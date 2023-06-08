Разбор перед боем с Оливейрой.

В ночь на 11 июня Бенеил Дариуш и Чарльз Оливейра проведут бой на UFC 289. В случае победы Дариуш должен получить титульник: «Собираюсь поверить им на слово. Если они не сдержат обещание, то я приму совет Джастина Гейджи и взбунтуюсь».

Многие эксперты уверены: Дариуш – самый неудобный и опасный соперник для Ислама Махачева. Какие у него шансы в бою с Оливейрой и в возможном титульнике?

Дариуш – топовый грэпплер и ветеран UFC. Длинная победная серия и выигранный бой с Фергюсоном подняли его в лидеры дивизиона

Дариуш – базовый джитсер. Он пришел в бразильское джиу-джитсу в 18 лет, тренировался у Бруно Паулисты и участвовал в местных турнирах по джиу-джитсу, где выиграл первые трофеи.

После того как Паулиста попал в автомобильную аварию, Дариуш перешел в другой зал. Он оказался в Gracie Barra Northridge, одной из лучших академий БЖЖ в США. Там Дариуш вышел на международные турниры. Побеждал среди синих, фиолетовых, коричневых поясов, становился победителем и призером панамериканских турниров и соревнований без Ги [без кимоно]. В 2012 году Бенеил Дариуш получил от Бруно Паулисты черный пояс.

Примерно в то же время он перешел в зал Kings MMA, подготовивший многих чемпионов UFC из Бразилии: Маурисио Руа, Крис Сайборг и Рафаэля дос Аньоса. Там Дариуш тренировался у Рафаэля Кордейро и получил черный пояс в муай-тай.

В 2014 году Дариуш попал в UFC и провел в промоушене 21 бой, из которых выиграл 16 (рекорд легкого веса). После победы над Рашидом Магомедовым он уже был в топе легкого веса, но проиграл несколько важных боев, после чего вылетел из топ-15. Провел пять боев против нерейтинговых, но довольно известных бойцов – например, бывших соперников Махачева Дрю Добера и Тиаго Мойзеса.

Несмотря на досрочные победы, UFC долго не давал Дариушу соперников из топ-10. Длинная победная серия и значимый бой против Тони Фергюсона вернули его в лидеры дивизиона.

Дариуш выделяется универсализмом и методичностью. У него нетипичные ударка и грэпплинг

Бенеил Дариуш – универсал с уклоном в сторону грэпплинга. Это подтверждают черные пояса по бразильскому джиу-джитсу и муай-тай. У него пять побед нокаутом, восемь – решениями, девять – сдачей. В боях, которые дошли до решения, его рекорд – восемь побед, ноль поражений и одна ничья.

Основная причина таких показателей – умелый контроль и замедление темпа поединка. Дариуш не расходует много энергии, не старается запрессинговать соперника у клетки или не отдает весь октагон. Он принимает стиль соперника и навязывает ему темп не через контроль пространства, а грамотным использованием всех имеющихся инструментов.

Дариуш – универсальный контровик, который находит решение против любого стиля. Да, в большей части боев он предпринимал хотя бы одну попытку тейкдауна, но нельзя сказать, что Дариуш в любой ситуации спасается борьбой.

В бою против Эдсона Барбозы он провел практически всю дистанцию в стойке и перебивал одного из лучших кикбоксеров легкого веса того времени. Дариуш постоянно заставлял Барбозу двигаться, а в моменты, когда соперник останавливался, атаковал левым лоу-киком во внутреннюю часть бедра – эффективная стратегия против кикера, но недоработанная до конца. Во втором раунде Дариуш шел в борьбу, думая, что соперник уже вымотан, но во время одного из проходов Барбоза подловил его летящим коленом.

У Дариуша нетипичная ударка. Он использует левостороннюю стойку и часто выносит удары руками снизу. Дариуш делает это за счет опущенных рук или немного наклоненной верхней части тела. Такой наклон часто прячет вылетающий удар от противника. Это происходит из-за того, что бойцы плохо фокусируются на опущенных руках, так как находятся ниже поля зрения. Похожее положение рук используют Стивен Томпсон и Иржи Прохазка, а левосторонняя стойка добавляет ударам Дариуша непредсказуемости.

В киках Дариуша тоже прослеживается влияние левосторонней стойки. Он пробивает их только левой ногой – соответственно, все его лоу-кики приходятся на внутреннюю часть бедра, что достаточно часто приводит к попаданию в пах. Хай-кики Дариуша выделяются нестандартной техникой исполнения. Одна из его основных фишек устроена так: язык тела, в основном бедра, указывает на то, что будет нанесен лоу-кик, но при этом выбрасывается хай-кик.

Если ударка Дариуша не самого высокого уровня (хоть и достаточно хороша и уникальна), то грэпплинг – топ-уровень. Дариуш достаточно консервативен при работе в партере. Несмотря на высокую эффективность его сабмишенов (41,6%), попытки провести их он совершает нечасто (0,9 попыток за 15 минут боя).

Малое количество попыток болевых и удушающих показывает, что Дариуш не любит рисковать в партере, и это ему помогает. Он на седьмом месте среди действующих легковесов по проценту времени, проведенному сверху (29,1% – выше Оливейры), и на девятом – по проценту времени, проведенному снизу в партере (3,13% – меньше, чем у Махачева).

