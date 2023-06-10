Бенеил Дариуш приехал в США за свободой.

Бенеил Дариуш – топовый легковес UFC, который в ночь на 11 июня подерется с Чарльзом Оливейрой на UFC 289. Вероятно, это претендентский бой – победитель выйдет на чемпиона Ислама Махачева. Дариуш победил восемь раз подряд, но не стал звездой – из-за скромного характера.

Дариуш родился в Иране, но ребенком попал в США. Он – ассириец: считает страну тоталитарной и проповедует христианство

Бенеил Дариуш родился в иранской деревне Гол Таппех. Когда ему было девять лет, семья эмигрировала в США из-за религиозной диктатуры. Они были христианами-ассирийцами и сталкивались с притеснениями. В США Дариуш пошел в школу: за полгода освоил язык, но учился плохо – долго не мог даже писать. Он возвращался в Иран на летние каникулы, но после совершеннолетия перестал, чтобы не попасть в армию.

В школе Дариуш не занимался спортом, но в последнем классе пошел на борьбу. Он сразу полюбил единоборства, а после выпуска перешел в джиу-джитсу. Дариуш отказался от вечеринок, а работу подстраивал под тренировки и через два года дебютировал в ММА.

Семья Дариуша была против увлечения сына, настаивая на учебе и «нормальной» работе. Сам Дариуш переживал, что мало зарабатывает, и, по его словам, чувствовал себя паршивой овцой. В джиу-джитсу он получал мало, а совмещать работу и тренировки было тяжело – поэтому сконцентрировался на ММА, чтобы доказать, что может заработать на боях.

Дариуш успешно выступал в ММА, но денег все равно не хватало. У семьи были трудности – из-за американских санкций против Ирана. Дариуш хотел бросить спорт и устроиться на работу, но помог менеджер Али Абдель-Азиз – в 2013-м устроил его в UFC. До этого Дариуш несколько раз просился в лигу, но его не брали – несмотря на рекорд 6-0. Он победил в дебютном бое в UFC, во втором проиграл, а затем – взял пять поединков подряд.

Дариуш 10 лет дерется в UFC, никогда – под флагом Ирана. До 2016-го он выходил под ассирийским, но запретили – теперь в UFC допускаются только флаги признанных стран.

Дариуш регулярно говорит о притеснении христиан в Иране: «Я приехал из страны, где тебя могут обезглавить за то, что ты христианин или обратился в христианство. Они могут за это обезглавить». Он уверен, что в Иране установилась исламская диктатура:

«В Иране сейчас тоталитарное государство, они используют религию, чтобы сделать людей рабами. Если ты мужчина, то не можешь носить шорты или футболки без рукавов. Женщины должны быть полностью закрытыми. Ты не можешь говорить то, что хочешь. Не можешь есть, что хочешь, нельзя употреблять алкоголь.

Правительство говорит: «Вот мы религиозные лидеры, поэтому можем диктовать вам, как жить». В Иране просто сделали из государства бога. Это настоящий марксизм. Люди называют это коммунизмом, социализмом, но все это – марксизм. Когда государство превращается в бога и говорит тебе, что ты должен делать. Но государство – это люди, а они в Иране нищие».

Для Дариуша важно представлять в UFC ассирийцев. Он выходит с американским флагом, но никогда не встанет под иранский:

«Мне было бы очень сложно выходить под иранским флагом, учитывая, что это мусульманский флаг. Никакого неуважения к моим мусульманским братьям, но у нас с ними разные взгляды. Наши представления о том, кто такой Иисус, – совершенно разные.

Я ассириец и могу приносить людям радость. Я ценю ту любовь, которую получаю от своего народа. Если бы я дрался под другим флагом, может быть, получал бы больше поддержки, но не жил бы по правде. А правда в том, что я ассириец».

Дариуш пришел к христианству осознанно, когда стал читать Библию. Пять лет назад он мог закончить карьеру – теперь хочет стать миссионером и уехать на Гаити

Дариуш узнал о тяжелой судьбе ассирийского народа, когда был в США. Сейчас в мире около трех млн ассирийцев – из них только 32 тысячи в Иране. В начале XX века турки устроили геноцид, из-за чего популяция сильно сократилась. С годами Дариуш погружался в историю народа и стал ценить веру – в 22 он впервые прочитал Библию:

«Я многое не понимал, но некоторые вещи были очень убедительными. Я начал видеть изменения в себе и, наконец, понимать свой крест. Вот тогда-то я и переключился. Думаю, это произошло в 22-23 года. Я начал ходить в церковь, перечитывать Библию и отдал жизнь Господу».

В октябре-2022 Дариуш победил Матеуша Гамрота на UFC 280 в Абу-Даби – на том же турнире дрался Махачев с Оливейрой. После судейского вердикта он обратился к ассирийцами в Иране. Осенью там разгорелись протесты из-за новости о девушке, которая предположительно была избита представителями власти за «неподобающее ношение хиджаба».

«Я знаю, как вам тяжело. Знаю, что вы сражаетесь за свободу, и это тяжелая битва, но мы молимся за вас. Скажу одну вещь, самую важную, которую вы когда-либо слышали: есть настоящая свобода, которую у вас никто никогда не заберет, – это свобода в имени Иисуса Христа, никогда не забывайте это», – сказал Дариуш.

Зрители в Абу-Даби освистали Дариуша. Позже он заявил, что недовольство вызвала не проповедь Христа, а фраза «Иисус – сын Бога», которая противоречит исламскому учению.

Сейчас Дариуш претендует на титул, но в 2018-м мог закончить карьеру. Сначала улетел в тяжелый нокаут от Эдсона Барбозы, затем была ничья с середняком Эваном Данэмом, а потом снова нокаут – от Александра Эрнандеса. Он уверен, что вернулся благодаря богу.

Тогда не верилось, что Дариуш когда-нибудь доберется до пояса. Он засомневался в силе и хотел уйти из ММА. Но вернулся – благодаря молитве: «Я молился, но все, что бог мне отвечал, – это слово «пустыня». Два года я был в пустыне, а теперь третий номер рейтинга и нахожусь, возможно, в одном бою от титульника.

Божья милость и выбор момента отличаются от наших. Все, что от нас требуется, – это вера, надежда и терпение. И тогда божья милость приведет тебя туда, куда ты и не мечтал попасть. Из пустыни я попал как раз в такое место».

Дариушу 34 года – зрелый возраст для легковесов. У него успешный ММА-зал в Лос-Анджелесе, но после окончания карьеры он мечтает стать миссионером:

«После карьеры мне хочется стать миссионером и служить до конца жизни. Я хочу начать с Гаити, где часто бываю. У меня было видение, что нужно переехать туда. Я хочу начать миссионерство с мужчин. Сейчас у них шаманский менталитет: «Дай мне что-то или я прокляну тебя». Вместо этого я хочу, чтобы они говорили: «Как я могу благословить соседей и сделать их жизнь лучше?»

Я чувствую, что Господь зовет меня туда. Конечно, не нужно забывать о родине – Ближнем Востоке. Моя жена – азиатка, и моя дочь будет наполовину азиаткой, поэтому я хочу побывать с миссией и в Азии. Не знаю, как, но это случится. Я буду путешествовать по всему миру и прославлять Иисуса».

Фото: globallookpress.com/Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com; East News/AP Photo/Brandon Wade, Isaac Brekken / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Giuseppe CACACE / AFP; instagram.com/beneildariush