Считает Сидней домом, но есть российский паспорт.

Тим Цзю – старший сын Кости Цзю. 12 марта он проведет поединок за временный титул WBO в первом среднем весе с американцем Тони Харрисоном.

Бой пройдет в Сиднее, где живет Цзю. Почему он выступает за Австралию и можно ли считать его российским боксером?

«Австралиец до конца дней». Тим Цзю всю жизнь провел в Австралии и не дерется в России – влияют принципы отца

Тимофей Цзю – русский с корейскими корнями по отцовской линии, но родился в Сиднее. Сам Тим говорил о национальности: «Австралиец до конца дней». Все 28 лет он провел в Австралии, но держит связь с исторической родиной:

«Я родился в Австралии, но у меня русские корни. Папа, мама, все родственники – русские. Так что и я тоже русский, хоть и живу в Австралии». С родными Тим Цзю общается по-русски, но признается, что думает на английском.

Костя Цзю жил в Австралии около 20 лет: «Я всегда был русским. Но не хочу лукавить ни в коем разе. Австралия очень многое мне дала. Я полюбил Австралию и до сих пор люблю. Она для меня родная. Но есть слово Родина. Она одна. Это дом, где ты родился. Россия есть Россия, но я также люблю Австралию и австралийский народ. Это классные люди и классная нация».

Тима часто сравнивают с его отцом. За все 34 профессиональных боя Костя Цзю ни разу не выступал в России, но Тим мечтает подраться там. По его словам, отец мало что делает для реализации этого.

Костя Цзю объяснял: «Все зависит от финансового предложения. Тут все просто. В свое время я отвечал людям так на подобный вопрос: «Сделайте мне предложение, от которого я не откажусь». И сейчас еще не было такого предложения, от которого Тимофей не должен отказаться.

У него есть хороший контракт с платным австралийским телевидением, он получает проценты от просмотров. Скажи, зачем ему ехать сюда выступать… Я согласен, что ему это нужно, но пока не было того предложения, которое меня устроило бы».

Проведению боя Тима в России мешают принципы отца. Костя Цзю утверждает, что ему повезло не драться с российскими боксерами, потому что тогда бы он потерял часть аудитории:

«Кто-то из моих болельщиков стал бы болеть за него, то есть против меня, а так получилось, что на протяжении всей карьеры все болельщики из России всегда болели за меня. По этой причине я не хочу, чтобы мой сын боксировал с русскими. Определенное количество нашей аудитории будет болеть против него, а я хочу чтобы вся Россия болела за моих сыновей [Тима и Никиту, второго сына Кости]».

С этим согласен экс-тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк. Он говорил, что сейчас в России нет соперников уровня Цзю, потому что все спортсмены данной категории уже давно выступают за границей. Лебзяк советует Тиму пока не уезжать из Австралии:

«Пусть пока там наберется опыта. Другие боксеры старше его по возрасту и уже более матерые, провели больше боев, чем Тим. Думаю, ему сначала стоит закрепиться, а потом уже выходить на более высокий уровень».

Костя Цзю говорит, что сын представляет Россию и Австралию одновременно: «Он тоже русский»

Костя Цзю понимает, что Тим ощущает себя больше австралийцем: «Он имеет российское гражданство, он тоже русский, но Тим здесь никогда не жил. Он родился даже не здесь [в России], для него Австралия – это родная страна, но его родители из России. Он русский, иногда Тим это чувствует, но ему нужно пожить в России, чтобы это четко понять, чтобы его здесь любили».

По мнению Кости Цзю, Тим представляет Россию и Австралию одновременно. Цзю-старший признает, что на профессиональном уровне спортсмены выступают в первую очередь для себя. Как пример – его история с российским флагом:

«Я выходил с флагом первое время, а потом выходил вообще без флага. Я понял, что прежде всего представляю самого себя. Профессиональный спорт – это немного другое».

Он боится, что поединки с россиянами понизят популярность Тима в России, но это не мешает выступать против австралийцев и все равно привлекать внимание. Тим Цзю говорил, что его часто узнают на улице, потому что в Австралии транслируются все бои.

Перед поединком с Тони Харрисоном он сказал: «Думаю, Австралия взорвется. Я почти полтора года не боксировал дома и знаю, что это будет самое большое шоу. Это масштабный бой для Австралии и особый момент в моей карьере. У меня много преданных фанатов, и я думаю, он [Харрисон] почувствует определенное безумие в атмосфере здесь, в Австралии».

Бой пройдет в родном для Цзю Сиднее: «Это невероятно, что первый бой за звание чемпиона мира я проведу в этом городе. Сидней – мой дом. Это место сделало меня тем, кто я есть сейчас. И мне не терпится сотворить здесь историю. Это будет просто великолепно».

Поддержка Путина в Австралии и «жизнь мажора», которая не понравилась в Москве

В 2008 году вся семья Цзю переехала в Москву. Тим рассказывал о том периоде: «Целый год пытались [с братом Никитой] привыкнуть к жизни в Москве, но вскоре осознали, что хотим обратно. Мы привыкли к другой жизни. Что было в Москве иначе? Абсолютно все!

Это была жизнь мажора, где все тебя любят, так как твой отец – шишка – очень известный и уважаемый в стране человек. Нам, простым детям из Австралии, это было неприятно. Ведь многое вокруг было ненастоящим: отношения учителей, личные водители, отсутствие настоящих друзей».

Вскоре семья вернулась в Австралию. «Помню, как только мы вернулись в Сидней, я сразу же отправился с друзьями на поезде в кино. Было такое чувство, что я чувствую себя в 150 тысяч раз лучше, чем в России. Забавно, да? Обычная поездка поездом с друзьями, но я ее запомню на всю оставшуюся жизнь. Ведь в тот день я понял, я ощутил, что значит слово свобода», – вспоминал Тим.

С 2012 года Костя Цзю живет в России, поэтому Тим минимум раз в год приезжает в Москву, чтобы увидеться с отцом. Во время этих поездок он посещает Ульяновск и Екатеринбург, где живут родственники:

«Когда я был в России, то встречался с его новой семьей [отца]. Видел его малых. Те еще сорванцы – носятся и переворачивают все вокруг. И тогда я сказал отцу: «Фигасе! А нам такое вот не разрешалось». Он улыбнулся и ответил мне: «Знаешь, сейчас я стал абсолютно другим... Очень мягким».

Тим Цзю не дружит с российскими боксерами, но перед титульным поединком тренировался в Таиланде, где встретился с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном: «Петр – очень сфокусированный человек, разговаривает мало. Кажется, он был в разгаре тренировочного лагеря перед своим боем. Он был всецело поглощен только этим. Тренировался, кушал, спал. Тренировался, кушал, спал. То же самое делаю и я».

В 2021 году Тим Цзю пришел на акцию казаков в Австралии и поддержал президента России Владимира Путина. Ее организатор рассказывал:

«Я был очень удивлен, когда он появился на нашей акции, сказав: «Конечно, я здесь за Путина». Причем он сделал это на камеру государственного австралийского телевидения. Тима знает весь Зеленый континент, в 2019 году он стал чемпионом Австралии в среднем весе. Поэтому поддержать Путина – смелый поступок.

Тележурналист спросил: «Ты за или против Путина?» Я стоял рядом и слышал, как менеджер Цзю прошептал: «Скажи, без комментариев». Но он ответил как настоящий боец. Россия должна гордиться таким соотечественником».

Фото: Gettyimages.ru/Mark Kolbe, Chris Hyde / Stringer, Mark Evans / Stringer; instagram.com/timtszyu