Артур Бетербиев проведет защиту трех поясов против Энтони Ярда: онлайн вечера бокса на «Уэмбли»

Артур Бетербиев – по-прежнему непобежденный чемпион в полутяжелом весе. 18 из 18 боев – победы нокаутом. В июне-2022 он провел поединок против Джо Смита младшего, выиграл техническим нокаутом во втором раунде и теперь владеет тремя поясами – WBC, IBF и WBO.

Новый соперник Бетербиева – Энтони Ярд, который за восемь боев на профессиональном уровне дважды проиграл, но сейчас идет на серии из трех побед. Дебютное поражение было от Сергея Ковалева в 2019 году. Теперь Бетербиев впервые подерется в Лондоне на «Уэмбли».

Возможно, Ярд станет для Бетербиева разгоном перед боем за звание абсолютного чемпиона мира по боксу против Дмитрия Бивола, который обладает поясом WBA. В команде Бетербиева подтверждался такой сценарий: «Допускаю, что и для Бивола бой с Артуром может быть гораздо интереснее реванша против Сауля Альвареса. Бой с Биволом мог бы пройти в конце 2023 года».

Ориентировочное время начала боя между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом – 23:00 по московскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!