Грэпплинг Дариуша не похож на грэпплинг базового джитсера. У классического джиу-джитсу в ММА есть один недостаток – контроль сверху отдается слишком легко. Джитсеры часто принимают положение снизу, иногда даже сами накидывают гард и падают на землю, как делал Оливейра в бою с Махачевым. В классическом джиу-джитсу закрытый гард – отличная позиция для бойца снизу. В ММА, когда боец снизу, он получает урон от граунд-энд-паунда и проигрывает по очкам, так как по правилам ММА позиция закрытого гарда считается в пользу бойца сверху.

Дариуш не стремится закрыть гард и атаковать снизу. Пять из пяти его сабмишенов в UFC были исполнены из положения сверху. Контролировать соперников ему помогает умелое распределение веса и работа бедрами, похожая на технику Хабиба Нурмагомедова. Дариуш очень хорош в грэпплинг-разменах, постоянно борется за позицию сверху и часто для этого использует захваты ног.

Его выделяет защита от переводов. У Дариуша 80% защиты от тейкдаунов (восьмой показатель среди действующих бойцов легкого веса). В этом помогают в том числе опущенные руки, положение которых позволяет ему эффективно уходить от бросков.

Бой Дариуша против Гамрота – пример идеальной оппозиции объемному борцу. В течение всего поединка Дариуш защищался от большинства тейкдаунов, при этом часто пробивая коленом в противоход проходам соперника. Во втором раунде Гамрот замедлился, стал дольше выбирать тайминг прохода, а Дариуш перебивал его в стойке и в конце поединка отправил в нокдаун.

Слабости Дариуша – ненадежная защита в стойке и плохая атакующая борьба

Одна из главных сильных сторон Бенеила Дариуша одновременно и одна из самых слабых. Когда против него выходит динамичный ударник, у Дариуша бывают трудности с контролем темпа. Например, бой против Дрю Добера, в первом раунде которого Бенеил мог три раза улететь в нокаут после чистых попаданий с близкой дистанции. Или бой против Александра Эрнандеса, где случился быстрый нокаут после жесткого прессинга Эрнандеса в начале поединка.

Кажется, сейчас Дариуш лучше справляется с такими активными соперниками, но не решил еще одну проблему. Положение рук Дариуша – и преимущество, и недостаток. Обычно бойцы, которые не держат руки у подбородка, активно используют челноки, передвигаются на ногах и используют работу корпусом. Дариуш компенсирует слабый высокий блок лишь уворотами, нырками и оттяжками. Как показал бой против Эрнандеса, иногда этого бывает недостаточно.

В грэпплинге, работе в партере и защите от тейкдаунов у Дариуша практически нет слабостей, а в атакующей борьбе – есть. У него низкий процент переводов – 34%, практически в два раза меньше показателя Ислама Махачева и меньше, чем у Оливейры. Среднее количество выполненных тейкдаунов за бой на не очень высоком уровне(1,95), но это больше говорит о специфике стиля Дариуша.

«Будто прикоснулся языком к мощному аккумулятору». Оливейра будет более неудобным соперником для Дариуша, чем Махачев

В ММА все упирается в сочетание стилей. Чарльз Оливейра – динамичный ударник и отличный грэпплер. У него достаточно слабая защита в стойке, но один из самых жестких ударов в легком весе. «Это чувство, которого я еще не испытывал. Обычно, когда пропускаешь удар, эффект можно назвать шумом. В этом же случае было ощущение, будто я прикоснулся языком к мощному аккумулятору. И так было со всем телом. Это было безумно. Это были идеальные удары, выброшенные в идеальное время», – сказал Джастин Гейджи про бой с Оливейрой.

Бой Оливейры и Дариуша будет зависеть от выбранного Чарльзом геймплана, потому что Дариуш чаще выбирает работу вторым номером. Если Оливейра выберет ударку, то бой не пройдет всю дистанцию, если джиу-джитсу – нас ждет техничный грэпплинг-матч, который закончится по очкам.

Бой с Исламом Махачевым имеет только один сценарий – пять раундов грэпплинга, в котором у Дариуша есть неплохие шансы. В отличие от стиля Оливейры, стиль грэпплинга Дариуша может быть более неудобным для самбо Махачева. Ислам показал достаточно много пробелов в работе в партере против Волкановски – Дариуш может этим воспользоваться.

В стойке Махачев и Дариуш очень похожи – оба предпочитают низкий темп, оба левши, не используют активный футворк, выбирают простые и надежные комбинации. Разница в деталях: Дариуш использует более размашистые удары, которые увеличивают шанс нокаута, при этом есть шанс провалиться и получить контратаку. Махачев же больше работает классическими джебами, прямыми, никогда не зарубается и очень спокоен в стойке.

Если Дариуш победит Оливейру, то мы получим еще один суперконкурентный и техничный бой за титул в легком весе, в котором Ислам Махачев уже не будет таким явным фаворитом, как перед боем с Оливейрой или Волкановски.

Фото: Gettyimages.ru/Buda Mendes, Harry How, Jeff Bottari/Zuffa LLC; wikipedia.org