваемой кавказской внешностью, хотя вызывает сравнения с португальцами или испанцами: «Конечно, отличают [кто француз, кто нет], знают, что я из Дагестана. Все уже знают это. Внешне я похож вроде на дагестанца, первый раз слышу такое (смеется). Признают во мне [горца]».

В сентябре Имавов как боец UFC впервые подрался в Париже. Он считает домом Францию, но раньше выходил на бои с российским флагом

В сентябре-2022 перед боем против Имавова в Париже Хоакин Бакли говорил: «Я не чувствую себя на вражеской территории, потому что меня любят в Париже. Не знаю, как долго Нассурдин живет во Франции, но он точно не родился в этой стране.

Имавов – русский парень, дагестанец. Иногда он даже выходил на бои с флагом России. Многие люди во Франции просят, чтобы я нокаутировал его, так что это он будет на вражеской территории».

Сам Имавов не волновался и победил: «До этого я дрался только за границей, это будет мой первый бой во Франции, поэтому я не могу точно знать, как это отразится на мне. Будет ли это оказывать на меня давление? Мне нравится публика. Это будет потрясающе, я в нетерпении».

Дебют в MMA Имавов тоже провел в Париже, но проиграл. Во Франции Имавов живет больше 15 лет и считает ее домом: «Если назвать одну страну, то это Франция. Потому что я прожил там почти всю жизнь. Я там вырос. И на данный момент живу там. Представляю Францию, но не забываю, что я из России».

Поездки в Россию бывают редко: «Был один раз примерно два года назад [цитата из интервью 2021 года]. Съездил в Дагестан. Чувствуется, что это моя родина. Остались ли друзья в России? Нет. Во время последнего визита близко познакомился с одним приятным человеком, а в остальном близких друзей в России нет».

Его активно поддерживают в России. Например, перед боем с Бакли к нему обратился Хабиб Нурмагомедов. Бакли провоцировал Имавова в соцсетях и получил ответ с отсылкой к корням: «Как по-американски сказать «заткни свой большой рот»? Мы поговорим об этом 3 сентября. Понятно, что в нашей культуре, на Кавказе, оскорбления – это слишком. Такое выводит меня из равновесия».

В Париже Имавов жил с братом в семиметровой квартире и спарринговался с Нганну и Ганом. За точность ударов тренер назвал его «Русским снайпером»

Отец Имавова – боксер. В Салон-де-Прованс рядом с их домом находился зал, поэтому Имавов занялся боксом. Так он тренировался до 17 лет, пока не перешел в ММА. На это его вдохновил брат Дагир, который к тому моменту уже занимался смешанными единоборствами.

Вместе с братом Имавов переехал в Париж и сразу попал в один из лучших залов мира MMA Factory. Там они тренировались у его основателя Фернанда Лопеса. «Я сразу влюбился в них, в их физические качества, в их самопожертвование», – вспоминал Лопес.

Несколько лет Имавов жил в семиметровой комнате прямо в девятиэтажке, в которой находился зал: «Мы не заботились о комфорте, он у нас уже был [когда мы жили] на юге. Нам требовались только крыша над головой и тренировки. Когда вы всю жизнь тренируетесь, очень большая квартира не нужна. Фернанд был в бешенстве (смеется). Он сказал, что принесет матрас, чтобы мы спали в спортзале».

Имавов прогрессировал – со временем это сделало его основным спарринг-партнером Фрэнсиса Нганну и Сирила Гана. Тренер Лопес говорил: «Есть контраст. Во время тренировок он как альфа-самец, но при этом очень скромный, спокойный и простой. Это очень интересно. Он открыт и приятен другим людям».

В 2019-м Имавов завоевал титул Thunderstrike Fight League и стал лучшим средневесом Франции. Это продвинуло его в UFC. Нассурдин – яркий ударник, комбинирующий высокий темп с исключительной точностью ударов. Так за ним закрепилось прозвище «Русский снайпер», которое дал тренер после первой тренировки:

«Когда я только приехал в парижский зал MMA Factory, мне сделали просмотровый спарринг. Тренер посмотрел. Он заметил, что я наносил много чистых ударов в подбородок, и сразу дал мне прозвище».

В UFC дерутся дагестанец из Англии, чеченец из Швеции и армянин из США

• Хамзат Чимаев – швед чеченского происхождения с третьего места полусреднего веса. Серия 12-0 в MMA и статус одного из главных активов UFC.

• Мухаммад Мокаев – британец из Дагестана, который занимает 14-е место в наилегчайшем весе. 22-летний боец с рекордом 9-0. Он меньше года провел в UFC, но уже взял три победы и вызвал на бой большинство топов дивизиона.

• Илия Топурия – испанец с грузинскими корнями, который поднялся на девятую строчку полулегкого веса. Победа Топурии над Брайсом Митчеллом закончила карьеру американца в 28 лет:

«Я сожалею. Знаю, что мог выступить лучше. Мне настолько больно: не думаю, что стоит продолжать, поэтому хочу завязать с ММА. Мне нужно уделить внимание, которое я тратил каждый божий день на это, чему-то еще».

• Эдмен Шахбазян – боец из США с армянскими корнями. Недавно он проиграл Имавову – технический нокаут во втором раунде.

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Фото: East News/JULIEN DE ROSA / AFP, Mike Stobe / Getty Images via AFP, Benjamin Guillot-Moueix / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP; Gettyimages.ru/ Jeff Bottari/Zuffa LLC; twitter.com/imavov1; instagram.com/imavov_nassourdine