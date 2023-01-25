Что известно о третьем брате Емельяненко? Готовился к MMA, но стал охранником и ушел по контракту в армию

Имена Федора и Александра Емельяненко регулярно насыщают инфополе. У них есть третий брат Иван: он не давал интервью, не светился перед камерами и не участвовал в профессиональных боях.

Что о нем известно?

Тренировки со старшими братьями, успехи на чемпионате России и критика за лень

Иван Емельяненко родился в 1988 году, он на 12 лет моложе Федора и на семь – Александра. Как и старшие братья, Иван из Старого Оскола. О его детстве ничего неизвестно, но под влиянием братьев он занялся единоборствами.

Федор и Александр неоднократно говорили о перспективах младшего брата и видели в нем бойца. Он занимался боксом, выше Федора и тоже атлетичен. По боевому самбо и рукопашным боям имеет звание мастера спорта.

В 2006 году на чемпионате России по боевому самбо Иван Емельяненко стал третьим среди юношей. Это его первое крупное достижение в единоборствах. Тогда он тренировался с клубом Red Devil, куда входили оба старших брата, которые уже успешно раскрутили карьеры.

Федор Емельяненко говорил, что Иван не готов к выступлениям на профессиональном уровне, хотя тренировался с высокоуровневыми бойцами: «У Ивана, к сожалению, проскальзывает такое – иногда он очень серьезно занимается, с желанием, а иногда делает это просто спустя рукава. Вероятно, думает, что добиться результатов можно и занимаясь время от времени».

Александр тоже отмечал недостаточную подготовку брата, но не торопил его. «Ване есть смысл делать карьеру в тяжелом весе, а тяжи созревают годам к тридцати. Пусть пока выступает в турнирах по боевому самбо, у него это хорошо получается».

Готовился к дебюту в MMA в Южной Корее, но ушел в армию

В 2009 году Иван тренировался с Александром в только что созданной им AE Team. Он вместе со старшим братом появлялся в роликах, на которых показаны тренировки клуба.

В том же году Иван планировал дебютировать в MMA. Вместе с братом они готовились к поездке в Южную Корею на Fighter Mania Championship. «Иван тоже летит, будет выступать. Сейчас ему подбирают соперника», – говорил Александр. Но бои обоих Емельяненко так и не состоялись: промоушен, по словам Александра, не подтвердил сроки и условия турнира.

Вместо этого боя Иван выступил на чемпионате Санкт-Петербурга по рукопашному бою, где занял первое место. Даже после этого Александр говорил, что к дебюту в MMA его брат еще не готов: «Пока его подготовка не является достаточной для выступления на профессиональном ринге. Он тренируется вместе со мной, наступит такой момент, когда он обязательно выйдет на ринг и продолжит представлять нашу фамилию в мире».

В 2010 году планировалось выступление Ивана на чемпионате России по боевому самбо – оно не состоялось из-за травмы. В том же году Иван Емельяненко ушел в армию, а после демобилизации вернулся к учебе.

«Как и большинство населения: без образования и жизненного опыта». Иван Емельяненко работал в охране, а потом стал добровольцем в армии

Интонация, с которой старшие братья высказывались об Иване, стала категоричнее в период после возвращения из армии: по их мнению, он не использовал возможности и не вкладывался в спорт.

Александр (2011): «Иван – лентяй. Он не хочет тренироваться. У нас есть возможность научить его многому. Ему не пришлось бы, как мне или Феде, самому пробивать дорогу в смешанные единоборства. Его можно было бы грамотно, без травм, подготовить и вывести на бои со спортсменами хорошего уровня. Но Ваня никак не может решить, что ему нужно в этой жизни».

Федор (2014): «У Ивана нет желания быть профессионалом. Он выполнил норматив мастера спорта по рукопашному бою и по боевому самбо, но биться профессионально не захотел. У каждого свой путь. Заставлять человека не будешь. Он добился, чего хотел. Здесь должно быть его желание, стремление тренироваться и выступать».

Вместо MMA Иван ушел в частную охрану. «У него все хорошо», – говорил Федор о брате. Через несколько лет старшие братья смягчили риторику, в их высказываниях об Иване появилось больше рефлексии.

Федор говорил, что Иван занимался боевыми искусствами «для себя», «чтобы выполнить норматив и владеть боевыми единоборствами». Александр – что на Ивана давила фамилия: «Я понимаю, что в таком вот раннем возрасте я был работой занят, семья была. Федя был занят работой, у него там дела были. Ну а брат был предоставлен сам себе. Вот у него громкая фамилия – Емельяненко. Ни в чем он не нуждается. А спортом заниматься очень тяжело – жить в режиме, ходить постоянно в зал, от всего отказываться».

Боец ММА Михаил Малютин, друживший с Иваном, называл его очень перспективным и талантливым. Малютин говорил, что инициатива о профессиональном спорте исходила больше не от Ивана, а от братьев: «Он бы мог показать хорошие результаты, но не был спортсменом. Ну, не хотел заниматься, бывает же такое».

После ухода в охранный бизнес новости об Иване практически исчезли. В 2019 году он жил с мамой в Старом Осколе и думал о переезде. «Думает перебираться в Москву, но не знает, чем ему заняться в столице. Он такой же, как и большинство населения: без образования, без знаний, без жизненного опыта», – говорил о брате Александр.

Уехал ли он в итоге в Москву, неизвестно. В 2022 году Иван Емельяненко стал добровольцем в армии России. В октябре он прошел медкомиссию и готовился к заключению контракта.

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5 февраля Федор Емельяненко проведет прощальный бой в карьере. Он подерется с Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.

Фото: vk.com/emelianenko_vania