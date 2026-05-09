  • Илия Топурия заступился за Алекса Перейру на пресс-конференции, когда Джош Хокит начал того оскорблять
В Ньюарке прошла пресс-конференция, посвященная турниру UFC в Белом доме, который пройдет 15 июня.

Во время нее боец Джош Хокит начал оскорблять экс-чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейру. За того вступился чемпион легкого веса Илия Топурия, который кинул в Хокита некий предмет со стола. Видео инцидента – здесь.

После этого охрана вывела Хокита, а президент UFC Дана Уайт поддержал Перейру, похлопав по плечу, и завершил пресс-конференцию.

Ранее Перейра и Топурия вместе посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Новая звезда UFC – бывший игрок в амфут, называвший жену Обамы мужиком

Громкая встреча Трампа с участниками турнира UFC в Белом доме: показал уникальный пояс и вспомнил Хабиба

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
Хокит как будто более отсталый брат Стрикленда)
А Топурия тут красава, заступился, не в свой замес кинулся на бычару) хотел еще подраться, хе
Слава богу кто-то заступился за беззащитного!
Респект Топурии за то что заступился за Перейру
Ответ 7jxgrj596v

Совершенно правильно сделал Топурия.
Что этот Хокит позволяет себе в сторону Перейры!!!
Ответ Парара

Придет время и усмирят этого болтуна
Что-то зауважал после этого Топурию
Шон невозмутим
Шон невозмутим

Грустит что у него ни одного вопроса не спросили
Топурия - это тру.
Жаль, что Алекс не знает английского. Влажные мечты, чтобы Хокит побил Дерека, потом кого-то из топ-3, вышел на Перейры, а Алекс, уже ногой на пенсии, уничтожил карьеру Хокита.
В соло вытащил эту унылую посиделку
