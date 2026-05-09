Илия Топурия заступился за Алекса Перейру на пресс-конференции, когда Джош Хокит начал того оскорблять
В Ньюарке прошла пресс-конференция, посвященная турниру UFC в Белом доме, который пройдет 15 июня.
Во время нее боец Джош Хокит начал оскорблять экс-чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейру. За того вступился чемпион легкого веса Илия Топурия, который кинул в Хокита некий предмет со стола. Видео инцидента – здесь.
После этого охрана вывела Хокита, а президент UFC Дана Уайт поддержал Перейру, похлопав по плечу, и завершил пресс-конференцию.
Ранее Перейра и Топурия вместе посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
А Топурия тут красава, заступился, не в свой замес кинулся на бычару) хотел еще подраться, хе
Что этот Хокит позволяет себе в сторону Перейры!!!